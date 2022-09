Qui assiste et n’assiste pas aux funérailles de la reine Elizabeth II à Londres

La princesse Anne, la princesse royale, le prince Andrew et le prince Harry, duc de Sussex regardent le cercueil de la reine Elizabeth II est placé sur un chariot de fusil avant les funérailles d’État de la reine Elizabeth II à l’abbaye de Westminster le 19 septembre 2022 à Londres, Angleterre . Piscine Wpa | Getty Images Divertissement | Getty Images

Des centaines de dignitaires mondiaux sont réunis à Londres lundi pour assister aux funérailles de la reine Elizabeth II, marquant un niveau de cérémonie jamais vu au Royaume-Uni depuis des décennies. Une congrégation d’environ 500 rois et reines, premiers ministres et présidents est arrivée à Londres ce week-end pour rendre hommage à la défunte reine. Dimanche, beaucoup d’entre eux ont visité l’abbaye de Westminster, où elle a été exposée, avant de se rendre à une réception au palais de Buckingham, organisée par le roi et la reine consort. La monarque la plus ancienne de Grande-Bretagne est inhumée lundi, 11 jours après sa mort au château de Balmoral à l’âge de 96 ans. Au total, les funérailles devraient réunir environ 2 000 invités. La liste des invités n’a pas été confirmée, mais voici ce que nous savons sur qui est – et n’est pas – censé être présent, selon les rapports de la BBC.

La famille royale

Le roi Charles et la reine consort Camilla seront au centre de la cérémonie, marchant derrière le cercueil de la reine. Ils seront suivis par le reste de la famille royale, y compris les trois autres enfants de la reine – la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward – et leurs conjoints.

Le roi Charles III de Grande-Bretagne salue alors qu’il descend le centre commercial de Londres le 19 septembre 2022, devant le service funéraire d’État de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne. – Des dirigeants du monde entier assisteront aux funérailles nationales de la reine Elizabeth II. Le monarque le plus ancien du pays, décédé à l’âge de 96 ans après 70 ans sur le trône, sera honoré par des funérailles d’État lundi matin à l’abbaye de Westminster. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP) (Photo by SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images) Sébastien Bozon | AFP | Getty Images

Le prince de Galles, William, et son frère, le prince Harry, seront présents avec leurs épouses, Kate, la princesse de Galles et Meghan. Ils seront rejoints par les autres petits-enfants de la reine – les princesses Beatrice et Eugénie, Zara Tindall, Peter Phillips, Lady Louise Windsor et James, le vicomte Severn – et leurs partenaires. On ne sait pas combien des 12 arrière-petits-enfants de la reine seront là. Cependant, il a été confirmé que le prince George et la princesse Charlotte – désormais respectivement deuxième et troisième en ligne après le lancer – seront présents. Earl Spencer, le frère de feu la princesse Diana, et le prince et la princesse Michal de Kent devraient notamment être là.

Leaders mondiaux

Aux côtés des premiers ministres britanniques passés et présents, des dirigeants du Commonwealth – dont la reine a été à la tête pendant tout son règne – seront présents. Il s’agit notamment du Premier ministre canadien Justin Trudeau, du Premier ministre australien Anthony Albanese et de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

Le président des États-Unis Joe Biden et Jill Biden arrivent pour les funérailles d’État de la reine Elizabeth II à l’abbaye de Westminster le 19 septembre 2022 à Londres, en Angleterre. Piscine Wpa | Getty Images Divertissement | Getty Images

Le président indien Draupadi Murmu, le Premier ministre bangladais Sheikh Hasina et le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe sont également attendus, aux côtés du président sud-africain Cyril Ramaphosa et du président rwandais Paul Kagame, actuel président du Commonwealth. Le président américain Joe Biden sera également présent aux côtés de la première dame Jill Biden. Ils seront rejoints par le Taoiseach irlandais Micheal Martin et le président Michael Higgins, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le président français Emmanuel Macron et le président italien Sergio Mattarella.

Autre redevance

Des familles royales de toute l’Europe, dont beaucoup partagent des relations de sang avec la reine, sont également attendues. Parmi eux, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et son épouse, la reine Maxima. Le roi Felipe et la reine Letizia d’Espagne seront également de la partie, aux côtés des familles royales de Norvège, de Suède, du Danemark et de Monaco.

L’empereur du Japon Naruhito et son épouse l’impératrice Masako arrivent à l’abbaye de Westminster à Londres le 19 septembre 2022 pour le service funéraire d’État de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne. Marco Bertorello | AFP | Getty Images

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako du Japon sont également attendus, tout comme le roi du Bhoutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuk. Parmi les autres invités attendus figurent des dirigeants royaux du Luxembourg, de Malaisie, de Monaco, du Maroc, d’Oman, du Qatar et des Tonga.

Ne pas participer

Le président chinois Xi Jinping aurait reçu une invitation mais il ne sera pas présent. La Chine sera plutôt représentée par une petite délégation comprenant le vice-président Wang Qishan.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman sourit en arrivant à l’Elysée à Paris le 28 juillet 2022 pour une rencontre avec le président français. Bertrand Guay | AFP | Getty Images