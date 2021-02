Monsieur Ramsey,

Écoute attentivement! Nous sommes un groupe d’individus qui représentent une petite faction étrangère. Nous respectons votre entreprise [sic] mais pas le pays qu’il dessert. En ce moment, nous avons votre fille dans notre possession [sic]. Elle est en sécurité et indemne et si vous voulez qu’elle voie 1997, vous devez suivre nos instructions à la lettre.

Vous retirerez 118 000,00 $ de votre compte. 100 000 $ seront en billets de 100 $ et les 18 000 $ restants en billets de 20 $. Assurez-vous d’apporter un attaché de taille adéquate à la banque. Lorsque vous rentrez chez vous, vous mettrez l’argent dans un sac en papier brun. Je vous appellerai entre 8 et 10 heures demain pour vous informer de la livraison. L’accouchement sera épuisant donc je vous conseille de vous reposer. Si nous surveillons votre réception de l’argent tôt, nous pourrions vous appeler tôt pour organiser une livraison plus précoce de l’argent et donc un [sic] livraison anticipée de votre fille.

Toute dérogation à mes instructions entraînera l’exécution immédiate de votre fille. On vous refusera également sa dépouille pour un enterrement correct. Les deux messieurs qui veillent sur votre fille ne vous aiment pas particulièrement, je vous conseille donc de ne pas les provoquer. Parler à quiconque de votre situation, comme la police, le FBI, etc., entraînera la décapitation de votre fille. Si on vous surprend en train de parler à un chien errant, elle meurt. Si vous alertez les autorités bancaires, elle meurt. Si l’argent est marqué ou falsifié de quelque manière que ce soit, elle meurt. Vous serez scanné à la recherche d’appareils électroniques et s’il y en a, elle meurt. Vous pouvez essayer de nous tromper, mais sachez que nous sommes familiers avec les contre-mesures et tactiques des forces de l’ordre. Vous avez 99% de chances de tuer votre fille si vous essayez d’être intelligent [sic] nous. Suivez nos instructions et vous avez 100% de chances de la récupérer.

Vous et votre famille êtes sous surveillance constante ainsi que les autorités. N’essayez pas de faire pousser un cerveau John. Vous n’êtes pas le seul gros chat autour, alors ne pensez pas que tuer sera difficile. Ne nous sous-estimez pas John. Utilisez votre bon sens commun du Sud. C’est à vous maintenant John!

La victoire!

SBTC