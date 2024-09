Qui chante la chanson de Monday Night Football ? Un aperçu de son histoire

Qu’ils regardent un match des Bengals de Cincinnati ou qu’ils encouragent une autre équipe sans intérêt, les téléspectateurs regardent le Monday Night Football depuis plus de 50 ans. Les matchs ont été diffusés pour la première fois sur ABC en 1970.

En 2006, la NFL a fait le passage au réseau frère d’ABC, ESPN, où le très convoité lundi soir la fente est restée depuis.

Mais, bien sûr, aucune diffusion de la NFL n’est complète sans une chanson d’ouverture.

En septembre de l’année dernière, la ligue a énervé quelques plumes annonçant la nouvelle chanson thème du programme interprété par un trio improbable : Chris Stapleton, Snoop Dogg et Cindy Blackman Santana, qui ont enregistré une reprise du classique de Phil Collins de 1981 « In The Air Tonight ».

Le nouveau morceau a reçu des critiques mitigées, les commentaires allant de « cela aurait pu être pire » à la description de la collaboration comme «sauvage mais beau » et même en comparant les débuts à « claqué à la tête » . «

ESPN a annoncé le retour de la mélodie avant l’affrontement de la semaine 1 entre les Jets de New York et le 49ers de San Francisco dans un post sur X vers midi lundi.

Mais qui a chanté la chanson du Monday Night Football avant que ce trio mal assorti ne fasse son apparition sur scène ? Et quels autres morceaux la chaîne a-t-elle testé avant de se décider à reprendre Phil Collins ?

Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui chante la chanson thème de Monday Night Football ?

Chris Stapleton, Snoop Dogg et Cindy Blackman Santana donnent le coup d’envoi du Monday Night Football avec leur reprise de « In The Air Tonight » de Phil Collins. La chanson a été lancée lors de la saison 2023-24 de la NFL.

Qui était le chanteur original de la chanson thème de Monday Night Football ?

Le chanteur country Hank Williams Jr. est l’interprète original de la chanson thème de Monday Night Football. En 1989, ABC a présenté la version retravaillée du chanteur de son single « All My Rowdy Friends Are Coming Over Tonight » intitulée « All My Rowdy Friends Are Here on Monday Night ».

La mélodie a valu à Williams Jr. quatre Emmy Awards et est resté le titre d’ouverture pendant plus de deux décennies, même après que le programme soit passé d’ABC à ESPN.

Qu’est-il arrivé à la chanson thème originale de Monday Night Football ?

En 2011, ESPN a viré Hank Williams Jr. et sa chanson thème Le chanteur country a été suspendu lundi soir après avoir tenu des propos controversés sur l’ancien président Barack Obama. Il a comparé Obama à Hitler à l’antenne pendant « Fox & Friends », une émission matinale sur la chaîne Fox News.

Pendant quelques années, le réseau a essayé différentes versions de « Heavy Action », un jingle synonyme du spot du lundi soir. Mais il a ensuite apporté Williams Jr.en 2017 et l’a gardée en fanfare jusqu’en 2019.

Qui d’autre a chanté la chanson thème de Monday Night Football ?

En 2020, ESPN a changé les choses après plus de trois décennies de « All My Rowdy Friends Are Here on Monday Night » et a présenté « Rip It Up » de la légende du rock Little Richard interprété par le groupe Butcher Brown, basé en Virginie.

Deux ans plus tard, la chanson thème est à nouveau passée à une version remixée de la mélodie classique « Heavy Action », qui figurait dans le catalogue musical de l’émission depuis 1976.

Finalement, en septembre 2023, la chanson thème a atterri sur son air actuel : « In The Air Tonight », interprétée par Chris Stapleton, Snoop Dogg et Cindy Blackman Santana.

Comment regarder le Monday Night Football

À cause des grèves de cet été à HollywoodMonday Night Football est désormais diffusé sur ABC et ESPN chaque semaine à partir de 20h15 HE. Le match peut également être diffusé sur Watch ESPN.