Qui a tué le crédit d’impôt élargi pour enfants?

J’ai écrit un long article la semaine dernière sur comment et pourquoi je n’ai pas réussi à prédire à quel point l’inflation serait mauvaise. Cela m’a fait penser à d’autres développements actuels qui m’ont pris par surprise. Le plus important d’entre eux : la mort du crédit d’impôt élargi pour enfants mis en place par l’administration Biden dans le cadre du plan de sauvetage américain.

Avant l’entrée en fonction de Biden, le crédit plafonnait à 2 000 $ par enfant (1 400 $ pour les enfants de familles trop pauvres pour devoir de l’impôt sur le revenu), était associé à des remboursements d’impôt et excluait spécifiquement les familles avec peu ou pas de revenus. Environ un tiers des enfants ont été exclus du crédit complet, dont plus de la moitié des enfants noirs et hispaniques, ainsi que 70 % des enfants élevés par des mères célibataires. C’est précisément la population qui a le plus besoin d’aide financière.

Les changements de Biden ont considérablement augmenté le crédit à 3 000 $ par enfant de 6 ans et plus et à 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans ; l’a payé mensuellement ; et rendu l’intégralité du crédit disponible pour tous les enfants pauvres, éliminant l’ancienne règle « progressive » qui plafonnait le crédit à 15 % du revenu familial.

Le Columbia Center on Poverty and Social Policy a estimé qu’en juillet 2021, lorsque les premiers chèques mensuels ont été émis, le taux de pauvreté des enfants aux États-Unis est tombé à 11,9 %, contre 15,8 % le mois précédent. Il s’agissait du taux le plus bas jamais enregistré depuis le début des données fiables dans les années 1960, et probablement le taux le plus bas de l’histoire américaine. Certaines données de sondage suggèrent que la part des ménages signalant des problèmes de faim a considérablement diminué après la fin du crédit.

Il s’avère que donner de l’argent aux familles est un moyen simple de réduire la pauvreté, et étant donné que la pauvreté des enfants impose des centaines de milliards de dollars de coûts sociaux par an, j’ai pensé que c’était un investissement très valable. Mais le crédit élargi a expiré fin décembre. L’équipe de Columbia estime que 3,4 millions d’enfants de plus étaient dans la pauvreté en février 2022 qu’en décembre, un glissement vers le besoin dû presque entièrement à la perte du crédit.

Alors pourquoi le Congrès a-t-il laissé tomber l’une des plus importantes politiques de lutte contre la pauvreté des enfants jamais adoptées ?

L’échec de Joe Manchin, et le plus gros échec

Il y a une réponse très simple à la raison pour laquelle le crédit pour enfant n’a pas continué : il n’y avait pas 50 sénateurs prêts à soutenir sa prolongation. Et la plupart des reportages publics suggèrent que le principal récalcitrant était le sénateur Joe Manchin.

Hans Nichols d’Axios, le premier chuchoteur manchin du corps de presse de DC, a rapporté en octobre dernier que le démocrate de Virginie-Occidentale exigeait que le crédit inclue une « exigence de travail ferme » et n’aille pas aux familles gagnant plus de 60 000 $ par an.

C’est un énorme changement par rapport au Biden CTC, dont le principal attrait était qu’il n’a pas progressivement avec le revenu et est allé à tout ménages pauvres. Le crédit est également allé à de nombreuses familles avec des revenus à six chiffres, et changer cela comme Manchin le souhaitait forcerait une augmentation de facto des impôts sur les personnes à revenu élevé.

Certains rapports ont également suggéré que Manchin pensait que l’argent irait à l’achat de médicaments – une préoccupation persistante concernant les programmes d’argent pour les pauvres (le bureau de Manchin a refusé de confirmer ou de réfuter qu’il avait exprimé cette inquiétude en privé). Ce soupçon est mal fondé ; l’examen des meilleures preuves sur la question que je connaisse a conclu qu’il y avait peu de raisons de croire que les transferts monétaires augmentaient l’abus de drogues ou d’alcool.

La crainte de Manchin que le crédit découragerait le travail est plus crédible et fait l’objet d’un certain désaccord scientifique. L’ancien crédit pour enfants a été « introduit progressivement » avec le revenu, les bénéficiaires recevant 15 cents pour chaque dollar de revenu supplémentaire. Cela a en théorie encouragé les gens à travailler, et les économistes de l’Université de Chicago, Kevin Corinth et Bruce Meyer, ont fait valoir que se débarrasser de l’introduction progressive conduirait de nombreuses personnes à abandonner la population active. D’autres économistes n’étaient pas d’accord. Mais même si vous pensez que le crédit décourage légèrement le travail, il toujours réduit considérablement la pauvreté. Je dirais que même si Corinth et Meyer ont raison, la politique en valait la peine.

