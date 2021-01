Une maison de disques s’est séparée du chanteur et compositeur Ariel Pink, après qu’il ait été révélé qu’il avait participé à la manifestation du 6 janvier à Washington, DC. L’artiste affirme ne pas avoir pris part aux émeutes du Capitole.

Le label indépendant Mexican Summer a déclaré dans un tweet qu’il mettait fin à sa « relation de travail » avec rose «Aller de l’avant.» La société devait sortir un nouvel album de l’artiste à la fin du mois de janvier. Le musicien indépendant populaire attire plus d’un million d’auditeurs par mois sur Spotify.

En raison d’événements récents, Mexican Summer et son personnel ont décidé de mettre fin à notre relation de travail avec Ariel Rosenberg AKA Ariel Pink pour aller de l’avant. – Été mexicain (@MexicanSummer) 8 janvier 2021

Bien que Mexican Summer n’ait pas donné de détails sur sa décision, l’annonce intervient après que Pink ait été attaqué sur les réseaux sociaux pour avoir assisté au rassemblement pro-président Donald Trump à Washington mercredi.

Une photographie de Pink avec son collègue musicien John Maus à DC a amené beaucoup de gens à l’accuser de participer au soi-disant « insurrection. » Sa présence au rassemblement a été encore aggravée par le fait qu’il n’a jamais exprimé sa solidarité avec le mouvement Black Lives Matter, selon certains.

preuve que les deux @JOHNMAUS @arielxpink étaient là. jamais un de ces artistes n’a exprimé sa solidarité pour le mouvement BLM. C’est fou comment les artistes indépendants prétendent suivre ce mode de vie alternatif, tout en exprimant des vues aussi traditionnelles et archaïques. https://t.co/rxLizhipOO – ceci (@yerbalover) 7 janvier 2021

Cependant, Pink a insisté sur le fait qu’il soit retourné à son hôtel et a fait une sieste après la fin de l’événement principal devant la Maison Blanche, et qu’il n’avait rien à voir avec le chaos qui se déroulait au Capitole.

J’étais en dc pour montrer pacifiquement mon soutien au président. J’ai assisté au rassemblement sur la pelouse de la maison blanche et je suis retourné à l’hôtel et j’ai fait une sieste. affaire classée – Ariel Rose (@arielxpink) 7 janvier 2021

Il en outre stressé qu’il n’a jamais préconisé «Confrontation violente ou émeute.»

La décision de Mexican Summer d’abandonner Pink semble avoir divisé les médias sociaux. De nombreux observateurs ont fait valoir que l’entreprise avait fait le mauvais choix en «Annulation» Rose pour ses opinions politiques.

« Vous étouffez l’ouverture d’esprit, restreignez les penseurs libres et promouvez une culture qui inhibe la créativité », lis une commentaire.

L’été mexicain: indépendant, mais toujours fermé d’esprit. – Yolanda Butterwhip (@Director_Posit) 8 janvier 2021

Annuler la culture à son meilleur. Il est allé à un rassemblement pour l’amour des dieux. – Brandon Wardle (@BrandonWardle) 8 janvier 2021

Beaucoup d’autres ont salué cette décision, certains suggérant même que le label aurait dû abandonner Pink, qui n’a jamais été timide au sujet de son affinité pour Trump, plus tôt.

^ d’accord. Ariel a été Lui-même sans vergogne pendant toute votre relation de travail et ce n’est pas la première fois que vous entendez parler de son inconduite. – Sloppy Jane (@sloppyjanemusic) 9 janvier 2021

« Je suppose que son prochain arrêt sera en tant que groupe de reprises de Skrewdriver lors des réceptions et des brunchs de Mar-a-lago, » plaisanté un favorable réponse.

L’artiste de Trump a apparemment réalisé qu’il serait bientôt jeté sous le bus.

«Ils n’ont pas perdu de temps … sauvez-vous des amis, annulez-moi maintenant et rendez-moi avant qu’ils ne viennent pour vous» il a tweeté jeudi.

bienvenue au panoptigan. ils n’ont pas perdu de temps … sauvez-vous amis, annulez-moi maintenant et rendez-moi avant qu’ils ne viennent pour vous – Ariel Rose (@arielxpink) 7 janvier 2021

Un mois plus tôt, le 9 décembre, il avait appelé au boycott de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, accusant les plateformes de « la censure. »

Trump a été définitivement démarré de Twitter vendredi, la société invoquant un risque de «Nouvelle incitation à la violence». Cinq décès ont été liés aux troubles au Capitole, survenus alors que le Congrès se préparait à certifier la victoire électorale du démocrate Joe Biden. Trump a souligné plus tard qu’il s’opposait à la violence et souhaitait que ses partisans restent ordonnés et respectueux des lois.

Les autorités ont commencé à arrêter les personnes soupçonnées d’avoir participé aux émeutes. Certaines des personnes filmées et photographiées à l’intérieur du Capitole pendant le chaos ont été licenciées de leur travail, selon les médias.

