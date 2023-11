Qui « accepterait une telle vie ? La situation à Gaza se détériore alors que l’aide américaine est insuffisante

Sakhr Humaid a reçu un appel des Forces de défense israéliennes lui demandant d’évacuer non pas une mais deux fois.

Dans l’après-midi du 7 octobre, une frappe aérienne israélienne a frappé la maison de la ville de Gaza où Humaid vivait avec sa femme, ses parents âgés, ses cinq enfants et ses trois frères et sœurs. L’explosion a fait tomber leur toit, mais ils ont survécu. Le lendemain, le premier appel israélien a été lancé : partez ou faites face à d’autres bombes.

Ils ont saisi les quelques affaires qu’ils pouvaient emporter avec eux et ont parcouru 24 kilomètres jusqu’à la ville méridionale de Khan Yunis. Au bout d’une semaine, ils ont reçu un message étrangement familier : un nouvel appel israélien à partir.

La famille Humaid s’est rendue à Rafah, la ville de Gaza située à la frontière de la bande de Gaza avec l’Égypte. Ils font partie des cinq familles qui s’abritent désormais chez un ami, rejoignant près de 600 000 personnes qui ont quitté le nord de Gaza suite à un large ordre israélien du 13 octobre de quitter le nord dans les 24 heures.

“La situation est pire que ce que nous avons jamais imaginé ou vécu auparavant”, a déclaré Humaid au HuffPost, affirmant qu’il ne trouvait pas assez de nourriture ou de boisson pour ses enfants – tous âgés de moins de 12 ans – ou pour ses parents âgés. “C’est une situation effrayante, pleine de terreur, d’inquiétude et de peur extrême pour sa vie.”

Cinq semaines après le début de l’offensive israélienne dans la bande de Gaza, le débat mondial sur le conflit se concentre largement sur la crise humanitaire dans la région – et sur la manière dont elle s’aggrave rapidement, malgré les affirmations d’Israël et de son plus important bailleur de fonds, les États-Unis, selon lesquelles la campagne est donner la priorité à la protection des civils.

Les responsables israéliens et américains rejettent les appels publics à un cessez-le-feu, notamment de l’ONU, en affirmant qu’Israël doit agir rapidement pour punir le groupe militant Hamas basé à Gaza pour son attaque du 7 octobre à l’intérieur du pays. Ils soutiennent que l’opération peut se poursuivre et éviter des dommages inutiles, citant des mesures telles qu’un plan récemment annoncé prévoyant de brèves pauses quotidiennes dans les bombardements dans certaines parties de l’enclave palestinienne de Gaza pour laisser entrer l’aide et permettre aux civils de partir, et une diplomatie intensive dans le sud de la bande de Gaza. frontière avec l’Égypte pour permettre à davantage de camions d’aide d’entrer.

Mais les groupes humanitaires et les habitants de Gaza affirment que les preuves montrent que ces mesures sont loin d’être suffisantes.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis menaient des négociations pour acheminer les fournitures via le passage de Rafah, le seul point d’entrée à Gaza qui n’est pas contrôlé par Israël. Les négociations sur le passage sont complexes : Israël l’a bombardé à plusieurs reprises et affirme qu’il doit vérifier les fournitures qui y transitent pour s’assurer qu’elles ne contiennent pas de matériaux susceptibles de renforcer le Hamas, et les responsables égyptiens et du Hamas ont leur mot à dire sur la question de savoir si le passage reste fonctionnel.

Le 31 octobre, Blinken dit « Le strict minimum nécessaire » est de 100 camions par jour pour acheminer l’aide via Rafah. Le 3 novembre, il dit le nombre quotidien de camions effectuant la traversée dépassait les 100, et le 5 novembre, il dit c’était « environ une centaine ».

Pourtant, les données recueillies par un outil de suivi logistique dirigé par les Nations Unies et consultées par le HuffPost racontent une tout autre histoire.

