Qui a quitté Strictly Come Dancing ce soir ?

NOUS avons vu la première célébrité à être éliminée de Strictly Come Dancing 2022.

Deux couples ont entrepris la danse redoutée dans l’espoir de sauver leur place Strictly. Voici tout ce que vous devez savoir.

Kaye Adams a été la première célébrité à quitter Strictly cette année[/caption]

Qui a quitté Strictly ce soir ?

Kaye Adams a été la première célébrité à être éliminée de Strictly le dimanche 2 octobre 2022.

La star de Loose Women et son partenaire Kai Widdrington se sont retrouvés dans les deux derniers aux côtés de la star de Bros Matt Goss et de sa partenaire Nadiya Bychkova.

Interrogé par l’animatrice Tess Daly sur leur temps passé dans l’émission, Kaye a déclaré: «C’était le bon résultat et j’ai fait des erreurs, et quand il s’agit de cette situation de haute pression, c’est ce qui se passe.

” Je suis donc ravi pour Matt et Nadiya, la seule personne pour qui je suis juste désolé est cet homme merveilleux [Kai]qui vient d’être si brillant… C’était sacrément amusant, je disais que mon ambition était d’apprendre à aimer danser, et en fait j’ai vu une toute autre facette de moi-même, ça m’a ouvert une petite porte.

”Ce fut une expérience merveilleuse et passer du temps avec des personnes aussi talentueuses qui aiment tant le spectacle a été une joie !.”

On a ensuite demandé à Kai s’il avait des mots pour son partenaire, Kaye et il a répondu: “Eh bien, vous savez, nous seuls savons combien de travail acharné a été consacré à cela.

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas et nous n’entrerons pas dans les détails, mais cette dame est une soldate et je sais ce qu’elle a traversé cette semaine.

” Le fait que cette femme sorte et donne la performance qu’elle a faite ce soir montre vraiment le témoignage de son caractère.

“Je suis fier de toi, je sais que tes filles et ton autre moitié sont fières de toi, mais le plus important est que tu sois fière de toi, car tu es une superstar.”

Qui était dans la danse ?

Nous avons vu les deux couples les moins bien notés s’affronter lors de la première danse de 2022.

Les scores des juges cette semaine ont été ajoutés à ceux de la semaine dernière et ont ensuite été combinés avec les résultats des votes des téléspectateurs.

Les deux couples ont de nouveau exécuté leurs routines.

Kaye et son partenaire de danse Kai ont interprété leur Charleston to Music ! Musique! Musique! par Dorothée Provine.

Suivi par Matt et sa partenaire de danse Nadia qui ont interprété leur Samba to Night Fever des Bee Gees.





Après que les deux couples aient dansé pour la deuxième fois dans le but d’impressionner les juges, le panel Strictly a rendu son verdict final.

Craig Revel Horwood a choisi de sauver Matt et Nadiya.

Lors de son vote, Craig a déclaré: “Eh bien, le couple pour moi, que je considérais comme le meilleur danseur de la nuit, et le couple que je voudrais sauver est Matt et Nadiya.”

Le prochain juge à voter était Motsi Mabuse, qui a également choisi de sauver Matt et Nadiya.

Motsi a déclaré: “Eh bien, c’était si proche, les deux couples ont fait des erreurs. J’ai l’impression qu’ils étaient au même niveau, mais un couple était un peu mieux pour moi, et je sauve Matt et Nadiya.

Le troisième panéliste à voter était Anton Du Beke, qui a également choisi de sauver Matt et Nadiya.

Anton a déclaré: “Eh bien, ce n’était pas une danse vintage, et je sais exactement ce qu’ils ressentent et j’ai moi-même été dans cette position plusieurs fois et je pense que si vous aviez la chance, vous aimeriez y retourner, tous les deux. . Il y a eu beaucoup d’erreurs pour les deux couples, j’ai senti qu’un couple a également perdu de la performance, et à cause de cela, j’aimerais sauver Matt et Nadiya.

Avec trois voix contre Kaye et Kai, leur sort était scellé, mais la juge en chef Shirley Ballas a déclaré qu’elle aurait décidé de sauver Kaye et Kai.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était d’accord avec les autres juges, Shirley a répondu: “Je ne l’ai pas fait, je pensais qu’en raison d’une qualité un peu meilleure, j’aurais sauvé Kaye et Kai.”

Qui reste-t-il encore dans la compétition ?

Il reste 14 célébrités à danser pour ce trophée Glitterball de la saison Strictly 2022.

Les stars qui restent dans la compétition sont :

Helen Skelton et Gorka Marquez

James Bye et Amy Dowden

Hamza Yassin et Jowita Przystał

Fleur East et Vito Coppola

Tony Adams et Katya Jones

Molly Rainford et Carlos Gu

Ellie Taylor et Johannes Radebe

Matt Goss et Nadiya Bychkova

Tyler West et Dianne Buswell

Ellie Simmonds et Nikita Kuzmin

Jayde Adams et Karen Hauer

Richie Anderson et Giovanni Pernice

Kym Marsh et Graziano Di Prima

Will Mellor et Nancy Xu

À quand le prochain Strictly à la télévision ?

La troisième semaine strictement sera diffusée le samedi 8 octobre 2022 à 18h30 et les fans seront ravis de savoir que les 14 couples restants se rendront sur la piste de danse pour la Movie Week.

L’émission des résultats sera ensuite diffusée le dimanche 9 octobre à 19h20 sur BBC One.

Vous pouvez également visionner tous les épisodes manqués sur le BBC iPlayer après leur diffusion.