Alors pourquoi Manchin s’y oppose-t-il de toute façon ? Je soupçonne que cela a beaucoup à voir avec le fait d’être un sénateur démocrate d’un État que Donald Trump a remporté en 2016 et 2020 par environ 40 points. Manchin s’est à peine accroché à son siège en 2018 au cours d’une année fortement démocrate, et il est compréhensible qu’il ne veuille pas aller trop loin pour un gros programme de dépenses gouvernementales. Des millions d’habitants de la Virginie occidentale ont bénéficié de cette politique, mais c’est finalement un État très conservateur, sceptique à l’égard des initiatives politiques libérales. (Sans parler de voter contre vos intérêts économiques immédiats est assez courant – de nombreuses personnes riches dans des États bleus comme la Californie et le Connecticut votent pour des candidats qui augmenteront leurs impôts.)

Le défi structurel

À un moment donné, cependant, se concentrer trop sur un seul homme peut induire en erreur plus qu’il n’informe.

Les plus grandes questions, je pense, sont a) pourquoi les bénéficiaires n’ont pas pu se battre pour conserver l’avantage, comme les bénéficiaires d’Obamacare l’ont fait avec succès en 2017, et b) si faire ce genre de législation sur les lignes droites du parti est viable.

Le sauvetage d’Obamacare en 2017 était une excellente illustration d’une théorie classique des sciences politiques de Paul Pierson de Berkeley. Pierson a noté que même des dirigeants conservateurs comme Margaret Thatcher et Ronald Reagan n’avaient pas été en mesure (ou même vraiment tenté) de faire reculer les programmes fondamentaux de l’État-providence comme le National Health Service et la Social Security. Il a fait valoir que les bénéficiaires s’investissaient dans ces programmes et se révolteraient contre tout politicien qui les menacerait.

C’est essentiellement ce qui s’est passé en 2017 : les républicains auraient dû avoir le droit de vote pour abroger Obamacare après que Trump a pris la Maison Blanche, mais la perspective d’expulser des millions de personnes de Medicaid a commencé à sembler si politiquement toxique que plusieurs sénateurs du GOP ont abandonné et tué l’effort.

Je pensais que cela se produirait en 2021 : laisser expirer le crédit d’impôt pour enfants rendrait tellement furieux les parents qui en bénéficient que le Congrès serait obligé de le prolonger.

Ce n’était pas le cas.

Peut-être que les trois séries de contrôles de relance ont incité les électeurs à considérer les paiements de crédit pour enfants comme temporaires, que, comme l’aide à la pandémie, l’argent prendrait naturellement fin. Peut-être que les personnes pour qui le crédit comptait le plus étaient trop pauvres pour avoir le temps ou les ressources nécessaires pour s’organiser. Peut-être que la pandémie a inhibé l’organisation. C’est peut-être une question de biais de statu quo : le crédit devait expirer, et il est toujours plus facile pour le Congrès de ne rien faire que d’adopter une nouvelle législation pour prolonger un programme.

Quelle qu’en soit la raison, les bénéficiaires n’ont pas pu et n’ont pas épargné le crédit. Et ce type de renforcement politique est la principale raison pour laquelle les démocrates ont pu étendre l’État-providence sur les lignes du parti dans le passé (voir, encore une fois, Obamacare ou l’expansion du crédit d’impôt sur le revenu du travail de Bill Clinton en 1993). Normalement, les républicains pourraient simplement abroger des politiques comme celle-ci lors de leur prochaine prise de pouvoir, tout comme ils ont annulé les hausses d’impôt sur les revenus supérieurs d’Obama en 2012 ; mais parce que les politiques créent leurs propres circonscriptions, les républicains ne peuvent pas le faire.

Mais si ce genre de circonscription n’a pas développer, cela signifie que des politiques comme celle-ci sont intrinsèquement vulnérables et peuvent être interrompues la prochaine fois qu’il y a un changement dans le contrôle du parti.

Cela me donne à penser que la seule voie à suivre est une sorte d’entente bipartite sur le crédit d’impôt pour enfants. Samuel Hammond et Robert Orr du Centre Niskanen ont un excellent article sur ce à quoi cela ressemblerait. Cela impliquerait probablement de maintenir une transition progressive sur le revenu et d’exclure les ménages sans aucun revenu. Hammond et Orr suggèrent de conserver un crédit pour très jeunes enfants entièrement disponible pour les personnes sans revenus, mais admettent que même cela pourrait devoir être abandonné pour gagner des votes républicains.

C’est tragique, pour moi, parce que cela exclut les gens qui ont profondément besoin d’aide. Mais c’est peut-être le seul moyen de faire fonctionner une telle politique en Amérique.

