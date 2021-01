L ‘«ancien partenaire romantique» d’un émeutier de Capitol Hill a déclaré au FBI que leur ex-amant avait volé l’ordinateur portable de la Présidente de la Chambre Nancy Pelosi pour le vendre à la Russie. L’astuce bizarre est l’une des nombreuses soumises par des amis et des parents des émeutiers.

L’ordinateur portable de Pelosi a disparu plus tôt ce mois-ci, alors qu’une foule indisciplinée de partisans du président Donald Trump a balayé le Capitole américain à Washington DC. L’ordinateur portable n’a pas été localisé, mais un témoin a dit au FBI que leur «Ancien partenaire romantique» vu sur des séquences vidéo à l’intérieur du Capitole, avait volé l’ordinateur portable et tenté de le vendre aux services de renseignement étrangers de la Russie.

La plainte bizarre a été jointe dimanche à une affaire pénale contre Riley June Williams, une Pennsylvanie accusée d’intrusion et de conduite désordonnée pour son rôle dans la manifestation.

L’ancien amant de Williams – qui l’a identifiée dans des séquences vidéo du Capitole – a déclaré au FBI que les amis de Williams lui avaient montré une vidéo supplémentaire, qui capturait Williams en train de voler « Un ordinateur portable ou un disque dur du bureau du Président Pelosi. » Williams, prétend l’ancien beau, avait l’intention de l’envoyer « À un ami en Russie, qui envisageait alors de vendre l’appareil à SVR, le service de renseignement extérieur russe. »

Le témoin a dit que le « traiter » est tombé et Williams a toujours l’ordinateur portable ou l’a détruit.

Le FBI n’a pas été en mesure de vérifier les allégations de conspiration russe du témoin, et l’histoire pourrait être plus l’œuvre d’un amant déchu que d’un citoyen inquiet. Williams, selon l’affidavit, a quitté son domicile à Harrisburg, en Pennsylvanie, et un mandat d’arrêt est lancé pour son arrestation.

Alors que l’ombre du « Russiagate » plane toujours au-dessus de Washington, le FBI enquêterait sur le fait que les émeutiers auraient pu être financés de l’étranger, tandis qu’au moins un groupe de réflexion néolibéral a – quoique sans preuve – accusé la Russie d’avoir orchestré le chaos au Capitole. Les théoriciens du complot comme l’ancienne députée britannique Louise Mensch, quant à eux, épinglé toute la débâcle sur « les Russes, » affirmant que Williams recevait des instructions directement d’elle «Manutentionnaires russes.»

L’enquête du FBI se concentrerait sur « Paiements de 500 000 $ en bitcoin » expédié « Aux personnalités et groupes clés de l’alt-juste avant l’émeute. » Bien que des Russes dévoués en ligne aient blâmé la Russie pour les paiements, les journalistes ont découvert que le donateur était un théoricien français du complot.

Alors que les enquêtes se poursuivent, la pointe contre Williams n’est que l’une des plus de 140 000 reçues par le FBI, a déclaré le chef du bureau de Washington Steven D’Antuono au New York Times la semaine dernière. D’Antuono a ajouté que la majorité de ces conseils provenaient d’amis et de membres de la famille des émeutiers. Des adolescents ont dénoncé leurs parents conservateurs pour avoir assisté à la manifestation, un adolescent racontant au Washington Post que les actions de sa mère « Devrait avoir des conséquences. »

