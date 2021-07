Donald Trump a suggéré que le « chef de la sécurité » d’un haut démocrate du Congrès était à l’origine de la fusillade d’Ashli ​​Babbitt lors de l’émeute du Capitole et a exigé la divulgation de leur nom.

Dans une interview dimanche avec Maria Bartiromo de Fox News, Trump a décrit Babbitt comme un « femme innocente, merveilleuse, incroyable » et a de nouveau exigé que l’identité du tireur soit divulguée.

« Les gens veulent savoir [who shot Ashli Babbitt] et pourquoi, » a affirmé l’ancien président.

Babbitt, un vétéran de l’Air Force, a été tué par balles après que des émeutiers ont violé le Capitole des États-Unis le 6 janvier, et que les législateurs et la sécurité se sont enfermés ou ont échappé à la zone. L’identité du tireur de Babbitt n’a pas été divulguée, mais on pense qu’il s’agit d’un officier de police du Capitole qui a tiré, prétendument pour empêcher Babbitt et d’autres de franchir une porte. Trump, cependant, a suggéré que c’était le « chef de la sécurité » pour un haut démocrate qui était derrière la mort de Babbitt.

Bartiromo a d’abord évoqué le « spéculation, » et Trump a confirmé qu’il avait entendu les mêmes choses.

« J’ai entendu dire aussi que c’était le chef de la sécurité d’un certain haut fonctionnaire, un démocrate. a dit Trump.

Le tireur, a ajouté l’ancien président, est « protégé, » mais la vérité « va sortir. »

La mort d’Ashli ​​Babbitt est devenue de plus en plus controversée, la plupart des critiques conservateurs affirmant que la fusillade était injustifiée et exigeant la publication du nom du tireur et une enquête plus approfondie. Tucker Carlson de Fox News a été parmi les experts les plus virulents qui ont remis en question la mort de Babbitt.

Les experts libéraux n’ont pas été si méfiants à l’égard de la mort, et beaucoup ont fustigé les dernières suggestions du président, affirmant qu’il pourrait « enflammer » certains à droite.

Depuis qu’il a quitté ses fonctions, Trump a continué à organiser des rassemblements et à publier des déclarations publiques sur les événements actuels. Il a également récemment rejoint un recours collectif contre Facebook, Google et Twitter, cherchant à retirer à ces plateformes la capacité de discriminer des personnes sur la base d’opinions politiques. L’avenir politique de Trump, cependant, a été ouvert à la spéculation, le président ayant laissé entendre à plusieurs reprises qu’une candidature à la présidentielle de 2024 pourrait avoir lieu.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se présenterait à Bartiromo, Trump a répondu qu’il « sait » s’il court ou non et les gens sont « va être très heureux » avec sa décision.

« Je connais absolument ma réponse, et nous allons très bien faire et les gens vont être très heureux », il a dit.

