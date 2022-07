LA FILLE de l’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, Tamara, a fait perquisitionner sa maison avec un total de 50 millions de livres sterling de diamants volés par trois voleurs.

C’est qui a “violé” la maison familiale de Tamara Ecclestone et l’a laissée effrayée même de laisser sa fille seule dans leur maison de Kensington.

Qui a volé les diamants de Tamara Ecclestone ?

Le 13 décembre 2019, trois cambrioleurs ont fait irruption dans le manoir d’une valeur de 70 millions de livres sterling de Tamara Ecclestone et ont volé pour 50 millions de livres sterling de diamants – un cambriolage qui leur a laissé “de l’argent à brûler”.

Les trois cambrioleurs étaient : Jugoslav Jovanovic âgé de 24 ans avec les voleurs experts en bijoux Alessandro Maltese, âgé de 45 ans et connu sous le nom de “Pink Panther” et Alessandro Donati, âgé de 44 ans.

Les trois ciblaient également la maison de l’ancien manager de Chelsea, qui gère maintenant Everton, Frank Lampard et sa femme Christine, qui est située à Knightsbridge et appartenait au propriétaire décédé du club de football de Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha.

Les trois ont admis avoir comploté pour cambrioler les propriétés plus tôt en 2021 à Isleworth Crown Court.

Tamara Ecclestone s’est fait voler 26 millions de livres sterling d’argent et de bijoux dans sa maison de Kensington alors qu’elle était en voyage de ski avec son mari et sa fille Crédit : Splash

Le cambriolage a eu lieu alors que Mme Ecclestone était en voyage de ski avec son mari Jay Rutland et sa fille.

Sa maison à Kensington Palace Gardens était si immense que le personnel de sécurité n’a même pas remarqué que les voleurs pénétraient par effraction dans le jardin.

Où sont les voleurs maintenant ?

Jugoslav Jovanovic a été arrêté en Italie et la police italienne a déclaré qu’il était d’origine gitane d’Europe de l’Est et qu’il avait utilisé de faux documents pour voyager depuis sa villa près de Rome pour des cambriolages au Royaume-Uni.

Il a été détenu au nom de Scotland Yard et a ajouté: “La procédure d’extradition suivra.”

Il a ensuite été condamné à 11 ans de prison pour son rôle dans le plus grand cambriolage de maisons de célébrités au Royaume-Uni et a également admis avoir comploté pour blanchir de l’argent entre le 10 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, et un chef d’accusation de tentative de conversion. biens criminels.

Alessandro Maltese et Alessandro Donati avaient admis avoir comploté en vue de cambrioler à la Crown Court d’Isleworth.

Maltais et Donati – qui sont italiens – ont été condamnés à huit ans et neuf mois de prison.

Qu’a dit Tamara à propos du crime ?

Mme Ecclestone a expliqué à quel point de tels événements l’avaient laissée pétrifiée de même laisser sa fille seule dans la «sécurité» de leur maison.

Elle a dit: “Ça a été vraiment horrible. J’ai tellement peur de ne pas laisser ma fille seule à la maison la nuit, parce que j’ai juste l’impression que les gens en qui je suis censée avoir confiance, je ne, je ne suis pas sûr que je peux faire confiance à n’importe qui.

“Un exemple récent, c’est que Jay était dans la chambre, je pouvais voir une ombre de pieds près de moi pendant que je baignais ma fille et j’ai paniqué.

“Je me sens comme [my daughter] prend un peu mon vibe maintenant, elle n’ira même pas aux toilettes sans [being] comme maman viens avec moi. Et, elle parle aussi des cambrioleurs maintenant, ce qui est vraiment très difficile et c’est le pire en essayant de lui faire croire que rien ne s’est réellement passé, et d’essayer de lui faire sentir que la maison est un espace sûr.

“En plus des choses qui ont disparu, certaines d’entre elles m’ont rendu vraiment triste, parce que c’est comme si ma mère et mon père m’avaient acheté, ma mère m’a offert un cadeau de mariage.

“C’était en grande partie personnel, je voulais donner certains des articles à ma fille un jour, mais à part cela, il a été très difficile d’essayer de continuer comme d’habitude.

“C’est étrange de savoir qu’il y avait des gens, comme au-dessus de l’armoire à bijoux où il y avait des photos de ma fille et de savoir qu’ils ont touché ce truc et qu’ils y sont allés, ça me donne vraiment l’impression d’avoir été violée.”