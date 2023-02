Qui a remporté la saison 38 de “The Challenge” ? Tori & Devin Talk Final: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MTV

Tori Deal et Devin Walker sont officiellement Défi champions après avoir gagné Le défi : rouler ou mourir. Au cours de la troisième partie de la finale, Tori et Devin ont battu Johnny “Bananas” Devenanzio et Nany Gonzálezqui est arrivé en deuxième position, ainsi que Jordan Wisley et Anesa Ferreira, qui est arrivé troisième. Tori et Devin ont dominé la majeure partie de la finale de 100 heures. Cependant, leurs grandes avances pendant la majeure partie de la compétition n’ont finalement pas eu d’importance, car le chronomètre a été réinitialisé à chaque segment de la course.

Plus Exclusif

“C’était une épée à double tranchant”, a admis Devin à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. «Selon votre état d’esprit, vous pourriez être un peu salé d’avoir gagné une journée de trois heures, mais vous n’aurez alors qu’une avance de 90 secondes le lendemain. C’est si vous choisissez d’être pessimiste. Mais Tori et moi-même sommes des gens à moitié pleins de verre. Pour moi, cela soulageait dans un sens que s’il y avait un événement qui n’est pas dans notre timonerie, nous ne sommes pas hors course. Donc, c’était juste cette sécurité, en combinaison avec la domination de tous les points de contrôle. Je pense que nous avons gagné 11 sur 12. J’étais comme, tu sais quoi, ne nous donne même pas une avance ! Vous voulez que nous les battions dans tous les sens ? Chose sûre! C’était donc ennuyeux pendant 30 secondes jusqu’à ce que je me souvienne que nous n’étions jamais sortis de la course, donc c’était en fait un énorme avantage.

Voir plus de notre interview avec Tori et Devin dessous:

Sur la façon dont la finale a été comparée à d’autres qu’ils ont courues dans le passé : (DEVIN) – Je pense que c’était le plus difficile auquel j’ai participé. C’était certainement le plus éprouvant mentalement. La première journée a été très difficile. On a vu Nany se blesser au genou, Olivier [Kasier] légitimement presque morte, Aneesa se tord la cheville. C’est tout dans les 18 premières heures de cette finale. C’était beaucoup. L’une des choses sur lesquelles nous sommes toujours revenus en tant que duo, c’est que dans les moments de panique et d’épuisement, faites attention aux détails. Gardez votre esprit sur la course. Nous avons pu le faire.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Sur la partie la plus difficile de la finale : (TORI) – Pour moi, c’était le stress mental de ce qui allait suivre. Nous avons été testés. Nous savons que notre corps peut le faire et nous savons que nous en sommes capables. Mais la chose qui a vraiment rendu cela difficile dans une finale de 100 heures – et ce qui, je pense, n’est pas décrit avec précision à la télévision – c’est que le temps libre était beaucoup de “Qu’est-ce qui va suivre?” Comment vais-je faire ça ?’ C’est juste beaucoup d’anxiété, de stress et de pression. Donc, juste passer à travers cela quand vous êtes en sueur dans votre tente après ne pas avoir pris de douche tous les soirs, c’était tout aussi difficile que de faire physiquement la compétition, du moins pour moi.

(DEVIN) – C’est un très bon point. L’anticipation du prochain chapitre est presque aussi difficile, ou honnêtement plus difficile, souvent, que ce que le prochain chapitre finit par être. Je veux que les gens pensent à cela en termes de leur propre travail. Si votre patron est venu et a dit : « Votre examen final approche et vous devez être prêt à TOUT MOMENT ». Je vais littéralement frapper à ta porte, peu importe où tu te trouves et tu vas devoir le faire à ce moment-là. Donc, l’une des choses auxquelles nous sommes confrontés est cette incertitude et le fait de devoir toujours être activé. C’est littéralement juste TJ [Lavin] rouler sur un VTT et dire: “Mettez vos chaussures, nous partons tout de suite.” C’est en fait comme ça. Il faut être prêt à tout moment et c’est très difficile. De plus, boire les tripes de poisson n’était pas amusant.

Lien connexe En rapport: ‘Dexter: New Blood’ Saison 2: les dernières nouvelles sur le fait que cela se passe ou non

Sur ce qu’on n’a pas vu en finale : (TORI) – Le premier jour a été beaucoup de course. On a probablement fait genre un semi-marathon. Après cela, je ne sais même pas combien nous avons fini par faire au total. Vous feriez essentiellement quelque chose toute la journée. Il y avait en fait deux points de contrôle qu’ils ont découpés qui étaient très intéressants. Vous deviez rester en équilibre dans un cadre photo pendant une longue période de temps et un autre où vous deviez tenir un bloc pendant très longtemps.

