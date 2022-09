Le gouvernement fédéral a annoncé que le 19 septembre, date des funérailles de la reine Elizabeth, sera un jour férié pour les employés du gouvernement fédéral. C’est aux provinces de décider si quelqu’un d’autre a droit à un jour de congé.

Ottawa n’a pas étendu l’exigence de vacances aux industries sous réglementation fédérale, telles que les banques et les compagnies aériennes. Ces industries pourraient suivre l’exemple du gouvernement, mais elles n’y seront pas obligées.

Les gouvernements provinciaux réglementent environ 85 à 90 % des travailleurs au Canada. Toutes les provinces n’ont pas annoncé leurs plans jusqu’à présent, mais voici ce que nous savons. (CBC News mettra à jour cette liste au fur et à mesure que de nouvelles informations arriveront.)

Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré lundi jour férié provincial unique en l’honneur de la reine Elizabeth II.

Les bureaux du gouvernement provincial et les écoles fermeront. Les autres entreprises et organisations ne seront pas tenues de fermer ou de traiter la journée comme un jour férié payé.

« Les entreprises et autres organisations de la province sont encouragées à commémorer Sa Majesté de la manière qui leur convient le mieux », indique un communiqué de presse du gouvernement.

Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse reconnaîtra le 19 septembre comme jour férié.

Les bureaux du gouvernement et les écoles seront fermés mais les services de santé continueront.

Un service commémoratif multiconfessionnel aura lieu à la Cathedral Church of All Saints à Halifax à 14 h, heure locale. Il sera diffusé en direct sur les pages Facebook et YouTube du gouvernement provincial.

Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick aura un jour férié temporaire pour marquer les funérailles de la reine. Les bureaux du gouvernement et les écoles seront fermés pour la journée.

Des livres de condoléances sont disponibles pour que les membres du public les signent à la Maison du gouverneur et à l’Assemblée législative de Fredericton. Les signatures sont également acceptées en ligne.

Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard marquera le 19 septembre comme jour férié pour tous les travailleurs sous réglementation provinciale, a annoncé mardi le gouvernement.

Tous les bureaux du gouvernement et les écoles seront fermés.

Une cérémonie aura lieu à l’église cathédrale Saint-Pierre de Charlottetown à 14 h, heure locale, et sera diffusée en direct en ligne.

Québec

Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que la province aura une journée de commémoration mais n’aura pas de jour férié.

Ontario

L’Ontario n’aura pas de jour férié mais marquera la date comme un «jour de deuil», selon le bureau du premier ministre Doug Ford.

« Cela donnera à tous les Ontariens l’occasion de réfléchir à la vie remarquable de la reine Elizabeth II et à son engagement indéfectible envers le service et le devoir. Cela permettra également aux élèves d’être à l’école pour découvrir les nombreuses contributions que la reine a apportées à la population de l’Ontario. La porte-parole de Ford, Ivana Yelich, a déclaré dans un communiqué à CBC.

Les résidents de l’Ontario sont encouragés à observer une minute de silence à 13 h HE le jour des funérailles.