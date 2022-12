Qui a remporté The Voice 2022 ?

BIEN que cela puisse sembler difficile à croire, la saison 22 de The Voice est enfin terminée.

Dans The Voice, les quatre juges de l’émission – Blake Shelton, John Legend, Gwen Stefani et Camila Cabello – revendiquent une douzaine d’artistes chacun au début de la saison et les guident en tant que coachs vocaux pour le reste de l’émission. Chaque semaine, des candidats sont éliminés.

Qui a remporté la saison 22 de The Voice ?

Les cinq derniers artistes qui sont restés sur la finale de la saison 22 étaient:

corps (Team Blake)

Morgan Myles (équipe Camila)

Brayden Lape (équipe Blake)

Omar José Cardona (Légende de l’équipe)

Bryce Leatherwood (équipe Blake)

Quant à Stefani, le dernier membre de l’équipe du juge a perdu lors de l’épisode des demi-finales, ce qui signifie que son équipe était absente pour la saison.

Stefani, dans la partie 1 de la finale de la saison, a déclaré à Bryce Leatherwood de l’équipe Blake qu’elle pensait qu’il gagnerait.

Effectivement, Bryce Leatherwood a remporté le titre pour la saison 22, mais pas avant que la foule et les téléspectateurs à la maison ne soient bercé par des actes incroyables en direct.

Qui s’est produit en direct lors de la finale de la saison 2022 de The Voice ?

Les invités musicaux comprenaient :

Ancienne animatrice et gagnante d’American Idol Kelly Clarkson

Kane Brown et Blake Shelton

Maluma

Une république

Ancien animateur et finaliste d’American Idol, Adam Lambert

Bréland

Gagnants de la saison 21, le groupe Girl Named Tom

Que gagne Bryce Leatherwood ?

Si vous vous êtes déjà demandé ce que gagne le gagnant de The Voice, c’est bien plus que l’expérience inestimable avec son coach.

Pour gagner, Bryce Leatherwood remportera 100 000 $ et un contrat d’enregistrement avec Universal Music Group.

Bryce Leatherwood a battu Bodie, le favori des fans.