Avec le contrôle du Sénat en jeu lors de deux scrutins en Géorgie le mois prochain, les républicains affirment que le président élu Joe Biden et les démocrates sont des «socialistes». C’est leur raccourci pour l’ingérence du gouvernement dans l’économie, la corruption, le non-respect de la loi, l’incompétence et le subventionnement de personnes qui devraient subvenir à leurs besoins.

Permettez-moi de suggérer quatre domaines dans lesquels la nouvelle administration Biden, alliée à de sérieux conservateurs, peut lutter contre le «socialisme» tout en défendant les valeurs progressistes.

► Éliminer les subventions agricoles et les programmes de soutien agricole (qui coûteront 46 milliards de dollars cette année – contre 22 milliards de dollars l’an dernier – et représenteront environ 40% du revenu agricole de cette année) qui interfèrent avec les marchés agricoles. Comme l’a noté Chris Edwards du Cato Institute: «L’agriculture n’est pas plus risquée que d’autres industries et n’a pas besoin d’un éventail de subventions fédérales.» Également du Cato Institute: «Environ 97% de tous les ménages agricoles sont plus riches que le ménage médian des États-Unis. Le revenu agricole était 52% plus élevé que le revenu médian des ménages américains. »

Je ne connais aucun organisme progressiste qui appuie ces programmes de subventions agricoles. Cependant, les agriculteurs américains sont différents des autres Américains. Ils sont blancs à 95% et font une chose que la majorité des Américains refusent de faire: les agriculteurs votent à une écrasante majorité républicaine (le président Donald Trump a peut-être obtenu jusqu’à 85% des voix agricoles cette année).

Des subventions fiscales qui n’ont aucun sens

► Éliminer le programme national d’assurance contre les inondations «socialiste» qui perd de l’argent. Du point de vue des progressistes (qui pensent que le changement climatique est une préoccupation réelle et urgente), le PNIF n’a aucun sens. Il encourage la vie dans des zones sujettes aux inondations (où les progressistes pensent que les inondations vont s’aggraver en raison du changement climatique) en offrant une assurance fédérale contre les inondations subventionnée. Comme l’a noté le General Accounting Office: «Les primes du NFIP ne reflètent pas le risque de perte complet, ce qui augmente l’exposition fiscale fédérale créée par le programme, masque cette exposition du Congrès et des contribuables…»

En 2017, le Congrès a radié 16 milliards de dollars de pertes de ce programme. Mais en mars 2020, il avait déjà accumulé 20 milliards de dollars supplémentaires de pertes. Environ 60% des politiques du NFIP ont été émises en Floride, en Louisiane et au Texas, qui ont tous voté pour Trump cette année.

► Investissez 10 milliards de dollars par an pour financer l’application des impôts de l’IRS, ciblant les plus riches – ceux qui gagnent plus d’un million de dollars par an. Selon une estimation récente de l’ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers, du professeur de droit de l’Université de Pennsylvanie Natasha Sarin et de l’ancien commissaire de l’IRS Charles O. Rossotti, cet investissement rapporterait environ 100 milliards de dollars par an en recettes fiscales fédérales supplémentaires.

Sénateur Sherrod Brown:Les entreprises exploitent les travailleurs même au milieu de COVID. Ils ne méritent pas de diriger l’économie.

Si vous êtes un conservateur qui pense que le report de l’application de la police est une mauvaise idée, vous devriez penser la même chose à propos du récent report de l’application des impôts de l’IRS (en réduisant le budget de l’IRS). Le budget de l’IRS a diminué de 20% en termes réels de 2010 à 2019, tandis qu’au cours de la même période, l’économie américaine a augmenté d’environ 25%. Le résultat est que le nombre de vérifications des Américains gagnant plus d’un million de dollars par an a diminué d’environ 75%. Dans le même temps, l’IRS a été poussé à concentrer ses maigres ressources sur l’audit des Américains à faible revenu. Notamment, le principal moteur de ce défunding IRS est le GOP.

► Faire en sorte que les États régulièrement subventionnés par le reste du pays se ressaisissent. La plupart des États américains sont à peu près en équilibre entre ce que leurs résidents versent au gouvernement fédéral et ce qu’ils reçoivent en retour. Quelques États (principalement démocrates) sont des États «fabricants» (parmi lesquels le Connecticut, le Massachusetts, le New Jersey et New York) qui paient beaucoup plus au gouvernement fédéral qu’ils n’en reçoivent.

Les États « preneurs » font du mauvais travail pour les citoyens

Ensuite, il y a des États qui récupèrent beaucoup plus que ce que leurs résidents paient en impôts. Ces États «preneurs» sont principalement des États à faible revenu du sud-est, la plupart dominés par des républicains. Compte tenu de notre système fiscal progressif et de notre filet de sécurité, l’argent fédéral a tendance à circuler automatiquement vers ces États.

Si vous êtes un conservateur, transférer de l’argent des «fabricants» aux «preneurs» est généralement mal vu. Si vous êtes un progressiste, il est logique de poser des questions difficiles sur ce qui se passe avec ces états «preneurs». Parce que, malgré tout l’argent que reçoivent ces États, ils ne font pas du bon travail pour leurs citoyens.

Le Mississippi illustre à quel point cette situation est grave. Chaque année, le Mississippi reçoit 19 milliards de dollars de plus du gouvernement fédéral qu’il ne verse dans le système. Malgré ce soutien, le Mississippi a le taux d’homicides le plus élevé, les taux de mortalité infantile les plus élevés et le revenu médian des ménages le plus bas de tous les États américains.

Pas de cauchemar socialiste:Géorgie, si vous écoutez, ignorez les conservateurs colportant des hallucinations socialistes au Sénat

Il est temps que les dirigeants de ces États mal gérés apportent des changements pour améliorer la vie de leurs citoyens – avec un peu de chance, tout en réduisant leur lourde allocation du reste du pays. S’ils ne veulent pas réformer, peut-être que l’argent et les programmes fédéraux devraient être coupés.

Une partie de ce que je propose nécessitera une loi, et le diable est dans les détails. Mais si vous êtes un conservateur idéologique, vous devriez être prêt à travailler avec l’administration Biden pour mettre en œuvre certaines ou toutes ces propositions.

Si vous êtes un membre hypocrite du GOP (c’est-à-dire que vous voulez continuer à utiliser l’argent des contribuables fédéraux pour acheter le vote agricole pour les candidats républicains), et-ou un Trumpiste, vous détestez probablement tout ce que j’ai proposé. Mais il est temps pour la nouvelle administration Biden de retirer le rideau sur lequel est le vrai parti du socialisme en Amérique.

Steven Strauss est conférencier et professeur invité à la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de l’Université de Princeton, spécialiste du développement économique et membre du conseil des contributeurs de USA TODAY. Suivez-le sur Twitter: @Steven_Strauss