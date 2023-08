La série de télé-réalité de TLC Sister Wives est un incontournable de la télévision pour les ménages depuis 2010.

Le spectacle était autrefois centré sur Kody Brown et ses épouses, mais plusieurs d’entre eux sont partis et maintenant les fans veulent savoir qui reste.

Getty

Janelle Brown, Meri Brown, Kody Brown et Christine Brown de Sister Wives de TLC[/caption]

Qui a quitté Sister Wives ?

Au fil des ans, Kody a été impliqué dans plusieurs mariages spirituels.

Il était autrefois marié à Janelle Brown, Christine Brown, Meri Brown et Robyn Brown, cependant, la plupart de ses femmes sont parties.

Depuis le début de la série, les fans ont vu Kody se séparer de Meri, Jannelle et Christine.

La seule relation restante de Kody au moment de la rédaction est avec sa femme légale, Robyn.

Meri était la scission la plus récente, confirmant la fin de leur relation en décembre 2022.

Sa décision de partir est intervenue peu de temps après le départ de Janelle et Christine.

Kody Brown a-t-il des enfants ?

Avant que Kody ne se sépare de Meri, Jannelle et Christine, il a accueilli plusieurs enfants.

Au fil des ans, Kody a engendré 18 enfants.

Avec Meri, il accueille Léon.

Avec Janelle, Kody a accueilli les fils Logan, Hunter, Robert et Garrison, et les filles Maddie et Savannah.

Avec Christine, il a accueilli son fils Paedon et ses filles Aspyn, Mykelti, Gwendlyn, Ysabel, et Vraiment.

Avec Robyn, il a accueilli Solomon et Ariella.

Robyn est également la mère de David, Aurora Jessop et Breanna Jessop, qu’elle a accueillis lors de son précédent mariage avec David Preston Jessop. Kody les a depuis adoptés tous les trois.

Comment puis-je regarder Sister Wives?

Depuis sa création en 2010, TLC a produit 17 saisons de Sister Wives.

La très attendue saison 18 sera diffusée le 20 août 2023 à 22 h HE.

Le premier épisode intitulé No Such Thing As A Free Lunch est diffusé le 20 août.

Le deuxième épisode intitulé Merci pour rien est diffusé le 27 août.

Toutes les saisons peuvent être diffusées via TLC Go, Hulu ou Discovery Plus avec des abonnements actifs.