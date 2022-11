Qui commence pour El Tri au Qatar ?

Les espoirs du Mexique en Coupe du monde s’appuieront sur les capacités de meneur de jeu et de buteur de Hirving ‘Chucky’ Lozano. Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

DOHA, Qatar – Après des heures, des jours et des semaines de rumeurs concernant la composition finale du Mexique, l’équipe nationale masculine a officiellement annoncé lundi les 26 joueurs qui participeront à la Coupe du monde.



En général, la majeure partie de la liste était assez prévisible et basée sur une liste préliminaire de 31 joueurs qui a été révélée plus tôt ce mois-ci. Des visages reconnaissables tels que Guillermo Ochoa, Hector Moreno, Hector Herrera, Edson Alvarez, Hirving Lozano, Andres Guardado et plusieurs autres appels réguliers ont rempli la liste établie par le manager Gerardo “Tata” Martino.

Cela dit, de la même manière que le Qatar se démène pour se préparer aux festivités de la Coupe du monde, on pourrait en dire autant d’une équipe mexicaine qui a attendu jusqu’à la dernière minute pour annoncer une liste finale qui affrontera désormais l’Argentine, la Pologne et l’Arabie saoudite. dans le groupe C

Des problèmes de blessures et des décisions à la 11e heure sur les remplaçants signifiaient que Martino envisageait toujours ses 26 derniers tandis que d’autres nations avaient déjà annoncé leurs équipes pour le tournoi. Mais avec la liste maintenant disponible, jetons un coup d’œil à ce que nous avons appris de la publication de la liste mexicaine de lundi :

Gardiens (3)

Démarreur projeté : Guillermo Ochoa (Club America)

En équipe : Alfredo Talavera (FC Juarez), Rodolfo Cota (Léon)

Laisser derrière soi: Carlos Acevedo (Santos Laguna), Luis Malagon (Necaxa), David Ochoa (DC United), Jonathan Orozco (Club Tijuana)

Pas de vraies surprises ici. Ochoa, Talavera et Cota étaient les seuls gardiens de but ajoutés à la liste préliminaire, ce qui signifie que toutes les autres options étaient essentiellement hors de course pour le Qatar.

Quant à savoir qui commencera, il ne fait aucun doute que Martino restera avec Ochoa dans le filet pour chaque match possible. À moins d’une blessure inattendue, attendez-vous à ce que le joueur du Club America soit à nouveau une figure clé et un changeur de jeu après l’avoir fait pendant Le Tri dans les éditions 2014 et 2018 du tournoi.

Toujours aussi fiable, Guillermo Ochoa sera dans le but pour le Mexique à la Coupe du monde. AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Défenseurs (8)

Entrées projetées : Jesus Gallardo (Monterrey), Hector Moreno (Monterrey), Cesar Montes (Monterrey), Jorge Sanchez (Ajax)

En équipe : Gerardo Arteaga (Genk), Johan Vasquez (Cremonese), Nestor Araujo (Club America), Kevin Alvarez (Pachuca)

Laisser derrière soi: Jesus Alberto Angulo (Tigres), Israel Reyes (Puebla), Julian Araujo (LA Galaxy), Emilio Lara (Club America), Luis Reyes (Atlas), Erick Aguirre (Monterrey), Julio Dominguez (Cruz Azul)

Il y a une forte colonne vertébrale de Monterrey dans la ligne de fond qui devrait comporter au moins quelques Rayados joueurs. En tant que défenseur central gauche expérimenté, Moreno est un titulaire garanti. A ses côtés au cœur de la défense, Montes, son coéquipier en club, a prouvé qu’il travaillait bien avec Moreno et apporte une mobilité bien nécessaire en défense. La Rayados La légion défensive devrait également inclure Gallardo, qui a refait surface pour le club et le pays au cours des deux derniers mois à l’arrière gauche.

À l’arrière droit, tous les signes indiquent que Sanchez de l’Ajax a reçu le feu vert, mais le récent champion de Liga MX, Alvarez, a été presque parfait en 2022 pour Pachuca. Et ce quatuor devra continuer étant donné que le Mexique fait partie d’un groupe qui compte des buteurs de premier ordre comme Lionel Messi et Robert Lewandowski.

Bien qu’ils n’aient pas fait le montage final, l’avenir reste prometteur pour les joueurs prometteurs tels que Lara, Araujo et Reyes. Martino a opté pour des options plus aguerries dans son équipe de Coupe du monde, laissant ces joueurs et tous les autres joueurs U23 hors de vue.

Alvarez, qui aura 24 ans en janvier, sera le plus jeune convoqué pour le Mexique au Qatar.

