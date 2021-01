Qui a voté contre la certification? Pourquoi ces législateurs du GOP l’ont fait même après l’émeute du Capitole

Le représentant du Maryland Andy Harris a condamné la violence au Capitole des États-Unis mercredi, mais il avait également un autre message: cela ne devrait pas détourner l’attention de la fraude qu’il insiste sur le fait que l’élection du démocrate Joe Biden a été commise malgré la décision contraire de nombreux tribunaux.

À la Chambre et dans des déclarations, le législateur républicain a déclaré qu’il avait voté pour s’opposer à la certification de la victoire de Biden sur le président Donald Trump tôt jeudi après le chaos du Capitole, car il pensait que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires sur les élections.

Il n’était pas seul.

De retour des heures après l’attaque du Capitole et travaillant toute la nuit, la Chambre et le Sénat ont voté en faveur des résultats de l’Arizona, mais six sénateurs du GOP et 121 membres de la Chambre du GOP se sont opposés au vote malgré la nature infondée des allégations de fraude.

Et puis une objection aux votes de la Pennsylvanie a échoué 282-138. Le vice-président Mike Pence a poursuivi et a certifié les résultats de Biden.

Mais certains républicains, tout en faisant exploser la violence, ont en grande partie maintenu le cap et voté comme ils l’avaient dit pour rejeter les résultats du collège électoral.

« Plus de 150 millions d’Américains ont voté et chacun d’entre eux doit savoir que son vote a été compté et qu’aucun bulletin de vote illégal n’a été accepté », a écrit Harris, qui s’est engagé dans une confrontation houleuse avec ses collègues, sur Facebook.

Certains républicains ne se sont pas opposés aux totaux de l’Arizona, mais l’ont fait pour les votes de Pennsylvanie – y compris la plupart de la délégation du GOP en Pennsylvanie.

La représentante du GOP de New York, Elise Stefanik, par exemple, ne s’est pas opposée au vote de l’Arizona, mais l’a fait pour celui de Pennsylvanie.

Stefanik a signé des objections aux électeurs de Géorgie, de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin, mais seule la Pennsylvanie figurait parmi les personnes soumises au vote.

« Des dizaines de millions d’Américains sont préoccupés par le fait que l’élection de 2020 a été marquée par des abus anticonstitutionnels de la part de fonctionnaires non élus et de juges ignorant les lois électorales de l’État », a déclaré Stefanik, qui représente le nord de New York, à la Chambre.

« Nous pouvons et devons discuter pacifiquement et respectueusement de ces préoccupations. »

Une autre représentante de New York, Nicole Malliotakis, de R-Staten Island, a déclaré que la violence ne devrait pas détourner l’attention de la nécessité d’un examen plus approfondi des résultats des élections, et elle s’est opposée aux deux votes jeudi.

« Je pense que peu importe que ce soit 10 voix, 10 000 électeurs ou assez pour renverser l’élection », a-t-elle déclaré jeudi sur Fox News. « Je pense que ce qui s’est passé dans ces États particuliers doit faire l’objet d’une enquête. »

Deux autres membres du Congrès de New York ont ​​voté en faveur des objections: Lee Zeldin, comté de R-Suffolk; et Chris Jacobs, R-Orchard Park, comté d’Erie.

Toutes les contestations juridiques des résultats des élections ont été rejetées devant les tribunaux et les responsables électoraux ont démystifié toute fraude, tout comme le ministère américain de la Justice.

Mais certains républicains sont restés impassibles, réitérant la nécessité d’un examen plus approfondi, ce qui a été exhorté par Trump et ses partisans.

« Au cœur de la grandeur de notre pays se trouve notre système de gouvernement démocratique », a déclaré le représentant du New Jersey GOP Jeff Van Drew dans un bref discours mercredi soir depuis le parquet du Capitole.

« Sans foi en l’intégrité de nos élections, les Américains n’auront pas confiance en notre démocratie. »

Les démocrates n’ont pas tardé à se jeter sur la position de certains législateurs du GOP, en particulier après les violences.

« Il y a quelques heures, des terroristes nationaux ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole en s’inspirant des mensonges sauvages des républicains de Washington, des postures cyniques et des théories du complot lointaines », a déclaré Drew Godinich, porte-parole du Comité de campagne du Congrès démocratique, dans un communiqué.

« Le vote de la membre du Congrès Malliotakis nous dit clairement et sans équivoque qu’elle se tient aux côtés de ces terroristes violents, et non de la primauté du droit, du peuple américain ou de notre démocratie. »

Il est peu probable que le tumulte au Capitole s’atténue de si tôt, même avec le vote du collège électoral terminé et Biden devant prendre ses fonctions le 20 janvier.

Jeudi, le sénateur Chuck Schumer, le futur leader de la majorité au Sénat de New York, a déclaré que Trump devrait être jugé inapte à ses fonctions et démis de ses fonctions à moins de deux semaines de son mandat.

Il a déclaré que Pence devrait invoquer le 25e amendement pour supprimer Trump. En l’absence de cela, le Congrès devrait agir rapidement pour le destituer.

« Ce qui s’est passé hier au Capitole américain était une insurrection contre les États-Unis, incitée par le président », a déclaré Schumer dans un communiqué.

« Ce président ne devrait plus occuper ses fonctions un jour de plus. »

