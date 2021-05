Qui a tué Matty Taylor dans Innocent d’ITV? Tous les suspects avant la finale

Les fans INNOCENTS se sont demandé qui a tué Matty Taylor, et jusqu’à présent, la seule chose certaine est que tout le monde est un suspect.

Alors que la série se prépare à atteindre son apogée, nous avons rassemblé tout le monde.

Et ennuyeusement, il y a beaucoup de gens dans le cadre car apparemment tout le monde aurait pu avoir une raison de se débarrasser du pauvre adolescent.

Voici tous les suspects avant la grande révélation …

7 Sally pourrait-elle réellement être coupable? Crédit: ITV

Sally (Katherine Kelly)

Restez avec nous sur celui-ci, mais la police aurait-elle pu réussir du premier coup?

Sally a été emprisonnée pendant cinq ans pour le meurtre de Matty, car on croyait qu’elle avait abusé de sa position d’enseignante pour entamer une liaison avec lui.

Un nouveau procès l’a finalement libérée, et beaucoup de choses ont été découvertes dans la nouvelle enquête, et elle a été utile dans l’enquête car elle a découvert un trou dans le témoignage et une photo qui prouve apparemment son alibi.

Mais rien de tout cela ne l’a absolument, sans aucun doute, disculpée.

En essayant de reconstruire sa vie et sa réputation, Sally est-elle réellement coupable du crime pour lequel elle a été condamnée, menant tout le monde à la poursuite de l’oie?

7 John ne s’aide pas avec son comportement Crédit: ITV

John Taylor (Andrew Tiernan)

C’est un homme en colère et en colère – bien que pour être honnête envers lui, n’importe qui serait assez contrarié après avoir découvert que l’enfant que vous avez élevé n’était pas vraiment le vôtre.

Cela ne pardonne pas son comportement étrange et ses explosions violentes, d’autant plus que son alibi s’est également effondré et que nous savons qu’il s’est disputé avec Matty dans le parc avant de mourir.

Il a également été vu brandissant une bouteille de bière cassée à Gary.

Pourrait-il couvrir ses traces après avoir tué Matty dans une rage sur la découverte qu’il n’était pas réellement son fils?

7 Gary aurait-il pu tuer son fils secret pour le cacher à sa famille? Crédit: ITV

Gary Walker (Jason Done)

Celui-ci était une entrée tardive pour nous, car jusqu’à l’épisode de mercredi soir, nous ne savions pas qu’il était le vrai père de Matty.

Après une brève aventure qui a amené Maria enceinte, Gary a continué à le nier jusqu’à ce qu’il soit impossible de mentir plus longtemps.

Pouvait-il aussi mentir sur d’autres choses?

Il voulait que son fils secret interfère avec sa vie d’homme de famille, alors aurait-il pu le tuer pour se taire?

7 Anna aurait-elle pu être poussée trop loin? Crédit: ITV

Anna Stamp (Ellie Rawsley)

Anna s’est avérée être une responsabilité majeure dans cette affaire – pour commencer, elle a menti en voyant Matty et Sally s’embrasser.

Elle est littéralement la principale raison pour laquelle Sally a été mise à l’écart.

Mais il s’avère qu’Anna avait sa propre obsession pour Matty, et peut-être que s’il avait repoussé ses avances, elle aurait pu craquer.

Personne ne garde un sanctuaire pour quelqu’un sans aucune raison … n’est-ce pas?

7 La séquence cruelle de Bethany s’est avérée être un drapeau rouge Crédit: ITV

Bethany (Amy-Leigh Hickman)

Bethany est définitivement couverte de drapeaux rouges – ce qui est ironique étant donné que sa mère travailleuse sociale est censée être douée pour remarquer ces choses.

C’est une brute implacable et une menteuse, avec son propre directeur disant qu’elle est bien connue pour eux comme une source de problèmes.

Après avoir tenté de faire une overdose deux jours seulement avant que Matty ne meure, il semble probable qu’elle soit liée à l’affaire d’une manière ou d’une autre.

Elle est aussi une pure boule d’énergie en colère qui, si elle était poussée dans le mauvais sens, aurait pu la voir craquer.

7 Karen pourrait-elle avoir des arrière-pensées? Crédit: ITV

Karen (Priyanga Burford)

Karen a été liée à cette affaire de tant de façons différentes, c’est une surprise qu’elle ne soit pas encore dans les nœuds.

Tout d’abord, elle est l’assistante sociale de Matty, avec des liens personnels avec lui alors qu’il fréquentait la même école que sa fille Bethany.

Deuxièmement, Bethany prétend qu’elle a été victime d’intimidation par Matty.

Enfin, elle a beaucoup d’affection pour Sam, l’ex-mari de Sally qu’elle connaît depuis des années.

Débarrassez-vous de l’intimidateur de votre fille et épinglant sa mort sur votre rival amoureux? Cela ressemble à deux oiseaux, une pierre pour nous.

7 La maman aurait-elle pu craquer? Crédit: ITV

Maria Taylor (Lucy Black)

Celui-ci est très long pour nous vu que, par tous les moyens, elle semblait aimer Matty.

OK, elle a menti sur qui était son père, et pour des raisons que nous ne savons toujours pas que Matty était surveillé par un travailleur social – mais si nous devions couvrir nos paris, nous dirions que c’était plus à voir avec le père violent que sa.

Cependant, elle est une menteuse connue et a été entendue dire à John de « garder la bouche fermée ». Cela aurait pu être à propos de sa liaison avec Gary, mais encore une fois …

C’est toujours la personne que vous soupçonnez le moins, et pour le moment, nous la soupçonnons le moins.