Tous les législateurs fédéraux de l’Ohio, sauf trois, tous républicains, ont voté samedi pour éviter une fermeture du gouvernement.

Au lieu d’un projet de loi budgétaire à plus long terme, la résolution continue approuvée par la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis maintiendra les fonds fédéraux afflués vers l’Ohio jusqu’au 16 novembre, date à laquelle la mesure provisoire de 45 jours marquera le début d’une nouvelle série de négociations aux enjeux élevés avant Thanksgiving.

La Loi de crédits continus, ou Résolution de la Chambre 5860, adopté par 335 voix contre 91 à la Chambre, où sept représentants n’ont pas voté. (Le représentant américain Mike Quigley de l’Illinois a été le seul démocrate à rejoindre les 90 républicains qui ont voté non à la chambre basse.)

Au Sénat américain, 88 votes bipartites a adopté la résolution avec deux membres non votants et neuf républicains, dont JD Vance de l’Ohio, votant non. (La sénatrice Diane Feinstein, qui est décédé jeudicela aurait été le 100e vote.)

Les conservateurs radicaux, dont Vance et les représentants Jim Jordan (dont le 4e district du Congrès comprend le comté d’Ashland) et Warren Davidson dans l’Ohio, ont poussé à de fortes réductions budgétaires et ont accusé les démocrates de prendre le gouvernement en otage sur les demandes de soutien à l’Ukraine.

Lorsque presque tous les démocrates se sont joints aux républicains modérés pour adopter une résolution continue « propre » sans aide à l’Ukraine, Vance a changé de ligne d’attaque, essayant plutôt de présenter l’opposition à la Russie comme une extension des préoccupations des démocrates concernant la falsification du Kremlin en 2016. élection.

Les législateurs du nord-est de l’Ohio et le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, qui ont conçu un plan visant à maintenir l’aide alimentaire fédérale et d’autres programmes en cas de fermeture du gouvernement, ont exhorté le Congrès à conclure un accord bipartisan alors que le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, de Californie, se rapprochait de l’accord. Un accord de dernière minute qui a agacé les membres d’extrême droite de son parti, dont certains cherchent désormais à l’évincer de sa position de leader.

La représentante américaine Emilia Sykes, une démocrate d’Akron dont le 13e district du Congrès couvre le comté de Summit et une partie de Stark, a qualifié la politique de la corde raide autour d’un éventuel arrêt de « crise fabriquée par des extrémistes » qui aurait forcé « nos troupes et nos forces de l’ordre à travailler sans salaire, privent les petites entreprises du soutien dont elles ont besoin et rendent plus difficile pour les familles de mettre de la nourriture sur leur table.

Sykes a averti que 40 millions d’Américains recevant une aide du Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) pourraient souffrir de la faim en décembre si la résolution continue de 45 jours pour financer le gouvernement échouait sans plan ou si la législation qu’elle a proposée n’était pas adoptée.

« La période des fêtes devrait être celle où les Américains font le point sur les bénédictions de nos vies, et non pas lutter pour joindre les deux bouts. Nous devons immédiatement adopter ma loi Feed Our Families Act afin qu’aucune famille n’ait à s’inquiéter d’avoir faim en raison de l’incapacité du Congrès à financer SNAP. « , a déclaré le représentant Sykes dans un rapport.

Dès le début de cette crise fabriquée par des extrémistes, j'ai promis de travailler avec n'importe qui – républicain ou démocrate – pour éviter une fermeture du gouvernement. C'est pourquoi j'ai voté en faveur du projet de loi d'aujourd'hui qui financerait temporairement notre gouvernement.

Le représentant Dave Joyce, un républicain de Bainbridge dont le district couvrant les comtés du nord-est de l’Ohio comprend Portage, a continué de marteler le président Joe Biden, comme il l’avait fait dans les jours précédant le vote de samedi, sur la sécurité des frontières.

« Le financement dans ce [continuing resolution] Le projet de loi visant à construire le mur, à augmenter le nombre d’agents de patrouille frontalière et à renforcer la technologie aux frontières oblige l’administration Biden à enfin résoudre la crise de la sécurité des frontières », a déclaré Joyce, qui préside le sous-comité des crédits de la Chambre pour la sécurité intérieure, à propos de son vote dans un communiqué le X. , anciennement Twitter.

Le sénateur démocrate américain Sherrod Brown a félicité le Congrès de s’être uni pour éviter une fermeture. Il a poussé ses collègues à adopter un projet de loi distinct sur l’aide de guerre à l’Ukraine, dont la Maison Blanche a annoncé qu’il serait présenté.

« Même si l’adoption de ce paquet était nécessaire pour éviter une fermeture, il aurait dû inclure un soutien essentiel à l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion de Poutine », a déclaré Brown après que le Sénat américain a voté en faveur du compromis de financement de la Chambre des représentants. « J’appelle les dirigeants du Sénat et la Maison Blanche à agir immédiatement pour apporter leur soutien à l’Ukraine. »

