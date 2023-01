Qui a remporté le Royal Rumble ?

Le Royal Rumble 2023 a eu lieu le samedi 28 janvier. Voyons qui a remporté les matchs du Royal Rumble et remporté les matchs pour le titre à WrestleMania 39.

La saison de WrestleMania a officiellement commencé le samedi 28 janvier 2023 lors de l’événement Royal Rumble. La 36e édition de l’événement a eu lieu à l’Alamodome de San Antonio, au Texas. Bien sûr, les matchs en tête d’affiche étaient les matchs Royal Rumble de 30 hommes et 30 femmes.

Le but du match est pour un concurrent d’éliminer ses adversaires en les jetant par-dessus la corde supérieure et en s’assurant que les deux pieds touchent le sol. Le dernier concurrent debout sur le ring lorsque tous les autres concurrents sont éliminés, il sera couronné vainqueur du match et remportera un match de championnat du monde à WrestleMania 39 au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie.

Alors, qui étaient les vainqueurs des matchs masculins et féminins et participeront à WrestleMania le samedi 1er avril et le dimanche 2 avril ?

Qui a remporté le match du Royal Rumble masculin 2023 ?

Le vainqueur du match Royal Rumble masculin était Cody Rhodes.

Rhodes est entré à la 30e place du match, sa première apparition depuis qu’il s’est remis d’une déchirure du muscle pectoral en juin. Rhodes a éliminé Dominik Mysterio, Braun Strowman, Austin Theory et Logan Paul pour se qualifier pour les deux derniers. L’individu qui se dressait sur son chemin était le champion intercontinental Gunther, qui était le participant n ° 1 du match.

Après une bataille de va-et-vient qui a vu Gunther cibler le muscle pectoral récemment récupéré de Rhodes, c’est “le cauchemar américain” qui a remporté la victoire en envoyant son concurrent par-dessus la corde supérieure et en s’assurant que ses deux pieds touchent le sol. La course de Gunther dans le match a duré plus d’une heure, établissant le record du temps passé dans le match traditionnel du Royal Rumble.

Rhodes défiera désormais le championnat universel incontesté de la WWE à WrestleMania 39 le samedi 1er avril ou le dimanche 2 avril.

Qui a remporté le match du Royal Rumble féminin 2023 ?

Cette section sera mise à jour une fois le match Royal Rumble féminin terminé.

Assurez-vous de rester à l’écoute de FanSided pour toute votre couverture WWE, AEW et Pro Wrestling, de l’analyse unique aux angles amusants, au contenu viral et bien plus encore.