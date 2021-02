C’a été quelques semaines tendues sur Celebrity Best Home Cook 2021.

Le spectacle a vu trois finalistes s’affronter pour remporter la couronne – mais il n’y avait qu’un seul gagnant.

Qui a remporté le prix Celebrity Best Home Cook 2021?

Le spectacle a débuté en janvier 2021 avec 10 célébrités opposées dans la cuisine.

L’émission est ensuite arrivée à une conclusion tendue hier soir (17 février 2021).

ED Balls a été couronné vainqueur du Celebrity Best Home Cook 2021, après avoir impressionné les juges avec ses talents culinaires.

L’ancien politicien de 53 ans a dédié sa victoire à sa mère Carolyn, atteinte de démence.

Qu’a dit Ed Balls à propos de sa victoire?

Après avoir annoncé qu’Ed était le gagnant, il a déclaré: «Tom et Rachel sont tous les deux d’excellents cuisiniers, mais je pensais à ma mère et à elle qui m’avaient appris à cuisiner il y a toutes ces années.

«Elle me reconnaîtra peut-être à la télévision maintenant – elle est atteinte de démence – mais elle la regardera probablement et j’aimerais croire qu’elle serait fière que les recettes qu’elle a enseignées à son fils soient désormais non seulement populaires dans notre famille, mais aussi gagnantes une émission de la BBC également. C’était un bon moment. «

Et partageant sa joie sur Twitter, il a posté: « Je dédie le trophée à toutes les mamans et papas qui font de leur mieux et vont dans la cuisine. J’espère que ma maman sera fière. »

S’appuyant sur son enfance à Norfolk, Ed a incorporé certaines des recettes de sa mère à l’émission.

Il a dit: « Elle m’a appris à cuisiner quand j’étais très jeune et je cuisine depuis. »

Qui d’autre était dans la finale de Celebrity Best Home Cook 2021?

Ed a affronté Tom Read Wilson et Rachel Johnson en finale.

Rachel a été éliminée suite au défi d’Angela Hartnett dans lequel elle et Tom devaient faire un croquembouche – un dessert français délicat composé de pâte à choux.

Cela a laissé Ed et Tom s’affronter dans le dernier tour.

Cela a vu Mary Berry les mettre au défi de préparer chacun un «pique-nique ultime» qui contenait des éléments sucrés, à base de viande, à base de plantes et de poisson.

Humble dans la défaite, Tom a déclaré: « En vérité, c’est le meilleur résultat possible, je suis tellement fier d’Ed. C’est un copain, c’est un sorcier culinaire. »