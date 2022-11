Les sondages électoraux de 2022 dans l’Illinois sont fermés.

Shaw Local News Network a des résultats pour le gouverneur de l’Illinois, les courses exécutives, l’amendement 1, le Congrès, l’Assemblée générale et plus ici. Et visitez notre page électorale pour des histoires, des photos et plus encore de la soirée électorale.

Le gouverneur JB Pritzker a été réélu, selon l’Associated Press.

La sénatrice Tammy Duckworth a également été réélue selon l’Associated Press.