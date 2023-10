Qui Chelsea aurait dû signer ? Osimhen, Szoboszlai, plus

Chelsea a dépensé un milliard de livres sterling sans précédent au cours des trois dernières fenêtres de transfert, mais cela n’a pas vraiment fonctionné jusqu’à présent. Le club a remporté deux de ses sept matchs, faisant match nul et trois défaites sous la direction du nouveau manager Mauricio Pochettino et occupe la 11e place du classement de la Premier League, déjà à 10 points du leader Manchester City.

Bien qu’ils aient constitué un groupe composé de certains des jeunes joueurs les plus talentueux au monde, tous sous contrat à long terme, il est possible que leur stratégie ait été mieux axée sur des joueurs plus expérimentés qui pourraient avoir un impact immédiat.

Le recul est une chose merveilleuse, mais voici à qui Chelsea aurait dû faire confiance au cours de l’été.

Avant-centre

Après avoir laissé partir Romelu Lukaku (prêt à l’AS Roma), Kai Havertz (65 millions de livres sterling à Arsenal) et Pierre-Emerick Aubameyang (transfert gratuit à Marseille), Chelsea s’est retrouvé avec Armando Broja, 22 ans, blessé, et le Brésilien 18 ans inexpérimenté. Deivid Washington, âgé de 12 ans, est le seul avant-centre de l’équipe.

Nicolas Jackson, arrivé pour 30 millions de livres sterling en provenance de Villarreal cet été, peut également jouer au milieu, malgré les compétences d’un ailier ou même d’un deuxième attaquant. Tandis que Raheem Sterling (47,5 millions de livres sterling), Mykhailo Mudryk (62 millions de livres sterling) et, avant sa blessure à long terme, Christopher Nkunku (52 millions de livres sterling), peuvent tous faire le travail de « faux n°9 ». Cependant, avec un buteur éprouvé sans doute la première priorité lors de la refonte d’une équipe, on aurait pensé que le copropriétaire de Chelsea, Todd Boehly, en aurait signé un.

Chelsea n’a marqué que sept buts lors de ses sept matches de Premier League – Man City en a 17, pour le contexte – et Sterling est son meilleur buteur avec deux.

Qui auraient-ils dû signer ? Victor Osimhen

Le meilleur buteur de Naples la saison dernière en Serie A est largement considéré comme l’un des meilleurs avant-centres du jeu, sans doute derrière Erling Haaland de Man City et Harry Kane, désormais star du Bayern Munich, dans l’ordre hiérarchique des n°9 de classe mondiale.

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, est connu pour avoir mené des négociations difficiles, mais des honoraires de 150 millions de livres sterling auraient probablement permis de réaliser un transfert – bien avant que le club italien ne contrarie son homme vedette en se moquant de lui sur les réseaux sociaux – ce qui est petit. changement pour un club qui a dépensé autant pour le reste de l’équipe, en particulier pour les adolescents inexpérimentés.

Osimhen, 24 ans, est un excellent finisseur (26 buts en Serie A la saison dernière ; cinq en six matchs cette campagne) et le mouvement de l’international nigérian à travers la ligne défensive, sa vitesse pour étirer les adversaires et sa force aérienne seraient d’une valeur exceptionnelle pour une équipe qui sont bien meilleurs pour créer des occasions que pour les convertir.

Autres options : Goncalo Ramos, Dusan Vlahovic

Le Paris Saint-Germain a battu ses rivaux pour obtenir un prêt (avec une obligation de 56 millions de livres sterling à signer définitivement l’été prochain) pour Ramos. L’international portugais de 22 ans n’a peut-être pas encore enflammé la Ligue 1 (deux buts en six matchs), mais il a déjà suffisamment prouvé que Benfica (41 buts en 106) et le Portugal (huit buts en six) montrent qu’il en est un. des meilleurs jeunes attaquants centraux d’Europe.

Ramos propose un bon jeu de hold-up – utile pour créer de l’espace et se combiner avec les attaquants larges ou les coureurs du milieu de terrain – est fort dans les airs et possède également une technique de finition rapide. En termes de style de jeu, il aurait certainement offert un ensemble de qualités qui manquent à l’équipe de Chelsea, alors qu’elle aurait pu payer les frais à Benfica d’avance sans avoir besoin d’un prêt.

Vlahovic n’est arrivé à la Juventus en provenance de la Fiorentina que pour environ 70 millions de livres sterling en janvier de l’année dernière, mais a eu du mal à s’installer. Lié à un transfert estival dans tous les meilleurs clubs d’Europe, le joueur de 23 ans a eu une autre chance de briller cette saison et compte quatre buts en six matchs à ce jour.

Ceux qui ont suivi l’avant-centre gaucher depuis ses débuts sauront qu’il possède un potentiel inexploité. Mais son style aurait-il mieux convenu à Chelsea ? Étant donné que la Juventus s’aligne généralement plus profondément (et a tendance à appuyer plus bas), avec des distances plus longues entre les joueurs attaquants, il est raisonnable de supposer que Vlahovic aurait vu beaucoup plus de ballon dans des positions de but à Chelsea.

Bien qu’il ait moins de cinq touches dans la surface de réparation offensive toutes les 90 minutes, il est probable qu’un nouveau départ dans un nouvel environnement aurait également pu faire des merveilles pour un attaquant qui semble souvent manquer de confiance.

