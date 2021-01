BBC DRAMA Traces a rendu les téléspectateurs accro à son histoire de meurtre et de tromperie.

Le drame en six parties suit Emma Hedges (Molly Windsor) alors qu’elle retourne à Dundee pour commencer son nouvel emploi de technicienne de laboratoire, pour découvrir les détails macabres de la mort de sa mère.

Qui chante la chanson thème de Traces?

Le thème de Traces est Don’t Let Me Be Misunderstood chanté par Valerie Broussard.

La chanson est une reprise et elle l’a sortie en novembre 2019, juste avant la première diffusion de Traces sur Alibi.

Valerie est une chanteuse américaine de 29 ans originaire de Philadelphie, mais qui a également vécu en Angleterre.

Ses chansons ont également figuré dans des émissions comme Riverdale et Lucifer de Netflix.

Quelles sont les paroles de la chanson?

Bébé, tu me comprends maintenant?

Si parfois tu vois que je suis fou

Tu ne sais pas que personne vivant ne peut toujours être un ange?

Quand tout va mal, tu vois du mauvais

Mais oh, je ne suis qu’une âme dont les intentions sont bonnes

Oh Seigneur, ne me laisse pas être mal compris

Tu sais parfois, bébé je suis si insouciant

Oh, avec une joie difficile à cacher

Et puis parfois encore il semble que tout ce que j’ai c’est de m’inquiéter

Et puis tu vas voir mon autre côté

Mais je ne suis qu’une âme dont les intentions sont bonnes

Oh Seigneur, ne me laisse pas être mal compris

Si j’ai l’air énervé

je veux que tu saches

Je n’ai jamais l’intention de m’en prendre à toi

La vie a ses problèmes

Et je reçois plus que ma part

Mais c’est moi une chose que je n’ai jamais l’intention de faire

‘Parce que je t’aime

Oh bébé, je suis juste humain

Tu ne sais pas que j’ai des défauts comme n’importe qui?

Parfois je me retrouve seul à regretter une petite chose stupide

Une chose simple que j’ai faite ‘

Parce que je suis juste une âme dont les intentions sont bonnes

Oh Seigneur, ne me laisse pas être mal compris

Ne me laisse pas être mal compris

J’essaye tellement, s’il te plait, ne me laisse pas être mal compris

Non, non, non, s’il te plaît

Qui a chanté la chanson originale?

La chanson originale est sortie en 1964 par Nina Simone.

Il a été couvert par de nombreux artistes au fil des ans.

D’autres versions de la chanson ont été publiées par The Animals, Elvis Costello, Joe Cocker, Yusuf Islam et Lana Del Rey.