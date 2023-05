Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

La voix La finale de la saison 23 sera inoubliable. Non seulement le gagnant sera révélé, mais il se trouve également que de Blake Shelton dernier épisode. Après 23 saisons, Blake pose son chapeau de cow-boy en tant qu’entraîneur. Il a deux artistes dans la finale : Grâce Ouest et NOÏVAS.

Blake reçoit un accueil incroyable dans la finale. Le copain et ancien de Blake Voix entraîneur Adam Levine lui donne un câlin quand il monte sur scène. « Je t’aime beaucoup et j’ai un super spectacle. J’aime que je sois ici. Le groupe est là. Ça te va bien. Dieu, qu’y a-t-il d’autre à dire ? dit Adam. Blake répond : « Plus ! Il y a plus à dire. Blake et Adam sont assis l’un à côté de l’autre en tant qu’entraîneur de l’OG CeeLo Vert joue avec Voix aluns Chloé Kohanski, Cam Anthony, Corpset Wendy Moten.

Niall Horan monte sur scène avec son chanteur, Gina Miles. Ils chantent un magnifique duo de chez Billy Joel « L’état d’esprit de New-York. » Ils partagent un adorable high-five et un câlin après la représentation. Continuez à vous rafraîchir pour les mises à jour en direct !

