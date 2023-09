Qui a quitté Strictly Come Dancing 2023 ?

STRICTLY Come Dancing est ENFIN de retour sur nos écrans – et le premier épisode en direct de l’émission de la BBC n’a certainement pas déçu.

Les 15 visages célèbres ont réalisé une première performance incroyable en montrant leurs meilleurs mouvements avec leurs partenaires professionnels.

Découvrez qui a quitté Strictly Come Dancing…

Au cours de la première semaine, Nigel Harman et Katya Jones ont dominé le classement avec 32 points.

Ils ont été suivis par Amanda Abbington et Giovanni Pernice, Bobby Brazier et Dianne Buswell, Ellie Leach et Vito Coppola et Layton Williams et Nikita Kuzmin, tous à la deuxième place ex aequo.

Malheureusement, quelqu’un a dû terminer dernier… et c’était Les Dennis et Nancy Xu avec 16 points.

Qui a quitté Strictly Come Dancing ce soir ?

Personne ne part cette semaine, mais les célébrités ont été jugées sur 40 hier soir.

Ils combineront les scores de la première semaine avec ceux de la semaine prochaine avant le premier vote.

Qui est parti Strictement jusqu’à présent ?

Voici qui a quitté la série jusqu’à présent :

Semaine un: Personne

Qui reste-t-il encore en compétition ?

Les stars restantes en compétition sont :

Amanda Abbington

Bobby Brazier

Krishnan Guru-Murthy

Ellie Leach

Layton Williams

Annabel Croft

Nigel Harman

Zara McDermott

Angela Rippon

Angela Scanlon

Eddie Kadi

Nikita Kanda

Jody Cundy

Les Dennis

Adam Thomas

Quand est Strictly la prochaine fois à la télévision ?

Strictement revient sur nos écrans samedi prochain à 18h20 sur BBC One.