Qui a tué Tair Rada ? À l’intérieur de la véritable obsession du crime d’Israël

Le cas de Tair Rada, une jeune fille de 13 ans qui a été retrouvée égorgée dans une cabine de toilette de son collège, a fasciné le pays presque dès le moment où elle a été tuée en 2006. Le meurtre a eu lieu en plein jour à Katzrin, une ville endormie du nord d’Israël. “Une histoire de ‘Twin Peaks'”, comme me l’a dit un journaliste qui couvre le procès. En 2010, un homme d’origine ukrainienne nommé Roman Zdorov a été reconnu coupable du meurtre et condamné à la prison à vie. Mais les doutes sur sa culpabilité ont pesé sur l’affaire, fournissant la matière à pas moins de six enquêtes aux heures de grande écoute et autant de livres. L’année dernière, un juge de la Cour suprême a accordé à Zdorov un nouveau procès. Au cours des 10 derniers mois, 85 témoins ont témoigné. La plupart du temps, l’affaire a fait la une des journaux, éclipsant souvent l’intérêt pour le procès en cours pour corruption de Benjamin Netanyahu, l’ancien et le plus ancien Premier ministre du pays.

Le procès de Zdorov, qui implique non seulement le mystère d’un meurtre à la vue de tous, mais aussi un tourbillon de théories du complot et une mère en deuil qui a refusé d’accepter les conclusions de la police, est devenu une «obsession nationale», comme l’a dit Maariv, le quotidien mis, avec une grande partie de l’attention concentrée sur le défendeur. Zdorov est arrivé en Israël depuis l’Ukraine en 2002 avec un visa touristique et y est resté. Il a maintenant 44 ans, costaud et impassible, avec une coupe rase qui accentue un visage large et carré. Au moment du meurtre, cependant, il était un maigre de 28 ans avec un hébreu hésitant. Il a travaillé temporairement à l’école de Rada en tant que parqueteur. Après que la police l’ait arrêté, il a protesté de son innocence, mais quelques jours plus tard, il a avoué le meurtre à deux reprises et l’a reconstitué. Il a ensuite rétracté ses aveux, témoignant qu’il avait été trompé pour les donner. Il a passé 15 ans derrière les barreaux, période pendant laquelle il a fait appel deux fois et a perdu. Mais la pression publique n’a cessé de monter dans son cas – un ralliement inhabituel derrière un immigrant pauvre qui est souvent décrit comme “invisible”. Il est devenu un symbole de la pourriture institutionnelle, l’Israélien Josef K.