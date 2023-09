Qui commande ici ? : Les coups d’État en Afrique de l’Ouest compliquent la diplomatie de l’ONU

Les chefs d’État du Niger et du Gabon devaient initialement s’exprimer jeudi devant l’Assemblée générale – sans aucune précision quant à savoir qui prononcerait ces discours. Mais leurs créneaux ont été entièrement ignorés, avant que le Premier ministre par intérim du Gabon, Raymond Ndong Sima, nommé par la junte, ne soit réinscrit au programme de vendredi.

Pendant ce temps, le personnel gabonais de l’ONU n’a pas changé depuis avant le coup d’État. Et on ne sait pas clairement qui représente le Niger : tant la junte que le président déchu Mohamed Bazoum ont été se battre pour savoir qui obtiendra un siège dans la salle de l’Assemblée.

Pour de nombreux critiques de l’ONU, la confusion autour de la participation du Niger et du Gabon n’est qu’un autre exemple de la façon dont le consortium de gouvernements mondiaux – censé maintenir la paix et la sécurité au-delà des frontières – manque souvent de mordant ou de consensus pour y parvenir. Il a souvent du mal à décider comment gérer les changements soudains et violents de contrôle des États membres – et s’il a réagi, les messages ont été très variés.

Lorsque l’armée a pris le pouvoir au Tchad en 2021, par exemple, « il n’y a eu aucune réprimande sérieuse contre le Tchad, de quelque part que ce soit », a déclaré Salomon Deresso, président de la Commission des droits de l’homme et des peuples de l’Union africaine. Dans de nombreux autres cas, « l’ONU reconnaît simplement l’autorité de facto », a déclaré Deresso.

Les coups d’État militaires au Mali et au Burkina Faso ont été davantage réprimés en 2021 et 2022 respectivement, et le coup d’État au Niger a suscité un tollé général. L’ONU Le Conseil de sécurité a publié une déclaration en juillet condamnant le putsch au Niger et appelant à la libération de Bazoum, assigné à résidence et refusant de démissionner depuis que l’armée a pris le pouvoir en juillet.

Le Conseil de sécurité n’a pour l’instant fait aucune déclaration sur le Gabon, où les forces armées ont lancé un coup d’État quelques minutes seulement après que la Commission électorale gabonaise a annoncé la victoire d’Ali Bongo aux élections du 30 août. La famille Bongo a dirigé le pays pendant près de 60 ans. Sima, le Premier ministre par intérim, a déclaré que le gouvernement militaire vise à revenir à un régime civil dans deux ans.

Les groupes régionaux comme l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest n’ont pas non plus apporté de réponses cohérentes aux prises de pouvoir militaires. Cela laisse planer des doutes quant à la capacité de la CEDEAO à donner suite à la menace d’une intervention militaire au Niger.

« De toute évidence, toute incohérence jettera de sérieux doutes sur la légitimité de [military intervention] », a déclaré Deresso.

Les récents coups d’État rendent également plus difficile pour les pays africains de lutter contre le vieux discours selon lequel ils font partie d’un continent en proie à l’insécurité plutôt que d’un continent rempli de partenaires commerciaux potentiels et dont les économies méritent d’être investies.

Les pays africains ont fait des progrès dans ce domaine ces dernières années, en obtenant des accords commerciaux et d’infrastructures de la Chine, de la Russie et de l’Occident – ​​souvent bénéficier des rivalités mondiales. Mais lors des sommets et des rassemblements mondiaux, nombreux sont ceux qui déclarent encore avoir le sentiment d’être soit traités comme des pions, soit mis de côté lorsque cela leur convient.

« Les échecs en matière de bonne gouvernance ont entravé l’Afrique. Mais les promesses non tenues, les traitements injustes et l’exploitation pure et simple de l’étranger ont également pesé lourdement sur notre capacité à progresser », a déclaré le président nigérian nouvellement élu, Bola Tinubu. a déclaré dans son discours à l’Assemblée.

Pourtant, les militaires ont renversé des gouvernements dans sept pays d’Afrique subsaharienne au cours des deux dernières années. Beaucoup de ces coups d’État ont des thèmes similaires : troubles économiques, corruption gouvernementale, sentiment anti-occidental et tendances pro-russes.

De nombreuses démocraties du continent voient leur stabilité menacée.

« En Afrique, la résurgence des coups d’État reste un sujet de vive préoccupation », a déclaré le président sénégalais Macky Sall lors de son discours à l’Assemblée générale. Il fait face à des manifestations à New York cette semaine dans un contexte crise politique et élections contestées dans notre pays. D’autres dirigeants, notamment ceux du Ghana et de la Sierra Leone, ont évoqué l’instabilité de la région.

Les spectateurs remarquent une tendance.

«C’est quelque chose qui crée une nouvelle réalité», a déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères Jan Lipavský à propos de la série de coups d’État en Afrique. « Nous assistons à un recul démocratique dans de nombreux pays. »

De nombreux délégués africains présents à la réunion préféreraient ne pas aborder directement les récentes prises de pouvoir militaires au Niger ou au Gabon. POLITICO a contacté les 54 missions africaines de l’ONU et aucune n’a voulu discuter des coups d’État avec un journaliste.

Tinubu, qui est également président de la CEDEAO, a néanmoins été pointé du doigt dans son discours.

« Nous devons affirmer la gouvernance démocratique comme le meilleur garant de la volonté souveraine et du bien-être du peuple », a déclaré Tinubu. « Les coups d’État militaires sont une erreur », a-t-il déclaré, ajoutant que son gouvernement négociait avec les dirigeants militaires du Niger.

Pendant ce temps, certains piliers de longue date de la démocratie dans la région pourraient avoir du mal à la maintenir. Plus tôt cette semaine, les forces armées ghanéennes a assuré au public qu’il n’y aurait pas de coup d’Étaten réponse aux inquiétudes concernant les prises de pouvoir militaires dans la région.

Diverses instances africaines sont également en désaccord sur la manière de gérer le Niger. La CEDEAO a déclaré qu’elle disposait d’un « jour J » pour intervenir si les efforts diplomatiques ne conduisaient pas à une transition vers un gouvernement civil, même si elle n’a pas révélé quand cela pourrait avoir lieu. Le groupe a rejeté la proposition de la junte une transition de trois ans vers un régime civil comme une provocation. Le Nigeria a pris une décision audacieuse en coupant la majeure partie de l’approvisionnement en électricité du Niger.

L’Union africaine a tenté de trouver un terrain d’entente – même si elle n’approuverait pas la menace d’intervention militaire de la CEDEAO, cela n’a pas non plus complètement exclu cette possibilité.

Pour sa part, Deresso a soutenu que si une intervention militaire de la CEDEAO réussit, elle créera de nouveaux problèmes. « Vous risquez que le Niger soit envahi par des groupes terroristes », a-t-il déclaré. « Vous vous retrouvez avec une autre Libye. »

L’ONU, souvent critiquée comme un lieu de discussion, ne sera probablement pas le lieu où un consensus peut être atteint – d’autant plus que d’autres crises retiennent actuellement l’attention du monde.

« Il existe un sentiment très fort que l’Ukraine a tendance à détourner l’attention des discussions internationales », a déclaré Sarah Cliffe, directrice du Centre de coopération internationale de l’Université de New York. « Certaines de ces crises oubliées ne reçoivent pas le même niveau d’attention. »

Nahal Toosi a contribué à ce rapport.