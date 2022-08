Qui bénéficie de l’allègement des prêts étudiants? Joie et amertume des emprunteurs

Pour Nick Marcil, l’annulation de 10 000 $ de ses prêts étudiants pourrait signifier enfin quitter la maison de ses parents.

Marcil, 24 ans, a étudié dans un collège d’État de Pennsylvanie, a obtenu des bourses et a travaillé tout en poursuivant des études en éducation, mais devait encore 18 000 $ avant l’action de mercredi de l’administration Biden pour effacer certains prêts étudiants.

“J’ai l’impression que si je n’ai pas ce fardeau, je serais plus susceptible, vous savez, d’essayer de déménager – d’essayer d’avoir, vous savez, ma propre maison”, a déclaré Marcil, qui vit dans une banlieue de Philadelphie. .

Pour des emprunteurs comme Marcil – y compris des millions dont la totalité de la dette sera effacée – la décision signifie une nouvelle liberté de se déplacer, de fonder une famille ou de conserver un emploi peu rémunéré mais épanouissant. Mais pour beaucoup d’autres, le plan tant attendu apporte amertume et frustration.

De nombreux étudiants emprunteurs se sentent laissés pour compte, peut-être parce qu’ils n’étaient pas admissibles à des prêts fédéraux et devaient compter sur des prêts privés, qui ne seront pas pardonnés. D’autres Américains sont mécontents de la pause que les débiteurs actuels recevront parce qu’ils ont déjà remboursé leurs dettes, travaillé pour éviter les prêts universitaires ou s’opposer à la décision pour des raisons philosophiques.

Ensuite, il y a les effets systémiques. Certains observateurs de l’inflation craignent que le nouveau pouvoir d’achat des emprunteurs ne fasse encore plus monter les prix. On estime que la remise de prêt coûtera au gouvernement plus de 300 milliards de dollars, selon une analyse du modèle budgétaire de Penn Wharton. Et le soulagement ne fait rien pour faire face à la flambée des coûts de l’université.

La frustration peut être plus grande pour les plus d’un demi-million de personnes qui doivent plus de 200 000 $ en prêts fédéraux. Pour ces emprunteurs, 10 000 à 20 000 dollars semblent déconnectés du coût exorbitant de l’enseignement supérieur américain. L’année dernière, les frais de scolarité moyens dans les collèges de l’État ont coûté plus de 10 000 $ et le collège privé moyen a facturé 37 000 $ par an.

Christian Smith, 32 ans, devra plus de 60 000 $ lorsqu’elle terminera son diplôme de premier cycle à l’Université du Colorado à Denver l’année prochaine. Cela équivaut à peu près au revenu annuel de son ménage. “C’est écrasant”, a-t-elle déclaré.

Smith, qui travaille à temps plein dans la sensibilisation des étudiants pour les Young Invincibles, une organisation à but non lucratif qui défend les étudiants et les jeunes, estime qu’elle et son partenaire paieront tous les deux 900 $ par mois pour rembourser leurs prêts étudiants une fois qu’elle aura obtenu son diplôme.

“Nous parlons d’acheter une maison, mais cela ne semble tout simplement pas être quelque chose que je pourrai jamais faire”, a-t-elle déclaré.

Avoir un enfant se sent aussi douloureusement hors de portée. Smith prévoit de reporter la maternité jusqu’à ce qu’elle ait remboursé sa dette scolaire.

« J’étais pauvre en grandissant, et je ne veux pas ça pour mon enfant », dit-elle. “Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas assister à cette excursion ou que vous devez porter des vêtements usagés dont les autres enfants se moquent.”

Si le président Joe Biden avait choisi d’alléger davantage la dette étudiante, cela aurait un impact plus important, a-t-elle déclaré, en particulier pour les femmes noires comme elle. Les statistiques montrent qu’ils détiennent une plus grande part de la dette étudiante que les diplômés blancs parce qu’ils n’ont pas de richesse familiale pour les aider à financer leurs études.

“S’il avait effacé ma dette, je retirerais ma Mirena demain”, a-t-elle dit, se référant à son dispositif contraceptif.

L’avocat de Dallas, Adwoa Asante, a emprunté 147 000 $ en prêts fédéraux pour fréquenter la faculté de droit de l’Université Emory. Elle a obtenu son diplôme en 2015 et a depuis remboursé environ 15 000 $. Avec les intérêts, elle doit encore 162 000 $ – une dette qui, selon elle, a limité ses options de carrière.