Dans le temps libre, une fois arrivés au camp, on savait qu’on allait se coucher, mais le matin, on se réveillait parce qu’il y avait ces perruches perfides qui se mettaient à crier à 6h du matin. les voitures de production arrivent une heure après cela, puis l’anxiété commence vraiment à se manifester. Parfois, nous devions rester assis là pendant quelques heures de plus et d’autres fois, nous serions debout et dehors. C’était vraiment partout.

Pourquoi ils ont partagé l’argent avec les 3 autres équipes finales : (TORI) – Nous avons vraiment misé sur nos amitiés pendant tout ce match. Nous avons tellement joué à ce jeu et avec tant de gens que nous connaissons et cela nous a menés très loin. En fin de compte, cela a conduit à la raison pour laquelle nous avons partagé l’argent à la fin. Vous ne réussissez pas si vous ne travaillez pas avec les gens.

Beaucoup de gens ne réalisent pas que cette élimination finale a duré 5 à 6 heures. Au moment où nous étions dans la salle des chaînes, Nany et Bananas étaient encore dehors en train de travailler sur leur puzzle, et nous avons réalisé que nous étions au moins une heure devant eux. Il n’y avait aucun moyen pour eux de vraiment rattraper leur retard. Donc, dans cette pièce, ça me frappe un peu. Je suis comme… c’est sur le point d’arriver. Je regarde Devin et je me dis : ‘Alors on va se partager l’argent ?’ et il dit ‘Ce n’est pas le moment !’ Alors on l’a fermé. Mais deux secondes après avoir tiré le levier, nous être étreints et célébrés, c’était la conversation suivante. Il y a un sentiment de gratitude de gagner autour de tant de gens qui ont eu une saison incroyable. Ce sont des gens incroyables et il fallait gagner devant eux. Imaginez tout le trajet retour en bus si nous étions les seuls de bonne humeur ? Nous avons gagné 50 000 $ la saison dernière parce que Kaycee [Clark] et TDM [Tamburello] divisez-le, nous savons ce que cela a fait. C’était génial. Alors pourquoi ne pas continuer ainsi ? Devin et moi étions tous les deux d’accord là-dessus.

(DEIVN) – Je veux aussi ajouter que j’ai demandé à TJ si je pouvais donner les 38 000 $ de Johnny à Sarah [Rice] et il a dit non !

Sur l’importance de leur jeu politique : (DEVIN) – Il n’y a aucun moyen que vous traversiez ce jeu par vous-même. Certaines personnes pensent qu’elles le peuvent et elles ne valorisent pas l’importance des relations et de l’honnêteté. Je peux assurer à tous ceux avec qui j’ai joué à ce jeu que je me concentrais pleinement sur leur maintien dans le jeu, à moins que ce ne soit l’un contre l’autre et que je doive faire un mouvement stratégique basé sur cela. Ou si c’était moi ou eux. C’est juste toujours la façon dont nous avons tous les deux joué le jeu. Nous avons réussi à rester en dehors de l’élimination, non pas parce que nous mentions ou faisions quelque chose comme ça, mais parce que nous nous sommes alignés avec les meilleures paires. Lorsque vous parcourez la liste des paires qui ont remporté des défis quotidiens, elles étaient toutes les meilleures paires. Les paires qui ne gagnaient pas, nous n’avions pas à nous soucier de ne pas travailler avec elles. Nous nous sommes alignés, en tant qu’équipe forte, avec les autres équipes fortes, qui se trouvaient également être nos amis parce que nous avions déjà joué avec elles.

S’ils reviendront après avoir gagné : (TORI) – A suivre… on verra. Je veux dire… probablement… mais nous verrons.

(DEVIN) – Je ne vais même pas fléchir, je n’ai plus que 7 à faire maintenant jusqu’à ce que je sois la CHÈVRE ! Je mets juste quelques comptes dans cette chose ! En toute sincérité, cependant, ce sera une décision lourde simplement parce que c’est quelque chose que je voulais depuis si longtemps et cela complète vraiment une pièce de mon puzzle. C’est aussi hors de nos mains, nous ne faisons pas le casting. Mais si on me donne l’opportunité de jouer à nouveau, je rejouerai très probablement et je gagnerai très probablement à nouveau.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.