Alors que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le lundi 19 septembre sera un jour férié fédéral et un jour de deuil alors que les funérailles de la reine Elizabeth II auront lieu au Royaume-Uni, le ministre du Travail Seamus O’Regan a précisé plus tard que la désignation ne s’applique qu’aux employés du gouvernement fédéral.

Les commentaires du premier ministre lors d’une conférence de presse mardi matin ont incité beaucoup de gens à se demander s’ils auront un jour de congé la semaine prochaine, alors que les provinces adoptent une approche fragmentaire pour savoir si les écoles et les lieux de travail seront fermés dans leurs juridictions.

Trudeau a déclaré que lundi serait un « jour férié fédéral ». Il s’appliquera aux employés du gouvernement fédéral, mais pas automatiquement à ceux qui travaillent dans des industries sous réglementation fédérale – comme les banques, les compagnies aériennes, les bureaux de poste et les sociétés d’État, a ensuite tweeté le ministre du Travail Seamus O’Regan.

«Les employeurs sous réglementation fédérale sont invités à emboîter le pas, mais ils ne sont pas tenus de le faire», a écrit O’Regan.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré aux journalistes mardi que le jour des funérailles de la reine sera un jour de commémoration, mais pas un jour férié dans la province. Il a ajouté qu’il poursuivrait sa campagne avant que les Québécois ne se rendent aux urnes le 3 octobre.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a également déclaré qu’il n’y aurait pas de vacances dans sa province, optant plutôt pour un «jour de deuil» provincial avec un moment de silence à 13 heures.

«Cela donnera à tous les Ontariens l’occasion de réfléchir à la vie remarquable de la reine Elizabeth II et à son engagement indéfectible envers le service et le devoir», a-t-il écrit dans un communiqué. “Cela permet également aux élèves d’être à l’école pour découvrir les nombreuses contributions que la reine a apportées au peuple de l’Ontario, du Canada et de l’ensemble du Commonwealth, ainsi que l’avènement du roi Charles III.”

Sur la côte Est, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick auront un jour férié unique lundi.

Les autres provinces et territoires n’ont pas encore dit s’ils désigneront ce jour comme jour férié.

«Nous travaillerons avec les provinces et les territoires pour essayer de voir que nous sommes alignés sur cela», a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse au Nouveau-Brunswick mardi. «Il reste encore quelques détails à régler, mais il sera important de déclarer une occasion pour les Canadiens de faire leur deuil lundi.»

“Donc, pour notre part, nous ferons savoir aux employés fédéraux que lundi sera un jour de deuil”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante demande aux provinces de ne pas faire du lundi un jour férié, car ce serait « profondément injuste pour les petites entreprises » avec un si court préavis.

« Les petites entreprises sont déjà aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre et les obliger à fermer ou à payer leurs employés à temps et demi sans préavis serait extrêmement coûteux ou entraînerait une perte de productivité d’une journée », a écrit le président de la FCEI, Dan Kelly, dans un communiqué publié mardi.

CTVNews.ca a demandé au Bureau du Conseil privé si le 19 septembre sera un jour férié fédéral récurrent, ou s’il s’agira d’un événement ponctuel pour les funérailles d’État de la reine et d’autres événements commémoratifs, et n’a pas encore reçu de réponse.

Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon doivent tous deux se rendre au Royaume-Uni pour les funérailles, mais le premier ministre a déclaré que les détails de qui les rejoindraient étaient toujours en cours de tri. Il a déclaré que le gouvernement fédéral était en pourparlers avec le gouvernement du Royaume-Uni et les bureaux des chefs de l’opposition pour décider qui composerait la délégation de responsables canadiens.

D’autres pays du Commonwealth ont déjà annoncé des jours fériés pour commémorer le décès de la reine : le Royaume-Uni aura un jour férié lundi pour les funérailles, marquant le dernier jour des 10 jours de deuil, et l’Australie et la Nouvelle-Zélande auront des jours fériés le 22 septembre. et 26 respectivement.

Le Canada est toujours au milieu de sa période de deuil officiel pour le monarque au règne le plus long du pays, avec plusieurs événements commémoratifs prévus à Ottawa après les funérailles de lundi. Il y aura un service commémoratif sur invitation seulement à la cathédrale Christ Church, avec des représentants du gouvernement, des dignitaires et d’autres invités, ainsi qu’un défilé avec les Forces armées canadiennes et la GRC, une salve de 96 coups de canon et un avion de chasse CF-18 survol.

Les députés retourneront à Ottawa plus tôt que prévu pour une « session spéciale » pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, le jeudi 15 septembre.

Ce rappel spécial de la Chambre des communes précède l’ouverture de la séance d’automne, qui a été reportée d’un jour au 20 septembre pour tenir compte des funérailles et des commémorations canadiennes.



Avec des fichiers de Tom Yun et Rachel Aiello de CTVNews.ca