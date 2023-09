Qui a raison? Une maman qui fait rebondir son bébé dans un avion déclenche un débat houleux – NBC New York

En Australie, une mère a été stupéfaite lorsqu’une vidéo d’elle faisant rebondir son bébé dans un avion a décollé de la même manière.

Aliza Carr, une sage-femme basée à Sydney, a récemment partagé sur Instagram une vidéo d’elle berçant sa fille Zadie, alors âgée de 4 mois, près d’une rangée de sorties de secours.

« Si vous avez voyagé avec un petit, comment s’est-il endormi ? » Carr a demandé dans la légende. « Je sais que si la vie de mon enfant en dépendait, elle ne dormirait pas dans le berceau de l’avion, ni même sur nous – le seul moyen est de se tenir debout, de rebondir et de se balancer de manière agressive. »

Peu de temps après que Carr ait partagé son message, les réponses ont afflué.

« Si j’étais assis dans cette rangée de sortie et que je payais pour avoir plus d’espace pour les jambes… je serais tellement en colère que cela se produise devant moi pendant tout le vol ! » une personne a écrit.

J’en ai ajouté un autre : « Non. Un non catégorique ! Vous pouvez faire rebondir votre chérie à l’arrière de l’avion. Je serais énervé en tant que passager obligé de te regarder rebondir.

Plusieurs personnes ont fait honte à Carr d’avoir voyagé avec un jeune bébé, une femme qualifiant la nouvelle maman d’« égoïste » de ne pas rester à la maison. Carr a également été accusée d’avoir « entraîné » sa fille à avoir besoin de mouvement pour dormir.

Le 30 août, Carr a adressé ses critiques dans une longue publication sur Instagram.

« Cette semaine, une vidéo que j’ai partagée de moi faisant rebondir tranquillement mon bébé de 4 mois dans une partie vide d’un avion (où les agents de bord s’assoient pour le décollage et l’atterrissage / où les gens s’étirent / attendent les toilettes, etc.) a fait la une des journaux. « , a commencé Carr.

« Les commentaires eux-mêmes proviennent presque entièrement de femmes, en grande partie de mères, ce qui pour moi est le pire », a poursuivi Carr. « À quel moment oubliez-vous que vous aussi avez accouché, avez saigné, avez eu des fuites et vous êtes perdu dans la spirale de la maternité en essayant simplement de faire de votre mieux ? C’est au delà de mes compétences. »

Carr a ensuite proposé quelques réflexions sur l’effet négatif que les trolls ont sur les nouveaux parents.

« Cela amplifie l’idée révoltante selon laquelle les enfants doivent être vus et non entendus. Que leur bien-être n’a pas d’importance, et que le confort des étrangers n’est pas compromis », a écrit Carr. Deuxièmement, a-t-elle ajouté, « cela renforce l’opinion selon laquelle une mère qui réagit à son nouveau bébé est manipulée et gâte ce bébé. »

Carr a également attiré l’attention sur les messages qu’elle a reçus de parents qui disaient que les commentaires désagréables sur son message étaient exactement la raison pour laquelle ils avaient peur de voyager avec des enfants.

«C’est ce qui me rend triste. Les étrangers sur Internet peuvent avoir un impact sur les choix de quelqu’un », a expliqué Carr.

Selon Catherine Newman, un expert en étiquette et auteur de « Comment être une personne », Carr n’a absolument rien fait de mal. Ce sont les trolls qui doivent rafraîchir leurs manières.

« L’argent ne vous donne pas le privilège de ne pas vous soucier des autres », explique Newman. AUJOURD’HUI.com. « Vous auriez pu payer 1 000 $ pour un surclassement en première classe et la personne à côté de vous tombe malade. Nous sommes dans un monde de corps humains faillibles, et nous nous en remettons aux personnes qui ont besoin d’espace et de ressources. Ce n’est pas si compliqué.

Newman note également que les mêmes personnes qui se plaignent du fait que Carr réconforte son bébé dans la zone où il y a plus d’espace pour les jambes sont les mêmes qui se plaindraient si elle ne réconfortait pas son bébé.

Carr est d’accord. Comme elle l’a écrit sur Instagram, « Je ne peux qu’imaginer les commentaires s’ils me voyaient monter et descendre de l’avion avec mes seins allaitant mon bébé pendant 90% du vol. »

