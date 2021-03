SI COMME nous, vous avez déjà envie de Mariés au premier regard en Australie, alors n’ayez crainte, ITV2 a exactement ce qu’il vous faut.

Le réseau montre Love Island Australia saison 2, qui a été filmée à l’origine en 2019, ce qui signifie qu’un gagnant a déjà été annoncé.

AVERTISSEMENT: l’article ci-dessous présente les principaux spoilers de Love Island Australia saison 2

Qui a remporté Love Island Australia 2019?

Love Island Australia a été remporté par Anna McEvoy et Josh Packham.

Le couple était le favori des téléspectateurs après s’être réuni à mi-chemin de la série et officialisé leur relation juste avant la finale de la série.

Après la fin de la série, Anna et Josh ont emménagé ensemble pendant la pandémie et ont partagé des tonnes de photos de leur séjour en lock-out.

Malheureusement, en novembre 2020, le couple s’est rendu sur Instagram pour annoncer leur séparation après un an ensemble.

Qui étaient les finalistes de Love Island Australia 2019?

En finale, Anna et Josh ont été rejoints par trois autres couples.

Matthew Zukowski et Cartier Surjan sont arrivés en deuxième position, ratant juste le prix en argent.

Cynthia Taylu et Aaron Shaw se sont classés troisièmes, tandis que Jessie Wynter et Todd Elton ont décroché la quatrième place.

Quels couples sont encore ensemble?

Aucun des couples qui étaient en finale n’est toujours ensemble.

Comme mentionné, le couple gagnant s’est séparé après un an ensemble.

Les autres finalistes ont connu un sort similaire, avec Cartier et Matthew presque un mois après l’arrêt des caméras.

Pendant ce temps, bien qu’ils soient solides dans la série, Cynthia et Aaron ne pouvaient pas non plus le faire fonctionner dans le monde réel.

Les deux sont allés sur Instagram pour annoncer leur nouvelle de rupture avec Cynthia en disant: « Lâcher prise ne signifie pas que vous ne vous souciez plus de quelqu’un. C’est juste de réaliser que la seule personne sur laquelle vous avez vraiment le contrôle, c’est vous-même. »

Jessie et Todd avaient l’air d’être prêts à rester forts après le spectacle.

Mais après être arrivé quatrième, le couple n’a réussi à rester ensemble que trois mois avant de le quitter.

En février 2020, Jessie a déclaré: «Ce message n’est pas facile à écrire et je ne veux pas le confirmer, mais malheureusement, oui, la relation entre Todd et moi est terminée.

«Je sais qu’à la sortie d’une émission de télé-réalité, les gens auront leurs opinions, ce qui est une position dans laquelle je me suis mis, mais gardez à l’esprit qu’en fin de compte, nous avons des sentiments et que les ruptures ne sont pas faciles.