Seuls 47 camions ont été autorisés à décharger de l’aide à Gaza le 3 novembre, seulement 30 le 4 novembre et seulement 25 le 5 novembre. Depuis que Blinken a identifié son objectif quotidien, il n’y a eu que deux jours où environ 100 camions d’aide ont été transportés. sont entrés à Gaza : les 2 et 8 novembre, selon le suivi logistique. Le 9 novembre, 75 camions d’aide étaient prévus, mais seuls 39 ont été en mesure de livrer des fournitures, selon les données. Le chiffre prévu pour le 10 novembre n’était que de 30. (Aucune confirmation n’était encore disponible pour vendredi sur le nombre de camions capables de décharger réellement des fournitures, qui comprennent généralement des produits de première nécessité tels que de la nourriture et du matériel médical.)

Un porte-parole du Département d’État a reconnu que le processus ne fonctionnait pas encore comme prévu.

« Plusieurs jours au cours de la semaine dernière, les partenaires ont réussi à acheminer plus de 100 camions vers Gaza via Rafah… nous travaillons sur des mécanismes pour dépasser systématiquement les 100 camions par jour », a déclaré le porte-parole par courrier électronique. « Nous sommes déterminés à garantir que les progrès soient durables et continuent de s’étendre dans les jours à venir. La ligne de tendance est en hausse certains jours et en baisse certains jours compte tenu de la complexité logistique impliquée, mais dans l’ensemble, la quantité d’aide arrivant à Gaza augmente et nous continuons de plaider pour un plus grand débit afin de fournir les secours dont nous avons besoin de toute urgence. aux civils de Gaza.

Près de 70 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été hébergés à l’intérieur du pays. déplacé. Plus de la moitié de ces civils se sont réfugiés dans les régions du sud, comme Khan Younis et Rafah, où l’eau est désormais extrêmement rare et où il y a une grave pénurie de carburant nécessaire aux pompes à eau et aux générateurs des hôpitaux et autres installations.

D’autres personnes sont en route vers ces zones débordées, conformément aux ordres israéliens : entre 50 000 et 80 000 Gazaouis ont fui jeudi à pied vers le sud dans un contexte de températures élevées, a rapporté l’ONU. Les refuges sont surpeuplés, le pain et les produits de première nécessité disparaissent des marchés et une crise de santé publique s’aggrave alors que des milliers de cas de maladies respiratoires aiguës, d’infections cutanées et de diarrhée sont signalés, selon les autorités sanitaires locales.

Image ouverte modale Une famille palestinienne quitte à pied le nord de Gaza, le 10 novembre. Agence Anadolu via Getty Images

Être dans le sud de Gaza est dégradant et effrayant, et cela n’offre aucune garantie de protection, disent les habitants de Gaza. Les frappes aériennes israéliennes continuent d’affecter même cette région, l’une d’entre elles ayant touché jeudi une mosquée à Khan Yunis et endommageant des écoles de l’ONU et un centre de santé.

« Nous vivons, attendant que la mort vienne d’une minute à l’autre », a déclaré Humaid. “Il n’y a pas d’endroit sûr.”

Pendant ce temps, des centaines de milliers de civils restent dans le nord de Gaza, où les forces terrestres israéliennes se rassemblent. L’accord américano-israélien sur des « pauses » quotidiennes dans l’offensive permettra à beaucoup d’entre eux de partir en toute sécurité, affirment les responsables, mais de nombreux observateurs affirment que le plan comporte toujours des risques inacceptables.

« Les civils restant dans le nord de Gaza peuvent le faire pour diverses raisons : le handicap physique, les obligations professionnelles, l’attachement au foyer, la peur de ne pas pouvoir rentrer et les inquiétudes concernant les conditions inacceptables dans le sud de Gaza ne sont que quelques-unes des raisons les plus courantes », a déclaré Scott. Paul d’Oxfam America a déclaré au HuffPost.

« Les civils qui choisissent de se déplacer [out of northern Gaza] pendant les pauses, ils ne partent pas volontairement et les civils qui restent conservent leur protection » en vertu du droit de la guerre. Les pauses ne garantiront pas non plus la sécurité des travailleurs humanitaires qui cherchent à soutenir la communauté, a déclaré vendredi Tjada D’Oyen McKenna, directrice générale du groupe humanitaire Mercy Corps. déclaration.

