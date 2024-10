Qui a vraiment tué Heather de Young & Restless ? Daisy est-elle revenue ?

Il y a un énorme point d’interrogation concernant la mort de Heather sur Jeune et agitédu moins pour les fans de Sharon, qui ne veulent pas croire qu’elle a tué quelqu’un. La bonne nouvelle est que tout n’est pas tel qu’il apparaît au premier abord dans les feuilletons. La mauvaise nouvelle ? Il faudra peut-être le retour d’un méchant notoire pour libérer Sharon.

En surface, la disparition de Heather semble plutôt simple. Elle et Sharon se sont affrontées seules dans l’appartement, sans personne d’autre, et après être tombée et s’être cognée la tête, la femme de Daniel s’est retrouvée sans pouls. Cameron a cajolé sa blonde à charge en enveloppant Heather « comme un cochon dans une couverture », en nettoyant les preuves et en jetant le corps dans la rivière.



Sauf que, comme nous l’avons souligné précédemment, il existe quelques rebondissements potentiels qui pourraient permettre à Sharon de s’en sortir. L’un d’eux implique qu’elle s’évanouisse au milieu d’une confrontation. Jetons un coup d’œil aux preuves qui nous font réfléchir.

Sharon essayait de se frayer un chemin vers la porte quand Heather lui attrapa le bras pour l’arrêter. Sharon se libéra et Heather tomba au sol. Lorsque cela s’est produit, Sharon et Heather se trouvaient derrière le canapé, entre celui-ci et la table haute. Heather est restée brièvement insensible, mais a rapidement repris ses esprits.



Alors que Heather essayait de reculer sur le sol pour s’éloigner d’elle, Sharon a commencé à montrer des signes d’évanouissement. Sa vision s’est brouillée et la prochaine chose que nous avons su, c’est que Cameron l’appelait par son nom pour la réveiller. Quand Sharon s’est réveillée, elle était pas par terre entre le canapé et la table, mais sur le canapé, allongé. Elle se leva et découvrit qu’Heather était morte… toujours de l’autre côté du canapé par terre. C’est là que réside l’énorme point d’interrogation. Que s’est-il passé exactement lorsque Sharon a perdu connaissance ?!



En un mot, cela suggère fortement la possibilité que lorsque Sharon s’est évanouie, quelqu’un d’autre est entré, a tué Heather et a déplacé Sharon sur le canapé. Le coupable serait alors reparti, laissant Sharon croire elle avait mis fin à la vie amoureuse de Daniel et à en gérer les répercussions. Mais cela soulève alors la question : qui diable voudrait faire du mal à Heather ?! Nous ne pouvons penser qu’à une seule personne.



Comme la plupart Jeune et agité les téléspectateurs le savent, Heather est pas La mère biologique de Lucy. Il s’avère que le parent naturel de la jeune fille est une véritable folle et la progéniture de la célèbre Sheila Carter. Oui, Daisy Carter est définitivement la seule personne qui pourrait en vouloir à Heather, croyant peut-être qu’elle pourrait récupérer sa famille ou une autre absurdité illusoire.



Où était Daisy ? Personne ne le sait. Aux dernières nouvelles, elle avait été expulsée de Fairview par une femme lourdement déguisée qui était prétendument sa mère. Dans une tournure intéressante, Sharon et Daisy ont interagi à Fairview, car elles y étaient en même temps, avec la sœur de Paul, Patty Williams.



Par conséquent, il est tout à fait possible que Daisy soit revenue pour récupérer sa famille et ait profité de l’occasion idéale pour se débarrasser de Heather et imputer le meurtre à quelqu’un d’autre. Le personnage, joué pour la dernière fois par Yvonne Zima, pourrait-il faire son retour à Genoa City ? Si notre intuition est correcte, c’est peut-être le cas !



