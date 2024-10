Qui a tué Maddie Nears de Peyton List dans les esprits de l’école ? Sa mort, expliquée

D’un point de vue logistique, on ne sait pas exactement comment Janet s’est retrouvée dans le corps de Maddie. Cependant, cela a à voir avec M. Martin (Josh Zuckerman), le chef du groupe milquetoast et ancien professeur de chimie qui a accueilli Maddie dans le groupe de soutien du purgatoire où elle passe une grande partie de la saison 1. M. Martin a déjà dit à tout le monde qu’il était décédé en un incendie dans les années 50, tout comme une fille nommée Janet. Les preuves découvertes dans la finale suggèrent qu’il a déclenché l’incendie lui-même, et il a l’air encore plus hostile lorsqu’il apparaît devant Maddie avant le générique de la finale de la saison 1.

M. Martin avait également conseillé Janet, et dans une révélation de dernière minute, nous voyons comment elle a repris le corps de Maddie. De son vivant, Maddie est arrivée au sous-sol de son école après une dispute avec sa mère et a croisé Janet et M. Martin en train de se disputer. « Non, je ne veux pas », a déclaré Janet au professeur, tandis qu’il la poussait à obtenir des informations sur une expérience récente. « Nous devons découvrir exactement ce qui s’est passé. Qu’avez-vous ressenti ? » lui demande-t-il. Lorsque Maddie entre et voit les deux – M. Martin ayant l’air humain, Janet comme juste un contour noir – le fantôme semble avoir peur et se précipite délibérément dans le corps de Maddie ou la prend en charge en tentant de fuir son professeur. Quoi qu’il en soit, l’effet est le même : lorsqu’elle entre en contact avec Maddie, elle la possède, délogeant apparemment l’esprit de Maddie.