Qui a remporté la saison 43 de “Survivor” ? Finale Blog en direct – Hollywood Life

Crédit d’image : CBS

Il reste cinq joueurs au début de la Survivant final de la saison 43 : Owen Knight, Mike Gabler, Karla Cruz Godoy, Cassidy Clark et Jesse Lopez. Sur les cinq joueurs, Jesse est le seul qui reste avec une idole d’immunité cachée, ce qui ne sera bon que pour les cinq derniers votes. L’épisode commence avec les cinq derniers qui retournent dans un nouveau camp, où ils devront recommencer à mesure que le jeu se termine.

Tous les joueurs obtiennent un indice sur un avantage secret, mais ils ne peuvent pas commencer à le rechercher tant qu’ils n’ont pas correctement résolu une mêlée de mots. Karla résout le puzzle en premier, mais est ralentie par une cheville blessée. Owen est le suivant à résoudre correctement, mais Karla trouve l’avantage en premier. Puisque Karla a plusieurs blessures et sait qu’elle est une menace dans le jeu, l’avantage arrive au bon moment. La lettre révèle qu’elle aura une longueur d’avance lors du prochain défi d’immunité.

Lors du défi immunité/récompense, les joueurs doivent franchir différents obstacles, collecter des pièces de puzzle, puis résoudre un puzzle de mots. L’avantage de Karla lui permet de collecter moins de pièces de puzzle, en plaçant déjà un tiers sur la plate-forme d’arrivée. En fin de compte, cependant, c’est Owen qui résout le puzzle le plus rapidement et gagne l’immunité. En plus d’être en sécurité à la tribu, Owen reçoit également un repas riche en protéines pour sa récompense pour l’aider à traverser les derniers jours.

