LA dernière saison de The Masked Singer se terminera ce soir alors que le spectacle est à ses trois derniers concurrents.

La semaine dernière, l’émission a dit au revoir à Yéti et Cluedle Doo.

5 Chameleon est l’un des trois derniers concurrents de cette saison de The Masked Singer Crédits: Getty

Qui a remporté The Masked Singer?

Le vainqueur de la saison 5 de Le chanteur masqué sera révélé ce soir.

Hôte Nick Cannon, panélistes Jenny McCarthy, Ken Jeong, Nicole Scherzinger et Robin épais sera rejoint par le gagnant de la saison 4 et un panéliste invité.

Les trois derniers concurrents qui participeront à la finale sont Cygne noir, Caméléon et Porcelet.

Y compris les concurrents wildcard, les concurrents de la saison 5 comptent 26 nominations aux Grammy Awards, neuf singles multi-platine, quatre nominations aux Oscars, trois apparitions au Super Bowl, six médailles d’or et deux records du monde.

5 Piglet est dans la finale de la saison Crédits: Getty

Qui a été éliminé sur The Masked Singer le 19 mai?

Au cours de l’épisode de la semaine dernière, Yeti et Cluedle Doo ont été éliminés du concours de chant.

Cluedle Doo s’est avéré être le chanteur de New Kids on the Block Donnie Wahlberg – qui est également marié à juge McCarthy.

«Je suis entré et sorti furtivement», a-t-il déclaré pendant l’épisode.

« Il y a deux raisons pour lesquelles je suis ici, honnêtement.

« Un, évidemment pour voir ma femme et deux, vous savez que ça fait si longtemps que je n’ai pas joué pour mes fans », a-t-il poursuivi.

5 Le mari de Jenny McCarthy, Donnie Wahlberg, a été démasqué sous le nom de Cluedle Doo le 19 mai

« Oh mon Dieu! » McCarthy s’est exclamée lorsqu’elle a découvert que son mari était sous le masque.

Yeti s’est révélé être le chanteur Omarion nominé aux Grammy Awards.

Omarion a qualifié cette expérience d ‘«incroyable».

« C’est comme un nouveau défi d’élargir ma gamme en tant qu’artiste », a déclaré Omarion aux panélistes.

« Ce fut une expérience incroyable, alors merci pour tous vos compliments. Je me suis tellement amusé », a-t-il conclu.

Le chanteur a tweeté une vidéo de lui mettant son masque avec la légende: « Tellement amusant d’être le Yeti. Saviez-vous que c’était moi? »

5 Le chanteur nominé aux Grammy Awards, Omarion, a été démasqué sous le nom de Yeti le 19 mai

Après l’élimination du chanteur de 36 ans, les fans ont pris Twitter à claquer les juges pour expulser le chanteur de la série.

Un spectateur a écrit: « Le yéti (Omarion) a été volé. »

Un autre a ajouté: « Je lance les mains! Yeti méritait mieux! »

Un troisième a sonné: « YETI A ÉTÉ VOLÉ IL ÉTAIT INCROYABLE + GRANDE DANSEUSE WOOOWW. »

Le contrecoup a continué quand quelqu’un d’autre a écrit: « @Omarion méritait mieux! Il a une voix fantastique et était tellement amusant de regarder chaque performance.

« Cela aurait certainement dû être #yetimask, #blackswanmask et #PigletMask en finale. Une autre semaine, une autre mauvaise élimination. »

5 Black Swam participera également à la finale de la saison The Masked Singers Crédits: Getty

Comment puis-je regarder la finale de la saison de The Masked Singer?

La finale de la saison de The Masked Singer sera diffusée le mercredi 26 mai à 20h sur Fox.

Si vous manquez la finale de la saison, les gens peuvent la diffuser sur le site officiel de Fox en se connectant à leur fournisseur de télévision.