Milieu défensif

Chelsea dispose de milieux de terrain centraux en abondance et ils sont aussi jeunes qu’immensément talentueux.

Personne ne douterait de la qualité intrinsèque d’Enzo Fernández (106,8 millions de livres sterling), Moisés Caicedo (100 millions de livres sterling), Romeo Lavia (53 millions de livres sterling), Lesley Ugochukwu (23,5 millions de livres sterling), Carney Chukwuemeka (20 millions de livres sterling) ou de l’académie. diplômé Conor Gallagher. Pourtant, ce dernier est, à 23 ans, l’acteur le plus expérimenté au sein de l’équipe, après les départs de N’Golo Kanté, Jorginho et Mateo Kovacic.

Bien que cette configuration de milieu de terrain fasse sans aucun doute partie de la politique du club visant à accumuler les jeunes talents d’élite du monde entier, une présence expérimentée pour organiser, diriger et dicter le rythme du jeu et boucher les trous est la clé du fonctionnement stratégique de l’équipe. Certains recruteurs et dirigeants de football expérimentés diront peut-être que dépenser des centaines de millions de livres sterling pour de jeunes talents est une bonne chose, mais sans un ou deux vétérans, le talent des enfants risque de finir par être gaspillé.

Qui auraient-ils dû signer ? João Palhinha

Même si cela n’aurait pas été une décision populaire auprès des fans, Palhinha de Fulham aurait pu faire un court voyage à travers l’ouest de Londres pour faire le genre de travail que Rodri effectue chaque semaine pour Manchester City. Tactiquement discipliné et fort dans les tacles, Palhinha est capable de faire vibrer le reste de l’équipe avec des passes rapides et intelligentes – courtes et longues – tout en se positionnant de manière experte pour les contre-attaques, les tacles et les interceptions.

Tor-Kristian Karlsen est un recruteur et dirigeant de football norvégien et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage.

Caicedo et Lavia sont exceptionnels en termes de distribution et de récupération, mais il faut souvent des années de football de niveau élite pour acquérir la patience et les compétences de lecture de jeu nécessaires pour fonctionner en tant que milieu de terrain défensif.

À 28 ans, l’international portugais ne correspond peut-être pas à l’approche de Chelsea en matière de marché des transferts, mais le fait que le Bayern Munich, un club connu pour ses dépenses réfléchies, était prêt à se séparer de 56 millions de livres sterling – ce qui aurait fait de lui son quatrième joueur le plus important. signature coûteuse de tous les temps – en dit long sur la valeur accordée à ses qualités discrètes.

Milieu offensif

Bien que Pochettino ne devrait pas se plaindre des noms parmi lesquels il peut choisir dans ce département, il pourrait y avoir des arguments pour que Chelsea ajoute un type de meneur de jeu plus défini pour organiser les débats dans le dernier tiers – surtout après avoir laissé Mason Mount partir pour Homme United.

Sterling est une star expérimentée, Cole Palmer (35 millions de livres sterling) et Noni Madueke (30 millions de livres sterling) sont des jokers étant donné leur manque d’expérience à l’âge de 22 ans, tandis que Mudryk, 21 ans, commence à montrer un peu de son potentiel évident, mais Chelsea a été durement touché par la blessure de Nkunku. L’international français est susceptible d’avoir un impact significatif à son retour, mais sans lui, il y a une légère baisse de qualité.

Qui auraient-ils dû signer ? Dominik Szoboszlai

La façon dont Liverpool a fini par recruter Szoboszlai du RB Leipzig pour sa clause libératoire de 60 millions de livres sterling reste encore un peu mystérieuse sans aucune concurrence sérieuse de la part d’autres grands clubs européens (c’est-à-dire pas seulement Chelsea.)

Qu’il s’agisse d’une menace de but significative depuis l’extérieur de la surface, de brillantes livraisons sur coups de pied arrêtés, tout en invitant constamment des liaisons et des combinaisons avec ses coéquipiers dans le dernier tiers, le capitaine hongrois est aussi élégant qu’efficace.

Bien que Chelsea ne manque pas de milieux de terrain n°8, Szoboszlai – qui a également une bonne condition physique et un bon jeu de pressing – pourrait même effectuer un changement plus profond au milieu de terrain. Et à 22 ans, il représente certainement aussi la valeur future.

Autre option : Pedro Neto

L’ailier des Wolves aurait pu être un ajout utile à une équipe qui, jusqu’à présent cette saison, a eu du mal avec le produit final. Assez inexplicablement négligé par les grands clubs cet été – peut-être en raison d’incertitudes après de graves blessures à la cheville et au genou – le joueur de 23 ans peut aussi bien opérer des deux côtés de l’attaque et possède une expérience de la Premier League depuis 2019.

Même si l’on peut affirmer que Neto, avec son rythme et sa capacité de dribble exceptionnelle, s’épanouit mieux dans une équipe contre-attaquante, il a toujours la capacité technique de s’adapter à une équipe rapide qui domine la possession. Son accélération et ses capacités en un contre un le rendent également apte à débloquer des équipes qui ont tendance à rester en retrait, tandis que les Wolves à court d’argent auraient probablement écouté les offres cet été. Il est déjà lié à Arsenal et Tottenham Hotspur, ainsi qu’à Chelsea, pour les futures fenêtres.