Asante, qui est noir, a déclaré que 10 000 dollars de pardon c’est «mieux que rien», mais un pardon complet irait beaucoup plus loin pour améliorer l’écart de richesse entre les Américains noirs et blancs.

“Si l’administration Biden ou toute autre administration gouvernementale est préoccupée par l’équité, cela n’a tout simplement pas de sens d’obliger les gens qui n’en ont pas les moyens à retirer de l’argent pour pouvoir aller à l’école”, a-t-elle déclaré.

Alors que 10 000 $ ou même 20 000 $ ne semblent pas suffisants pour de nombreux Américains endettés, c’est trop pour certains étudiants emprunteurs qui voient le régime comme un fardeau inutile pour les contribuables.

“Il a fallu des années à mes deux parents pour rembourser leur dette universitaire, et maintenant on leur dit que s’ils avaient attendu un peu, cela aurait tout simplement disparu”, a déclaré Jackson Hoppe, 19 ans, étudiant à l’Université George Washington.

Hoppe a ses propres prêts étudiants fédéraux et s’attend à devoir environ 18 000 $ d’ici la fin de son diplôme. Mais il ne veut pas de pardon.

Un plan de sauvetage “place un fardeau supplémentaire sur les Américains, dont beaucoup ne sont même pas allés à l’université”, a déclaré Hoppe. “Ne contractez pas une dette que vous ne pouvez pas rembourser et ne demandez pas à d’autres de rembourser vos propres dettes.”

Emprunter de l’argent a été le seul moyen pour de nombreux Américains d’aller à l’université ou à l’université, des étapes considérées comme nécessaires pour rejoindre et rester dans la classe moyenne ou progresser au-delà.

Pour Catari Giglio, financer l’université et rejoindre la classe moyenne est plus difficile que pour la plupart des Américains. Les parents de Giglio sont originaires du Chili et la famille a déménagé à Boston depuis l’Italie quand elle avait 13 ans.

Giglio, 20 ans, est dans le pays sans autorisation légale et n’a pas droit à des prêts fédéraux car elle n’a pas de numéro de sécurité sociale. Elle ne recevra aucun avantage du plan d’annulation de la dette de Biden.

Giglio, qui s’attend à emprunter un total de 150 000 $ en prêts privés d’ici la fin de ses quatre années d’études en graphisme à l’Université de Suffolk, paie déjà près de 400 $ par mois pour rembourser les 12 % d’intérêts sur l’argent qu’elle a emprunté pour financer son premier deux ans d’école.

“C’est frustrant. C’est 10 fois plus difficile pour moi d’aller à l’école, de gagner de l’argent », dit-elle. “Il n’y a pas d’aide pour nous.”

Giglio a demandé la résidence permanente légale aux États-Unis et espère avoir plus d’options pour payer ses études une fois qu’elle aura reçu une carte verte.

Elle éprouve des regrets face aux obligations qu’elle a assumées et s’interroge sur le système éducatif américain qui lui a permis d’accumuler une montagne de dettes.

“Imposer une telle responsabilité financière à un jeune de 18 ans qui vient de sortir du lycée n’est pas une chose responsable à faire”, a-t-elle déclaré. “La société et les écoles ne nous préparent pas à prendre ce type de décisions financières.”

La décision a apporté de la joie aux nombreuses personnes dont la totalité de la dette est annulée.

Breanna Clementine, 26 ans, a contracté environ 9 000 dollars de prêts pour payer ses études à l’université Brigham Young-Idaho, mais elle n’a pas terminé ses études. Elle a abandonné “en raison d’une agression qui a affecté ma santé mentale, donc rembourser mes prêts a été difficile”.

Elle a remboursé 2 000 $, mais la dette s’élève à un peu plus de 10 000 $ avec les intérêts. Moins quelques centaines de prêts privés, la mesure de remise signifie que sa dette aura disparu.

“Je suis TELLEMENT SOULAGEE”, a-t-elle écrit via un message direct sur Twitter. “J’ai l’impression que je peux maintenant passer à autre chose de cette période de ma vie et arrêter de stresser à propos de ces taux d’intérêt ridicules.”

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Claire Savage à Chicago, Heather Hollingsworth à Mission, Kansas et Arleigh Rodgers à Indianapolis ont contribué à ce rapport. Savage et Rodgers sont membres du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Bianca Vazquez Toness, Associated Press