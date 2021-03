THE Voice UK a couronné son vainqueur 2021 après que quatre des meilleurs chanteurs de la série à succès se soient affrontés une dernière fois.

Les quatre derniers étaient Okulaja, Hannah Williams, Grace Holden et Craig Eddie – mais quel chanteur est arrivé en tête?

Qui a remporté The Voice 2021?

Le chanteur écossais Craig Eddie a été couronné vainqueur de The Voice 2021.

La jeune femme de 23 ans a poussé Grace Holden, née dans l’Essex, à remporter l’émission, tandis que l’étudiante de Kent Okulaja et la chanteuse à plein temps Hannah Williams avaient été éliminées.

Craig représentait l’équipe Anne-Marie qui participait à l’émission en tant qu’entraîneur pour la première fois.

La finale contenait les quatre derniers candidats restants dans la compétition.

Le processus d’élimination a obligé les téléspectateurs à la maison à choisir leur acte préféré parmi chacun des quatre entraîneurs.

Quelles chansons ont été interprétées lors de la finale de The Voice 2021?

Vêtu d’une veste en cuir noir, Craig Eddie a chanté la ballade originale Come Waste My Time, laissant les électeurs émerveillés par son incroyable composition et son chant.

Il a déclaré à propos de sa victoire: «C’était un peu un risque mais c’était un risque que j’étais prêt à prendre parce que c’est ce sur quoi je me concentre, pour faire sortir mes affaires.

« Je suis tellement choqué, honnêtement merci à tout le monde, merci à l’Ecosse. »

Grace Holden a interprété le single Dream Catch Me de Newton Faulkner.

Grace avait impressionné les juges en ouvrant la finale avec une interprétation de Before You Go par Lewis Capaldi, suivie par Hannah Williams avec le tube de Celeste, Little Runaway.

Okulaja a frappé et chanté Counting Stars de One Republic, tandis que Craig a pris Train Wreck de James Arthur.

Les téléspectateurs ont également apprécié les duos, avec Olly Murs et Grace interprétant Rule The World; will.i.am et Okulaja chantant Where Is The Love ?; Anne-Marie et Craig Eddie interprètent Don’t Speak, tandis que Tom Jones et Hannah Williams ont chanté To Love Somebody.

De plus, il y avait une performance du gagnant de The Voice 2020, Blessing Annatoria, qui a chanté son nouveau single I Smile.

Quelles chances chaque acte a-t-il de gagner?

Voici les cotes qui ont accompagné la finale de cette année, gracieuseté de bet365:

Craig Eddie – 4/5

Les espoirs d’Anne-Marie d’être l’entraîneur gagnant de sa première série dépendaient de Craig Eddie, 23 ans.

Né et élevé dans la ville écossaise de Falkirk, Craig a toujours rêvé de devenir un succès de signature – les bookmakers avaient épinglé l’Écossais comme favori.

Okulaja – 7/2

Okulaja, une étudiante de Kent de 18 ans, représentait l’équipe Will lors de la finale du 20 mars.

Ambassadeur anti-intimidation, il a promis d’utiliser le pouvoir de la musique pour diffuser son message de soutien à d’autres jeunes.

Grace Holden – 7/2

Le destin est peut-être intervenu pour Grace Holden, car la jeune fille de 18 ans basée dans l’Essex représentait l’une des exportations les plus célèbres de son comté d’origine, Olly Murs.

Grace partage son temps entre travailler comme vendeuse, tout en opérant comme enseignante à temps partiel dans une école de théâtre.

Elle a expliqué qu’elle aspirait à rendre sa défunte maman Sheila fière lors de la finale 2021.

Hannah Williams – 7/1

Déjà chanteuse à plein temps, la maman de 38 ans de Winchester Hannah Williams arborait le drapeau de la Team Tom.

Elle a déjà des références de chanteuse impressionnantes, avec sa voix sur une piste de l’icône du rap Jay-Z.

Malgré cela, Hannah avait déclaré qu’elle craignait que la série 2021 de The Voice ne soit sa dernière chance de connaître un succès à part entière en tant qu’artiste d’enregistrement.