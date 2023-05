Voir la galerie





Crédit d’image : CBS

Le final de Survivant la saison 44 commence avec cinq joueurs : Carolyn Wiger, Lauren Harpe, Yam Yam Arocho, Carson Garrett et Heidi Lagares-Greenblatt. Carolyn, Carson et Yam Yam ont été surnommés les « Tika 3 », jouant ensemble depuis le début de la saison. Cependant, avec les jours qui tirent à leur fin, il est temps pour eux de décider s’ils doivent se retourner ou essayer de s’en sortir jusqu’au bout.

L’idole d’immunité d’Heidi a été jouée lors du précédent conseil tribal, ce qui signifie que les joueurs sont convaincus qu’il y en a une nouvelle cachée. Lauren sait qu’elle est au fond, alors elle essaie de créer des vagues au sein du Tika 3 en suggérant de voter pour Carson. Au défi de l’immunité, les joueurs doivent récupérer des clés tout en exécutant un parcours d’obstacles à trois niveaux, puis résoudre un gros puzzle à la fin.

Comme d’habitude, le défi se résume au casse-tête. mais Carson commence finalement à s’éloigner et est le gagnant. En plus de gagner l’immunité, il obtient également une récompense. Carson choisit une personne pour partir en récompense avec lui et il choisit Yam Yam. Yam Yam craint que Carolyn ne soit la plus grande menace, mais Carson pense que Lauren a trop de relations étroites au sein du jury et souligne qu’elle a également remporté deux défis d’immunité.

De retour au camp, les trois dames discutent de la possibilité de travailler ensemble pour voter contre Yam Yam. Lauren informe Carolyn que Yam Yam essayait de la cibler lors du dernier vote, et lorsque Yam Yam revient, Carolyn ne peut cacher ses émotions à ce sujet. Maintenant, Yam Yam a vent qu’il pourrait avoir des ennuis, et il veut cibler Lauren avec Carson. Au fil des heures, cependant, ils craignent également que Lauren puisse avoir une idole de l’immunité, alors ils envisagent d’écrire le nom de Heidi à la place.

