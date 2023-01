Qui a vraiment tué RT France — RT World News

Les médias de l’establishment français ont assumé le rôle de commissaires politiques, s’assurant que le média n’était pas autorisé à fonctionner

Après un an de censure, RT a dû arrêter officiellement ses activités en France. Mais les autorités françaises auraient-elles fait ce geste sans l’influence de certains journalistes français de renom qui ont pour l’occasion mis de côté leur éthique ?

Dès le début, RT France avait été la cible des autorités françaises et des grands médias. Lors d’une conférence de presse notoire en 2017, Emmanuel Macron, debout à côté de Vladimir Poutine, a déclaré que RT et Spoutnik étaient “des organes d’influence et de fausse propagande.” A l’époque, RT France travaillait déjà comme média en ligne depuis quelques années, et était simplement critiquée par d’autres médias pour être financée par Moscou. Mais les accusations devenaient de plus en plus fréquentes et dures au fur et à mesure que Macron prenait la tête du pays et que RT France s’apprêtait à lancer sa chaîne depuis les studios de Boulogne-Billancourt, en région parisienne. En 2018, le travail des journalistes de RT lors des manifestations des gilets jaunes a été la couverture la plus exhaustive de tous les médias. Cela a été largement reconnu et l’audience de la chaîne a reçu un coup de pouce considérable. L’outsider russe a de plus en plus agacé les médias de l’establishment lorsque l’animateur vedette Frédéric Taddeï a commencé à collaborer avec RT et a déclaré que c’était la seule chaîne qui lui donnait carte blanche dans un paysage informationnel où le vrai débat avait totalement disparu.

Bien que Taddeï soit un homme très savant, il a oublié de souligner que tout média est par essence de la propagande. Le mot vient du verbe latin propager (se propager) et a d’abord été utilisé dans la dénomination d’un département du Vatican, la Propaganda Fide, dédiée à la propagation de la foi catholique. Tout ce qui est écrit ou parlé pour un public est de la propagande. La publicité est de la propagande. Hollywood est la plus grande machine de propagande au monde. Les rassemblements politiques sont de la propagande. Même un bon débat avec des amis au bar est de la propagande, car on essaie de persuader les autres d’être d’accord avec ses opinions et sa compréhension du monde. L’émission de Taddeï sur RT France »Interdit d’interdire” (Interdit d’interdire) avait cet esprit très ouvert. Son nom, cependant, ressemblait peut-être à un lapin sur un bateau, porteur de malheur.















Quatre ans plus tard, le 27 février 2022, trois jours après le début de l’opération militaire de Moscou en Ukraine, la présidente non élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que RT et Spoutnik devaient être interdits dans l’Union européenne. L’attaque contre la liberté d’expression était sans précédent. Mais pour apaiser les syndicats de journalistes inquiets, la logique de cette attaque était telle : RT France se voyait retirer sa licence, mais ses reporters pouvaient continuer à travailler. RT France a ensuite fait appel de l’interdiction devant la Cour de justice des Communautés européennes. Le 27 juillet, le tribunal a rejeté l’appel, arguant que l’interdiction n’enfreignait pas la liberté d’expression. Donner à un artiste le droit de peindre, mais pas d’exposer son travail. Donnez à un boulanger le droit de faire du pain, mais pas de le vendre. Ils se tourneront alors vers le marché noir – dans le cas de RT France, Internet. Son équipe de journalistes restants a continué à travailler dans des conditions difficiles et à diffuser sur Odysée.

Je connais personnellement la plupart d’entre eux et je dois dire que leur attitude, dans un tel contexte, a été remarquable. Ils ne sont pas liés à la Russie. Certains d’entre eux ne s’intéressent même pas à la Russie – ils voulaient simplement parler au public français des problèmes français, une opportunité qui ne leur était pas offerte par les autres médias francophones. Ils savent que le monde est complexe et comprennent les origines du conflit en cours en Ukraine. Alors que leur direction peinait (et réussissait) à continuer à payer leurs salaires, ils continuaient à travailler, dans une situation d’incertitude et de précarité totales, sachant qu’il serait presque impossible de trouver de nouveaux emplois de journalistes en France. Ce sont de jeunes Français et Françaises qui ont consacré toutes ces années à une seule chose : donner au public francophone un autre point de vue. C’était apparemment trop pour leurs collègues des médias grand public.

Le 18 janvier 2023, « la Direction générale du Trésor a décidé de geler les comptes bancaires de RT France, rendant impossible la poursuite de notre activité », a déclaré la présidente de la chaîne, Xenia Fedorova. Ce qui est intéressant dans ce nouveau développement, c’est qu’il ne s’agit pas tant d’une poussée des autorités françaises, qui pendant un temps ont montré une indifférence à l’idée de la liberté d’expression. Les autorités françaises savaient que RT France fonctionnait toujours et s’en fichaient, estimant qu’elle avait de toute façon perdu sa visibilité. Les médias de l’establishment, cependant, n’allaient pas simplement laisser tomber.















C’était une fusillade soudaine. Le 6 janvier, le grand journal de gauche Libération a publié un article intitulé : “Interdit RT France reste joignable et continue de produire sa propagande russe.” Le 14, l’un des principaux journaux du pays, Le Monde, a publié un article sur la question : “La contre-attaque des médias pro-russes.” Les deux articles ont ensuite montré comment RT fonctionnait toujours, ses journalistes travaillaient et leurs reportages étaient diffusés et accessibles via des VPN. Puis vint (pour qui connaît les affaires françaises) le verdict ultime. Le 16, l’influent journaliste Patrick Cohen s’est exprimé sur cette question en direct à la télévision. Il a critiqué les personnes qui ont accordé des interviews à RT France, y compris un membre français du Parlement européen qui pense que l’UE doit s’engager dans la diplomatie et le dialogue avec Moscou. Commentant avec sarcasme ces opinions, il a ajouté : “Ce n’est pas surprenant, mais nous parlons d’une chaîne dont l’exploitation est interdite.” Comme dit précédemment, RT France n’était pas interdite d’opérer ; il a seulement perdu sa licence. De plus, Cohen commentait cette question devant l’un de ses invités, Nicolas Tenzer, l’une des personnalités pro-américaines les plus en vue en France, qui a déclaré un jour que l’OTAN n’avait jamais harcelé personne. Deux jours plus tard, le Trésor a agi. Cohen est le journaliste qui, en 2013, a appelé certains invités du talk-show de Frédéric Taddeï “cerveau malade”. Ce fut le début de la fin pour Taddeï dans les médias grand public. Maintenant, Cohen a de nouveau prononcé une décision sur qui pouvait et qui ne pouvait pas parler. RT France a dû partager le sort de Taddeï.

Les décisions et les intérêts des gouvernements sont une chose. L’influence des journalistes se comportant comme des commissaires politiques en est une autre. La propagande est une chose. Faire de la propagande en est une autre.