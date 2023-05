La plus grande fête d’EUROPE touche à sa fin avec le sacre d’un champion 2023.

Après une présentation passionnante des performances des 26 pays, les électeurs du concours Eurovision de la chanson ont réclamé leur gagnant.

AFP

Graham Norton accueille la finale de l’Eurovision[/caption]

Qui a remporté l’Eurovision 2023 ?

Loreen, candidate suédoise à l’Eurovision 2023, a de nouveau remporté le concours Eurovision de la chanson après son couronnement en 2012.

Rassemblant un énorme soutien du public européen, Loreen est arrivée en tête du jury et du vote du public avec 583 points.

Elle a battu la finaliste finlandaise Käärijä de 57 points et l’entrée d’Isreal Noa Kiral de 221 points.

Qui est en finale de l’Eurovision 2023 ?

Il y a un total de 26 actes qui seront en compétition pour être couronné vainqueur de l’Eurovision 2023.

L’Ukraine passe automatiquement en finale, après avoir remporté le célèbre concours de la chanson en 2022.

Ensuite, nous avons les « Big Five » qui obtiennent également une place automatique dans la finale.

Le groupe – la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni – n’est pas obligé de participer aux demi-finales.

En effet, ce sont les pays qui, via leurs diffuseurs, contribuent le plus financièrement à l’organisation du Concours.

Ensuite, il y a eu deux demi-finales qui ont eu lieu les 9 et 11 mai 2023.

Les finalistes de la liste COMPLÈTE de l’Eurovision sont :

Ukraine : Tvorchi – Cœur d’acier

France : La Zarra – Évidemment

Allemagne : Lord Of The Lost – Sang et paillettes

Italie : Marco Mengoni – Due Vite

Espagne : Blanca Paloma – Eaea

Royaume-Uni : Mae Muller – J’ai écrit une chanson

Croatie : Let 3 – Mama ŠČ !

Moldavie : Pasha Parfeni – Soarele şi Luna

Suisse : Remo Forrer – Pistolet à eau

Finlande : Käärijä – Cha Cha Cha

Tchéquie : Vesna – La couronne de ma sœur

Israël : Noa Kirel – Licorne

Portugal : Mimicat – Ai Coração

Suède : Loreen – Tatouage

Serbie : Luke Black – Samo Mi Se Spava

Norvège : Alessandra – Reine des rois

Arménie : Brune – Future amante

Estonie : Alika – Ponts

Belgique : Gustavh – À cause de toi

Chypre : Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Pologne : Blanka – Solo

Slovénie : Joker Out – Carpe Diem

Autriche : Teya & Salena – Qui diable est Edgar ?

Lituanie : Monika Linkytė – Séjour

Australie : Voyager – Promesse

Albanie : Albina & Familja Kelmendi – Duje

Où se déroule la finale du concours Eurovision de la chanson ?

La finale de l’Eurovision aura lieu DEMAIN (13 mai 2023) et se tiendra au M&S Bank Arena de Liverpool.

Si vous n’avez pas pu obtenir de billet pour le spectacle en direct, n’ayez crainte, il existe de nombreuses autres options pour profiter du spectacle sans quitter votre maison.

La BBC assurera la couverture du concours pendant les trois jours.

Vous pourrez regarder sur BBC One, BBC iPlayer et la chaîne YouTube officielle du concours Eurovision de la chanson.

Qui représente le Royaume-Uni à l’Eurovision ?

L’auteur-compositeur-interprète Mae Muller est la candidate britannique à l’Eurovision 2023.

Elle prend le relais de Sam Ryder qui a pris d’assaut la deuxième place en 2022.

Mae est née à Kentish Town à Londres en 1997 – la même année où le Royaume-Uni a remporté le concours pour la dernière fois – et a signé avec son manager alors qu’elle travaillait dans un pub et tournait un clip vidéo DIY depuis la salle de bain de son père.

Elle a déjà connu le succès dans les charts ici et outre-Atlantique et a travaillé avec certaines des plus grandes stars de la musique britannique, notamment Little Mix, Aitch et Sigala.