Qui a tué Jo Cox et où est Thomas Mair maintenant ?

La députée travailliste Jo Cox a été brutalement assassinée par un tireur “solitaire” en 2016, lors d’une attaque qui a choqué la nation.

Thomas Mair était l’homme responsable du meurtre de la mère de deux enfants en plein jour, quelques minutes seulement avant qu’elle ne soit sur le point d’organiser une opération chirurgicale dans la circonscription.

Qui est Thomas Mair, l’assassin de Jo Cox ?

Thomas Mair est un suprémaciste blanc qui a tué le député travailliste dans un “meurtre planifié et prémédité” quelques jours avant le référendum sur l’UE.

Né le 12 août 1963 à Kilmarnock, en Écosse, Mair a été élevé par sa grand-mère maternelle Helen Mair.

Lorsque sa grand-mère est décédée en 1996, il vivait seul à leur ancienne adresse proche du lieu de la fusillade à Birstall.

Mair, un jardinier au chômage, a un demi-frère Duane St Louis et un frère, Scott Mair.

Où est Thomas Mair maintenant ?

En novembre 2016, Mair a été condamné à la prison à vie à Old Bailey en raison de la “gravité exceptionnelle” de ses crimes.

Un juge de l’Old Bailey a déclaré que son infraction était si grave qu’il ne pouvait être libéré que par le secrétaire d’État.

Il est censé être enfermé dans le comté de Durham, où il a une seule cellule dans la prison de haute sécurité.

On pense que Mair est l’un des 70 prisonniers purgeant un tarif à vie au Royaume-Uni.

Ceux qui ont également reçu un tarif à vie comprennent Peter Sutcliffe, Ian Brady, Dale Cregan et Michael Adebolajo.

En 2017, le Daily Star a rapporté que Mair était devenu une “figure retirée et hantée” depuis son incarcération.

Une source a déclaré: «Mair était un solitaire à l’extérieur de la prison – et il est un solitaire à l’intérieur.

“À certains égards, il est un prisonnier modèle – obéissant toujours aux ordres et ne causant aucun problème. Il n’a aucun intérêt pour les autres détenus ou agents et refuse catégoriquement de parler de son crime.

“Beaucoup ont essayé de lui en parler, mais il s’en va.”

Mair est mis en cage dans une aile loin de la soi-disant “prison djihadiste” de Frankland – où près d’une douzaine de terroristes sont détenus à l’écart des autres détenus.

Qu’est-il arrivé à Jo Cox ?

La mère mariée de deux enfants, Jo Cox, a été attaquée vers 13 heures le 16 juin 2016, alors qu’elle se rendait à une réunion de circonscription sur Market Street, Birstall.

Elle a subi des coups de couteau au cœur, aux poumons, à l’estomac et au foie avant d’être frappée trois fois dans les mains avec un pistolet scié alors qu’elle tentait de protéger sa tête.

Heroic Jo a averti ses deux aides de rester en arrière et leur a dit “laissez-le me faire du mal, ne le laissez pas vous faire du mal” car elle a été brutalement assassinée.

Quelles étaient les opinions politiques de Mair ?

Un jury a découvert que Mair était allé en ligne pour rechercher Tory Ian Gow – le dernier député en exercice assassiné lorsqu’il a été tué par l’IRA en 1990 – et le député conservateur du Yorkshire William Hague qui, comme Mme Cox du Labour, a soutenu Remain.

Il a également effectué des recherches sur une publication Internet “d’extrême droite”, le Ku Klux Klan et si son arme .22 était “assez mortelle pour tuer d’un coup dans la tête d’un humain”.

Il a examiné le matériel nazi, l’acte de tuer sa mère, la peine de mort au Japon et les tueurs en série, a déclaré le tribunal. Et la nuit avant le meurtre, il a recherché des cercueils, gisant en état et la Waffen SS.

Il a déclaré à la police qu’il était un “activiste politique” avant d’être plaqué au sol à un mile de la scène du meurtre.

Mair avait dans son sac un dépliant de la campagne pro-UE Britain Stronger in Europe, que Jo soutenait.

On l’a entendu crier: “C’est pour la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne passera toujours en premier.”

Un autre témoin a déclaré que le tueur avait crié: “Nous sommes l’indépendance britannique” et “Gardons l’indépendance de la Grande-Bretagne”.

Qu’est-ce que la police a trouvé au domicile de Mair ?

Un procès a appris qu’un aigle royal du Troisième Reich avec une croix gammée a été retrouvé au-dessus de sa bibliothèque.

La police a également trouvé des badges nazis et une casquette “Deutschland”, ainsi que des livres et des magazines d’extrême droite et de suprématie blanche.

Les livres qui bordaient ses étagères comprenaient March of the Titans: A History of White Race et SS Race Theory and Mate Selection Guidelines.

Le Old Bailey a également entendu la recherche a mis au jour des coupures de presse sur le tueur de masse norvégien Anders Breivik et un dossier sur Mme Cox.

Le tribunal a entendu que la police avait également récupéré des imprimés d’ordinateur contenant des informations sur Jo, y compris une déclaration dans laquelle elle avait déclaré: “Je crois que le choix patriotique est de voter pour que” la Grande-Bretagne reste dans l’UE “.”

Pourquoi Thomas Mair a-t-il tué Jo Cox ?

Mair a tué le député travailliste en raison de ses opinions politiques.

Lors de son procès pour meurtre, le juge a fait remarquer : « Il ne fait aucun doute que ce meurtre a été commis dans le but de faire avancer une cause politique, raciale et idéologique, à savoir celle du suprémacisme blanc violent et du nationalisme exclusif le plus associé au nazisme et à ses formes modernes.

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer son nom au début de l’affaire, Mair a déclaré: “Mort aux traîtres, liberté pour la Grande-Bretagne.”

Mair était autrefois un partisan du Front national – un parti dont la politique principale était de rapatrier tous les migrants non blancs – et il a collectionné des tonnes de souvenirs d’extrême droite.