Milieux de terrain (7)

Entrées projetées : Andres Guardado (Real Betis), Edson Alvarez (Ajax), Hector Herrera (Houston Dynamo)

En équipe : Erick Gutierrez (PSV), Luis Chavez (Pachuca), Luis Romo (Monterrey), Carlos Rodriguez (Cruz Azul)

Laisser derrière soi: Erick Sanchez (Pachuca), Fernando Beltran (Chivas), Sebastian Cordova (Tigres), Marcelo Flores (Real Oviedo), Erik Lira (Cruz Azul), Alfonso Gonzalez (Monterrey)

Autrefois considéré comme un trio garanti au milieu de terrain, il n’y a plus aucune certitude que Guardado, Alvarez ou Herrera seront des partants incontournables. L’énergie de Guardado a diminué au milieu de la trentaine et Herrera a eu du mal à réclamer des minutes régulières en MLS après une récente blessure. Alvarez semble être le seul partant en forme des trois, mais il pourrait également être retiré du XI après que Martino ait expérimenté la victoire 4-0 du Mexique contre l’Irak la semaine dernière, qui ne comportait pas de véritable milieu de terrain défensif.

Cela créera sans aucun doute des opportunités pendant des minutes importantes et commencera peut-être pour une jeune génération d’options comme Gutierrez, Chavez et Rodriguez.

On fera grand cas d’un meilleur joueur de calibre XI de la Liga MX comme Sanchez, mais comme Lara ou Araujo, le joueur de 23 ans est à surveiller pour l’avenir.

Edson Alvarez est la seule certitude dans un milieu de terrain qui a à la fois des options pour les jeunes et les vétérans. Kelvin Kuo-USA AUJOURD’HUI Sports

Ailiers (5)

Entrées projetées : Hirving Lozano (Napoli), Uriel Antuna (Cruz Azul)

En équipe : Orbelin Pineda (AEK Athènes), Alexis Vega (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas)

Laisser derrière soi: Rodolfo Pizarro (Monterrey), Alejandro Zendejas (Club America), Jordan Carrillo (Sporting Gijón), Diego Lainez (Braga), Jesus Corona (Séville)

Lozano sera sans aucun doute dans le XI sur l’aile gauche ou droite, mais qui d’autre commencera en face de lui?

Martino a tendance à donner beaucoup de minutes à Antuna, bien qu’il soit peut-être mieux adapté en tant que remplaçant rapide en seconde période. Vega est une option bien équilibrée, tout comme Alvarado, et pourtant la créativité et l’explosivité de Pineda pourraient le faufiler dans ce point de départ.

Tout cela ne serait pas un débat si Corona n’avait pas subi une fracture du péroné plus tôt cet été qui l’a finalement exclu de la Coupe du monde. Lainez était initialement en lice pour son poste, mais après un manque de minutes pour Braga au Portugal, le rapide joueur de 22 ans a été exclu de manière controversée de la liste finale.

Sur le papier, les Zendejas à double nationalité auraient également dû être sur la photo en tant que remplaçant de Corona. Cela dit, des complications avec son éligibilité pour le Mexique ont suspendu son rôle avec l’équipe nationale.

Avec Jesus ‘Tecatito’ Corona absent de la Coupe du monde en raison d’une blessure, cela pourrait donner à Uriel Antuna la grande scène. EPA/David Borrat

Attaquants (3)

Entrées projetées : Raul Jiménez (Loups)

En équipe : Rogelio Funes Mori (Monterrey), Henry Martin (Club America)

Laisser derrière soi: Santiago Gimenez (Feyenoord), Eduardo Aguirre (Santos Laguna), Angel Zaldivar (Chivas), Javier Hernandez (LA Galaxy)

Dans une course pour se remettre complètement d’une blessure à l’aine, l’inclusion de Jimenez était une décision de dernière minute de Martino. Tant qu’il est en bonne santé, il devrait être dans le XI, mais sinon, c’est en l’air si Funes Mori ou Martin prendront le rôle principal. Alors que Funes Mori a été impressionnant par sa performance et son but lors de la victoire contre l’Irak la semaine dernière, Martin est plus en forme au niveau du club après avoir récolté 13 buts et 6 passes décisives en 21 apparitions pour le Club America la saison dernière.

Il reste à voir à quel point Raul Jimenez peut avoir un impact compte tenu de ses récentes blessures. Omar Véga/Getty Images

Avoir le meilleur buteur actuel de la Ligue Europa 2022-23 semblerait être un ajout facile à la liste finale de la Coupe du monde, mais Martino a plutôt reçu de nombreuses critiques pour avoir exclu Gimenez, 21 ans, de Feyenoord, de l’équipe.

Hernandez, le meilleur buteur de tous les temps du Mexique, était également dans la conversation, mais les problèmes en coulisses avec l’équipe nationale n’ont jamais été résolus. L’attaquant du LA Galaxy a joué pour la dernière fois pour l’équipe de Martino fin 2019.