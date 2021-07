LA Reine a décerné la Croix de George pour marquer le 73rd anniversaire de la création du NHS.

Mais qui exactement a reçu la croix ? Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir…

La croix de Saint-Georges a été décernée par la reine à l’occasion du 73e anniversaire du NHS Crédit : AFP

Qui a reçu la médaille George Cross?

Marquage du 73rd anniversaire de sa création, la reine a décerné au NHS la George Cross le 5 juillet 2021.

La médaille, qui n’a été décernée que 480 fois dans l’histoire, récompense des actes de bravoure extraordinaires pour sauver des vies.

L’honneur est remis aux quatre services de santé du Pays de Galles, d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande du Nord et sera remis à une date ultérieure.

La reine a écrit : « C’est avec un grand plaisir, au nom d’une nation reconnaissante, que je décerne la George Cross aux National Health Services du Royaume-Uni.

« Ce prix récompense tout le personnel du NHS, passé et présent, dans toutes les disciplines et dans les quatre pays.

« Collectivement, pendant plus de sept décennies, ils ont soutenu la population de notre pays avec courage, compassion et dévouement, démontrant les normes les plus élevées de service public.

« Vous avez les remerciements durables et l’appréciation sincère de nous tous. »

Un Lord Ashcroft ravi, qui avait déjà soutenu l’attribution de la Croix au NHS a ajouté: «Ce n’est que la troisième fois en 81 ans d’histoire de la décoration qu’un GC collectif est décerné par le monarque régnant – et ses récipiendaires sur ce l’occasion pourrait difficilement être plus méritante.

Il a déclaré que le moment était venu de montrer sa gratitude à ceux « qui ont risqué, et dans certains cas donné, leur vie pour soigner les personnes atteintes de Covid-19 ».

La reine a souligné la bravoure du personnel du NHS dans une lettre manuscrite Crédit : AP

Qu’est-ce que la croix de George ?

La médaille George Cross est la plus haute distinction décernée par le gouvernement et la reine qu’un civil puisse recevoir et équivaut à la plus haute distinction de bravoure militaire – la croix de Victoria.

Il est en argent avec un côté représentant St Georges terrassant le dragon avec l’inscription « For Gallantry ».

L’autre côté de la croix est le nom du récipiendaire et la date à laquelle le prix a été décerné.

Il a été institué en 1940 par le père de la reine, le roi George VI, pour « actes du plus grand héroïsme ou du courage le plus manifeste dans des circonstances de danger extrême ».