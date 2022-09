Les fans de BAKE OFF ont apprécié un autre épisode dramatique qui a vu les concurrents s’affronter lors de la Biscuit Week.

Comme toujours, Paul Hollywood et Prue Leith ont malheureusement dû choisir un autre boulanger pour quitter définitivement la fameuse tente blanche.

Marc Bourdillon

Maisam a malheureusement perdu sa place sur Bake Off au cours de la deuxième semaine[/caption]

Qui a quitté The Great British Bake Off hier soir ?

Bake Off est passé à la Biscuit Week avec les 11 boulangers restants s’attaquant à la cuisson Signature d’une illusion de macaron.

Et le deuxième épisode de la saison 13 a certainement concocté un régal car non pas un mais DEUX pâtisseries recevant une poignée de main.

Dawn a impressionné par son design rose yoyo avant que Maxy ne reçoive également le traitement Paul Hollywood pour ses macarons au design marguerite.

Ensuite, ils ont relevé le défi technique qui consistait à produire un biscuit Garibaldi – et un peu de confusion sur la signification du plumage.

Pour le Showstopper, les boulangers ont dû mettre leur créativité à l’épreuve en réalisant un masque 3D spectaculaire entièrement réalisé à partir de biscuits.

Malgré l’affichage d’un beau masque vénitien, c’est Maisam qui n’a pas été à la hauteur et a reçu la botte de Prue et Paul.

Parlant de son passage dans l’émission, elle a déclaré: «Je pense que je me sens vraiment fière car je n’ai que 18 ans, donc ce n’est pas la fin de mon parcours de pâtisserie – c’est là que ça commence!

« J’ai tellement appris en étant sous la tente.





“Cette expérience a été un parcours d’apprentissage complet qui m’a beaucoup appris, des nouvelles compétences et astuces en matière de pâtisserie à la mise au défi de cuisiner dans un environnement de cuisson inconnu.”

Elle a ajouté: «Je peux certainement dire que cette expérience a changé ma vie.

“Parce que cela m’a appris à rêver plus grand et à ne jamais sous-estimer la cuisson, car cela peut certainement vous emmener ailleurs.”

Pendant ce temps, Maxy a reçu le deuxième Star Baker de la série.

Qui reste-t-il encore sur Bake Off ?

Chaque semaine, les juges révèlent qui quittera définitivement la célèbre tente.

Les boulangers qui restent encore en compétition :

Carole, 59 ans, caissière de supermarché du Dorset

Dawn, 60 ans, responsable informatique du Bedfordshire

Maxy, 29 ans, assistante en architecture de Londres

Kevin, 33 ans, professeur de musique Kevin est originaire du Lanarkshire

Sandro, 30 ans, une nounou de Londres

Syabira, 32 ans, associée de recherche cardiovasculaire à Londres

James, 25 ans, un scientifique nucléaire de Cumbria

Janusz, 34 ans, assistant personnel de l’East Sussex

Abdul, 29 ans, ingénieur en électronique de Londres

Rebs, 23 ans, étudiant en master du comté d’Antrim

Qui a quitté Bake Off jusqu’à présent ?

Chaque semaine, une personne voit malheureusement son expérience Bake Off prendre fin.

Jusqu’à présent, deux boulangers ont quitté la fameuse grande tente blanche :

Deuxième semaine : Maisam, 18 ans, vendeuse de Cornouailles

: Maisam, 18 ans, vendeuse de Cornouailles Semaine un: Will, 45 ans, ancien directeur d’association caritative de Londres

Qui a été Star Baker jusqu’à présent ?

À chaque épisode, un candidat chanceux obtient le titre convoité de Star Baker.

Les hôtes Noel Fielding et Matt Lucas lisent à tour de rôle qui a reçu l’honneur cette semaine-là.

Deuxième semaine : Maxime

Maxime Semaine un: Janusz

Quand est-ce que Bake Off est le prochain sur Channel 4 ?

Le Great British Bake Off continue ce soir tous les mardis soirs sur Channel 4 à 20h.

L’émission sera diffusée pendant dix épisodes au total.

Vous pouvez rattraper les épisodes passés de l’émission sur All 4 maintenant.

Vous pouvez entendre tous les boulangers éliminés dans The Great British Bake Off: An Extra Slice hébergé par Channel 4.