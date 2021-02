Qui a tué Malcolm X et comment est-il mort?

MYSTERY a encerclé les meurtriers accusés de Malcolm X et les allégations d’une enquête bâclée depuis son assassinat en 1965.

Les filles du célèbre militant noir ont demandé la réouverture de l’enquête sur son meurtre à la lumière de nouveau témoignage impliquant la police de New York et le FBI.

Qui était Malcolm X?

Malcolm X était un orateur puissant et doué en Amérique.

Il est né Malcolm Little le 19 mai 1925 à Omaha, Nebraska.

Sa mère était la secrétaire nationale de l’enregistrement du mouvement Marcus Garvey et son père était un pasteur baptiste, explique le Malcolm X site Internet.

Il s’est fait connaître en tant que porte-parole national de la Nation of Islam, un groupe musulman afro-américain qui s’opposait à l’intégration avec les Blancs.

Malcolm X a été considéré aux côtés de Martin Luther King jr comme l’un des Afro-Américains les plus influents de l’histoire.

La foule et la controverse entourant Malcolm ont fait de lui un aimant médiatique – au milieu des tensions raciales qui étaient vives au début des années 1960.

Son nom musulman était El-Hajj Malik El-Shabazz après son pèlerinage à La Mecque.

Après avoir étudié les enseignements du chef de la Nation of Islam (NOI), Elijah Muhammad, l’adepte dévoué a choisi le nouveau nom de famille «X» pour signifier son nom tribal perdu.

Malcolm X a accédé à la notoriété nationale à la fin des années 1950 en tant que chef du Temple numéro 7 de la Nation of Islam à Harlem New York.

Bien qu’il fût un défenseur musulman charismatique et franc droits des noirs, ses détracteurs ont déclaré qu’il prêchait le racisme et la violence.

Il a été vilipendé et adoré de son vivant grâce à sa vision du nationalisme noir et à son approche «par tous les moyens nécessaires» pour lutter contre la discrimination raciale.

Mais, le 21 février 1965, il est assassiné alors qu’il s’apprête à s’adresser à plusieurs centaines d’adeptes.

Suite à son assassinat, la popularité de l’avocat des droits civiques a été ravivée par les artistes hip-hop à la fin des années 80 et au début des années 90.

Son image a commencé à apparaître sur des vêtements, des affiches de dortoirs d’université et finalement dans un biopic de Spike Lee 1992.

Qui a tué Malcolm X?

Trois membres de la Nation de l’Islam ont été reconnus coupables du meurtre de Malcom X en 1965 – il avait répudié la Nation de l’Islam moins d’un an auparavant.

Les assassins de Malcolm, Muhammad Aziz, Mujahid Abdul Halim et Khalil Islam ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré en mars 1966.

Les trois hommes étaient tous membres de la Nation of Islam.

Mais, des questions ont continué à tourbillonner au fil des décennies sur son assassinat.

Aziz et Islam ont depuis longtemps nié être liés à un complot visant à tuer Malcolm X, et Halim avait déclaré que les deux n’étaient pas impliqués.

Après des tentatives répétées d’assassinat, Malcolm avait rarement voyagé sans garde du corps.

Le 14 février 1965 – sept jours seulement avant son assassinat – la maison où vivaient Malcolm, sa femme Betty et leurs quatre filles à East Elmhurst, New York, a été incendié.

Heureusement, la famille a échappé à des blessures physiques.

le site Web de Malcolm X ajoute: « Une semaine plus tard, cependant, les ennemis de Malcolm ont réussi leur tentative impitoyable. »

En 2020, géant du streaming Netflix a sorti une nouvelle série explorant sa mort: « Qui a tué Malcolm X? »

Marquant le 55e anniversaire de son meurtre, il a soulevé des questions concernant ses assassins accusés et des allégations d’une enquête bâclée.

Le militant-érudit Abdur-Rahman Muhammad soutient dans la série qu’au moins deux des hommes accusés de son assassinat étaient innocents et que les vrais tueurs se sont enfuis.

Et en février 2021, des membres de la famille de Malcolm X ont rendu public ce qu’ils ont décrit comme une lettre écrite par un policier décédé déclarant que le département de police de New York et le FBI étaient à l’origine du meurtre de 1965.

La lettre explosive publiée lors d’une conférence de presse a été attribuée à un ancien officier infiltré du NYPD nommé Raymond Wood.

Son cousin Reggie Wood a rejoint certaines des filles de Malcolm X à la conférence de presse.

Le flic a déclaré qu’il avait subi des pressions de la part de ses superviseurs du NYPD pour inciter deux membres du service de sécurité de Malcolm X à commettre des crimes qui ont abouti à leur arrestation quelques jours avant la fusillade mortelle.

Ces arrestations ont empêché les deux hommes de gérer la sécurité des portes de la salle de bal et faisaient partie d’un complot entre le NYPD et le FBI pour faire tuer Malcolm, selon la lettre.

La lettre de Wood dit: «Sous la direction de mes maîtres, on m’a dit d’encourager les dirigeants et les membres des groupes de défense des droits civiques à commettre des actes criminels.»

Le FBI a refusé de commenter la question, tandis que le NYPD a déclaré qu’il aiderait dans toute enquête sur son meurtre, et le procureur du district de Manhattan, Cy Vance, a confirmé qu’un « examen est actif et en cours ».

Comment Malcolm X est-il mort?

Alors que Malcolm X participait à une conférence dans la salle de bal Audubon de Manhattan le 21 février 1965, trois hommes armés l’ont précipité sur scène.

Ils l’ont abattu 15 fois à bout portant alors qu’il se préparait à prononcer un discours.

L’homme de 39 ans a été déclaré mort à son arrivée au Columbia Presbyterian Hospital de New York.

Quinze cents personnes ont assisté aux funérailles de Malcolm à Harlem le 27 février 1965, à l’église Faith Temple of God in Christ (aujourd’hui Child’s Memorial Temple Church of God in Christ).

Le site Web de Malcolm X déclare qu’après la cérémonie, des amis ont enlevé les pelles aux fossoyeurs qui attendaient et ont enterré Malcolm eux-mêmes.

Plus tard cette année-là, sa veuve, Betty, a donné naissance à leurs filles jumelles.