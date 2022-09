LE monde de la cuisine des célébrités a un champion nouvellement couronné.

Sur les 20 célébrités pleines d’espoir qui ont participé au Celebrity MasterChef de cette année, une seule a réussi à surmonter tous les obstacles et à se hisser au sommet de la compétition.

Lisa Snowdon a été nommée championne du Celebrity Masterchef 2022[/caption]

Qui a remporté le Celebrity MasterChef 2022 ?

Après cinq semaines intenses de manches, de demi-finales et la dernière semaine de défis culinaires, une célébrité a réussi à battre tous les concurrents dans la cuisine et a reçu le trophée des juges Gregg Wallace et John Torode.

Lisa Snowdon a été couronnée championne Celebrity MasterChef de cette année.

Dans le dernier épisode, l’animatrice de radio et ancienne mannequin a eu deux heures pour présenter un repas de trois plats impeccable et montrer ses talents pour impressionner les juges.

Lisa a une fois de plus fait ses preuves en présentant un menu gagnant – une entrée de rhubarbe pochée et maquereau poêlé, suivi du plat principal de magret de canard aux champignons et cavolo nero, et une tarte au chocolat pour finir.

Après avoir remporté le concours, Lisa a déclaré : « Honnêtement, je suis tellement époustouflée.

« C’est une expérience qui change tellement la vie. J’ai l’impression que ce n’est pas réel !

« Je n’arrive pas à y croire. Je n’aurais pas pu vouloir gagner quelque chose qui signifiait plus pour moi que ça.

« J’ai hâte de le dire à ma mère, mon père et mon neveu. Je suis sur un nuage neuf. J’aime ça j’aime ça!”

Les deux juges ont été impressionnés par la maîtrise de Lisa dans la cuisine, louant ses choix audacieux et sa prise de risques.

John Torode a déclaré : « Tout au long de cette compétition, Lisa a pris le quotidien et l’a élevé en quelque chose de spécial.

“Cette finale, elle a osé faire quelque chose qui allait être un pari, et le pari a payé.

“Sa nourriture est fantastique.”

Gregg Wallace a ajouté: “Le cœur faible ne lève jamais un titre de MasterChef et c’est pourquoi Lisa est notre championne Celebrity MasterChef.”





Qui était dans la finale du Celebrity MasterChef ?

La finale du Celeb MasterChef 2022 a vu Lisa Snowden s’affronter avec la star de McFly Danny Jones et la chanteuse de All Saints Melanie Blatt.

Parallèlement au défi du menu à trois plats, les célébrités ont également été chargées de préparer une occasion spéciale à Alexandra Palace, dans le nord de Londres, siège de la toute première émission télévisée de service public en direct.

Alors que 2022 marque les 100 ans de la BBC, les célébrités devaient créer un thé de l’après-midi époustouflant pour douze noms emblématiques du monde de la télévision, de la radio et du journalisme.

Puis, de retour dans la cuisine de MasterChef, ils devaient chacun créer un plat exceptionnel inspiré de leur enfance.

Dans l’avant-dernier épisode, ils ont affronté la table du chef, animée par le légendaire chef italien Giorgio Locatelli dans son restaurant Mayfair Locanda Locatelli.

Les célébrités devaient impressionner quatre pionniers de la cuisine italienne au Royaume-Uni – Francesco Mazzei, Jacob Kenedy, Masha Rener et Theo Randall.

Des ris de veau aux desserts italiens, les trois concurrents ont réussi à impressionner les chefs experts avant la finale.

Qui a participé au Celebrity MasterChef 2022 ?

Au début du concours de cette année, vingt célébrités ont affronté les juges dans le but de faire leurs preuves en tant que meilleur chef de la cuisine MasterChef.

Chaque semaine, John et Gregg devaient décider qui devait raccrocher son tablier et quitter la compétition.

Outre les trois finalistes, voici qui a également participé au Celebrity MasterChef 2022 :