Qui a remporté le plus de Ryder Cups ? L’équipe Europe en pole position pour remporter l’épreuve mais l’équipe américaine domine les records de tous les temps

L’équipe Europe possède une avance de 10,5 à 5,5 sur l’équipe américaine lors de la Ryder Cup 2023 alors que les simples du dimanche commencent.

Les meilleurs du monde se sont rendus au Marco Simone Golf and Country Club de Rome, en Italie, pour cet événement emblématique.

3 L’Europe a une forte avance alors que les simples du dimanche ont lieu Crédit : Getty

Et ils ont offert du golf incroyable, avec du drame sur et en dehors du parcours tout au long de ce week-end riche en action.

L’Europe a une forte avance après deux journées d’ouverture impressionnantes, mais l’Amérique reste dans la compétition après une solide finition samedi.

Il s’agit de la 44e édition de la Ryder Cup et une victoire de l’Europe cette année améliorerait son bilan global dans cette épreuve…

Qui a remporté le plus de Ryder Cups ?

L’équipe américaine a remporté le plus de Ryder Cups depuis sa création en 1927.

Ils se sont imposés 27 fois dans les 43 épreuves entre et deux.

L’équipe d’Europe en a remporté 14 avec seulement trois matchs nuls tout au long de l’histoire du tournoi.

L’Europe n’est devenue une équipe continentale qu’en 1979 et depuis lors, elle a remporté 11 des 20 Ryder Cups auxquelles elle a participé.

C’est plus que les huit victoires des États-Unis depuis lors, dont six à domicile.

3 L’équipe américaine a le meilleur record de tous les temps en Ryder Cup Crédit : Getty

3 Mais Team Europe a connu beaucoup de succès depuis 1979 Crédit : Getty

En ce qui concerne les joueurs individuels, Sergio Garcia est celui qui a remporté le plus de matchs à la Ryder Cup.

L’Espagnol, qui a été exclu de l’équipe Europe par le capitaine Luke Donald cette année, a gagné 25 fois lors de l’événement, ce qui constitue un record.

Il a pris la première place devant l’icône du golf Nick Faldo en 2021 malgré que son équipe ait été battue par un nombre record aux États-Unis.

Garcia a également remporté le plus grand nombre de points au total et le plus de matchs à quatre de tous les temps.

La légende Phil Mickelson a le plus d’apparitions à la Ryder Cup devant Faldo et Lee Westwood, tandis que Mickelson a également joué le plus de matchs.

Résultats passés de la Ryder Cup