Certains experts craignent qu’Israël n’utilise le plan de pause pour traiter tout le nord de Gaza comme une zone de guerre et rejette les limites imposées à ses actions dans cette zone. Vendredi, les forces israéliennes ont endommagé à plusieurs reprises des hôpitaux dans la zone où de nombreux habitants cherchent refuge, ont indiqué des responsables de Gaza. dit; Israël affirme que le Hamas utilise ces installations à des fins militaires. Les frappes israéliennes ont à plusieurs reprises ont frappé des civils qui tentaient de se déplacer vers le sud de Gaza.

Dans un enregistrement partagé mardi avec le HuffPost, un employé d’Oxfam Alhasan Swairjo a déclaré que la situation dans le nord était proche de « l’effondrement », avec des corps dans les rues, peu de nourriture disponible et des gens essayant de piller ce qui restait. « Les gens souffrent vraiment dans la ville de Gaza », a-t-il déclaré.

Humaid a déclaré qu’il ne comprenait pas comment le monde permettait que cette situation épouvantable perdure.

« Comment est cette vie ? Qui parmi eux, Américains, accepterait une telle vie ? Une vie sans eau, sans nourriture et des maisons détruites ? Il a demandé. « Où sont les droits de l’être humain ?

Rareté aujourd’hui, peur pour demain

Chaque jour, soit les Palestiniens perdent entièrement leurs maisons à cause des bombardements, soit ils choisissent de les abandonner, passant devant des cadavres et des débris alors qu’ils fuient à pied.

« C’est une nouvelle Nakba », a déclaré Humaid, faisant référence au déplacement violent des Palestiniens au cours de la fondation d’Israël en 1948, qui a poussé 700 000 personnes à quitter leurs maisons – dont beaucoup, comme sa famille, vers Gaza.

De nombreux Palestiniens craignent que l’histoire ne se répète et que les Gazaouis perdent leurs maisons et leurs communautés bien-aimées, comme l’ont fait leurs ancêtres.

Ces craintes ne sont pas sans fondement. Israël a imposé des mesures strictes limites sur les matériaux de construction entrant à Gaza, et le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu a empêché Palestiniens de construction ou même modifier leurs maisons, tout en permettant l’expansion des colonies illégales sur le territoire palestinien occupé. Les autorités israéliennes ont démoli, forcé la population à démolir ou saisi 290 structures appartenant à des Palestiniens en Cisjordanie au cours des premières mois de 2023 seulement, déplaçant plus de 400 personnes, dont 194 enfants.

À Gaza, beaucoup craignent un sort similaire alors que les forces israéliennes opèrent dans la bande d’une manière inédite depuis près de 20 ans. Vendredi, Netanyahu a réitéré son point de vue selon lequel Israël garder le contrôle de la région après la guerre.

« Je ne suis pas au courant que [U.S. Agency for International Development] a la profondeur ou l’expérience nécessaire pour planifier de manière réaliste un Gaza d’après-guerre. – Dave Harden, ancien responsable de l’USAID responsable de la Cisjordanie et de Gaza.

Les messages contradictoires de l’administration Biden ont contribué à attiser ces craintes. David Satterfield, un ancien ambassadeur que le président Joe Biden a nommé envoyé humanitaire spécial au Moyen-Orient pendant la guerre, a évoqué l’idée de déplacer les civils de Gaza vers l’Égypte lors d’une réunion de haut niveau le mois dernier, a déclaré au HuffPost un responsable américain présent à la réunion.

Satterfield a depuis « reculé » sur sa proposition, a déclaré le responsable, et Biden a publiquement rejeté l’idée d’un transfert de population à travers la frontière égyptienne.

“Ces informations sont fausses”, a déclaré le porte-parole du Département d’État, Vedant Patel, dans un courrier électronique adressé au HuffPost. « L’envoyé spécial Satterfield s’est vigoureusement opposé à cela, n’a pas soulevé ce sujet comme [a] considération politique lors de toute réunion, et a réitéré publiquement et en privé que les États-Unis ne soutiennent pas le déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. Ni maintenant, ni après la guerre. »