THE Masked Dancer est revenu sur notre écran avec un bang, avec trois candidats ayant été révélés.

Spoilers à venir: découvrez quelles stars ont été dévoilées par l’hôte Joel Dommett et le panel de juges.

Qui a quitté The Masked Dancer UK 2022 ?

ITV a aligné 12 participants vêtus de costumes farfelus pour le spin-off de The Masked Singer.

Alors que les célébrités de cette année montent sur scène dans l’espoir de danser jusqu’à la finale, c’est le travail des juges de découvrir quel visage célèbre se cache derrière le masque.

Et les téléspectateurs à la maison peuvent se connecter pour repérer les indices et déterminer quelle célébrité correspond au costume.

Voici qui a quitté The Masked Dancer UK 2022 jusqu’à présent :

Sauce tomate

La sauce tomate était la dernière à quitter The Masked Dancer et s’est révélée n’être autre que la star de la télévision Steph McGovern.

Pilier et poteau

Pennsylvanie

Pillar and Post ont été les derniers à quitter The Masked Dancer et se sont révélés être David Seaman et sa femme Frankie.

Ils ont dû se retirer de la compétition en raison d’une blessure.

L’animateur Joel Dommett a expliqué: “Malheureusement, Pillar a chuté pendant les répétitions et je suis absolument ravi de vous dire que sur avis médical, ils ont dû se retirer de la compétition.”

Parlant de leur départ du Masked Dancer, Frankie a partagé dans une déclaration: «Nous avons été vidé car nous avons absolument adoré chaque minute! C’était très amusant mais une chute a signifié que notre voyage masqué s’est terminé trop tôt, nous nous sommes tellement éclatés et nous étions tristes de devoir raccrocher nos masques sans pouvoir partager notre dernière danse avec vous tous !

“Nous avons adoré faire partie de cette série et nous souhaitons bonne chance aux autres concurrents alors que nous continuons à regarder à la maison et essayons de deviner qui sont toutes les autres célébrités !”

Cocktail de crevettes

Prawn Cocktail était la troisième célébrité à être démasquée dans cette série de The Masked Dancer.

On pensait que Stacey Dooley était derrière le masque, avec Lorraine Kelly et Beverly Callard, entre autres suppositions.

Et il s’est avéré que Jonathan Ross et Oti Mabuse avaient raison car Stacey a été annoncée comme la célébrité sous la tête de crevette rose.

Les indices qui ont conduit le panel à découvrir sa véritable identité étaient des mentions de son accent, de son journalisme percutant et de son émission Stacey Dooley Sleeps Over.

En plus de cela, la star de Strictly, Oti, a reconnu ses manières et son style de danse.

Cochon

TVI

Pig s’est révélé être Joanna Page[/caption]

Pig a malheureusement été éliminé de la compétition ITV après avoir été dans les trois derniers avec Cactus et Pearly King.

À la surprise de beaucoup de gens, le deuxième visage célèbre à être démasqué était la star de Gavin et Stacey, Joanna Page.

Parlant de son passage dans la série alors qu’elle se révélait, l’actrice galloise a déclaré : « J’ai passé un moment fantastique, c’était absolument incroyable.

“Les enfants ne savent rien ou quoi que ce soit, donc je suis très excité parce que c’est leur programme préféré.”

Les indices de Pig ont tous été donnés dans ou autour de leur maison de campagne rose vif, qui se trouvait être le numéro 47 – le même que le numéro de maison de Stacey dans la célèbre comédie.

Le dernier indice était: “Une fois, j’ai fait l’oreille d’un cochon en rencontrant quelqu’un que j’admirais vraiment”, ce que la star a expliqué plus tard était une référence à sa rencontre avec Dame Emma Thompson sur le tournage de Love Actually.





Astronaute

Le premier épisode a vu une célébrité démasquée – et ce fut un choc pour tout le monde.

L’astronaute a atterri dans les trois derniers avec Candlestick et Pillar and Post à double acte, mais les juges ont choisi de sauver les deux autres, laissant l’homme de l’espace comme le premier à quitter la compétition.

Alors que le public criait “Enlevez-le”, le personnage a levé son masque pour révéler la star de Desperate Housewives Jesse Metcalfe.

Jesse a joué John Rowland dans la série télévisée à succès aux côtés de Teri Hatcher et a également joué John dans John Tucker Must Die.

Il a joué dans le redémarrage de Dallas, en tant que Christopher Ewing, ainsi que dans Martha’s Vineyard Mysteries et Chesapeake Shores.

Parlant de son passage dans l’émission, Jesse a déclaré: «Je pensais que ce serait amusant.

“La danse est quelque chose qui m’intimide vraiment et c’était une peur à laquelle je voulais faire face.

“Cela a été incroyable, c’est l’une des choses les plus loufoques que j’ai jamais faites dans ma carrière, mais je me suis vraiment amusé.”

Qui est encore sur The Masked Dancer UK 2022 ?

Les visages célèbres derrière chaque masque espèrent suivre les traces du vainqueur de la première série Masked Dancer, le gymnaste olympique Louis Smith.

Mais qui espère encore danser jusqu’à la victoire ? Voici qui est toujours sur The Masked Dancer UK 2022 :

Cactus

Chandelier

Chaussettes étranges

Onomatopée

Roi nacré

Limace de mer

Ciseaux

À quand le prochain The Masked Dancer?

Les fans de The Masked Dancer UK 2022 seront ravis de savoir qu’ils peuvent se connecter tous les samedis soirs sur ITV.

Il y aura huit épisodes de la deuxième saison de The Masked Dancer, diffusés chaque semaine à 18h30.

Si vous avez manqué un épisode, ne paniquez pas – tous les épisodes sont disponibles sur ITV Hub après leur diffusion.