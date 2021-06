Qui a tiré sur Mr Burns dans Les Simpson ?

L’antagoniste récurrent de la série américaine connaît une fin choquante dans un épisode en deux parties.

méchant de la télévision M. Burns est abattu par un agresseur non identifié à la fin du dernier épisode de la saison six, menant d’autres personnages dans une enquête intense.

Qui a vraiment tiré sur M. Burns dans Les Simpson ?

Les deux épisodes ont été écrits par Bill Oakley et Josh Weinstein.

La première partie de l’intrigue a été introduite dans le vingt-cinquième et dernier épisode de la saison six de Les Simpsons, le 21 mai 1995.

Dans cet épisode, l’école primaire de Springfield découvre une grève du pétrole que M. Burns vole, semant la misère d’autres citoyens.

L’épisode se termine par un cliffhanger dramatique alors que le propriétaire de la centrale nucléaire de Springfield est abattu lors d’une assemblée municipale par un coupable inconnu.

Le reste de l’intrigue a ensuite été révélé dans le premier épisode de la saison 7, diffusé à l’origine le 17 septembre 1995.

L’agresseur s’est ensuite révélé être la fille d’Homer Simpson, Maggie.

Autre20th Century Fox

M. Burns avec l’assistant Waylon Smithers[/caption]

Pourquoi Homer Simpson a-t-il été blâmé ?

En tant qu’employé de M. Burns à la centrale nucléaire, Homer avait plus d’un motif pour vouloir nuire à son patron cupide et vicieux.

Il est d’abord contrarié que M. Burns ne puisse jamais se souvenir de son nom. Sur les conseils de sa femme Marge, il lui envoie une boîte de chocolats avec une photo de sa famille.

M. Burns jette la boîte et écrit une carte de remerciement à seulement Marge, Bart, Lisa et Maggie, mettant encore plus en colère Homère.

Furieux que son patron ne se souvienne pas de son nom, Homer se faufile dans son bureau et peint à la bombe la phrase « Je suis Homer Simpson » avant d’être pris en flagrant délit par M. Burns.

Alamy

La famille Simpson[/caption]

A défaut de se souvenir du nom d’Homère, ce dernier l’attaque de rage avant d’être évacué par la sécurité.

Homer jure alors de se venger, tout comme les autres citoyens touchés par les actions de M. Burns.

Les événements ont même conduit un fan à spéculer que l’agresseur n’était autre qu’Homer, déguisé en Krusty le Clown.

Le fan s’est adressé à Reddit pour exposer sa théorie, en déclarant : « dans l’épisode Who Shot Mr Burns des Simpsons, Mr Burns est découvert peu de temps après avoir été abattu et est entouré d’un certain nombre de personnages, dont Krusty the Klown. »





« En y regardant de près, il est absolument irréfutable que ce n’est pas du tout Krusty, mais Homer Simpson dans le maquillage Krusty (comparé à quand Homer s’est déguisé en Krusty alors qu’il était à l’université de clown). »

« Homer était activement sur le point de tuer M. Burns déguisé en Krusty, faisant écho lorsqu’il a vu Sideshow Bob voler le Kwik-E-Mart déguisé en Krusty, mais a été battu de quelques secondes seulement lorsque Maggie lui a tiré dessus. »

L’écrivain Bill Oakley n’a cependant pas tardé à démystifier la théorie sur Twitter, après qu’elle se soit propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

« Permettez-moi de clarifier et de dire que si c’était * le modèle » d’Homer déguisé en Krusty (et les cheveux semblent indiquer que non), nous n’avions aucune idée jusqu’à aujourd’hui que c’était le cas », a-t-il déclaré.

Matt Groening

Un fan a émis l’hypothèse que l’agresseur était Homer Simpson déguisé en Krusty The Clown[/caption]

Comment l’agresseur a-t-il été révélé ?

Maggie a finalement été révélée comme le tireur par M. Burns lui-même à la fin de la deuxième partie de l’intrigue.

Bien qu’il ait survécu au coup de feu, il a été transporté à l’hôpital, incapable de parler. Il est alors révélé que la seule chose qu’il peut dire est le nom d’Homer, ce qui fait croire aux autres citoyens et à la police qu’il accuse le père de famille de tentative de meurtre.

Mais la vérité est révélée avec l’aide de Lisa. Après avoir enquêté sur la scène du crime, elle découvre que sa petite sœur est à blâmer, conduisant d’autres personnages de la police à la chambre d’hôpital de M. Burns, où un Homer enragé secoue violemment son employeur.

Cela rend sa capacité à parler et, après avoir déclaré qu’il ne se souvient toujours pas du nom d’Homer (qui brandit une arme sur lui), M. Burns confirme que Maggie lui a tiré dessus.

Il revient ensuite sur les événements qui l’ont conduit à l’hôpital : à la sortie de la mairie, il croise le nourrisson en train de manger une sucette dans la voiture des Simpson.

M. Burns a décidé de voler les bonbons du bébé, ce qui a entraîné une lutte. Retirant la sucette, il perd son arme qui glisse dans la main de Maggie.

Alamy

Baby Maggie est révélée par M. Burns comme l’agresseur[/caption]

L’arme et la sucette sont tombées sous le siège auto, Homer laissant sans le savoir des empreintes digitales sur l’arme.

M. Burns demande l’arrestation de Maggie mais est renvoyé par Clancy Wiggum qui lui rappelle qu’elle est un bébé et qu’aucun tribunal ne pourrait la condamner pour un crime à son âge.

Marge ajoute ensuite qu’elle a dû tirer sur un accident… avant que Maggie ne soit montrée avec des yeux sournois, en train de sucer sa tétine, ce qui implique fortement que la fusillade était due à un coup de malchance.