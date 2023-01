DANCING on Ice est de retour sur nos écrans pour une toute nouvelle saison pleine de skate, de paillettes et de glamour.

Chaque semaine, une célébrité sera exclue de la compétition ITV jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul champion.

Getty

Ce sont Alexandra Schauman et John Fashanu qui ont quitté la compétition cette semaine[/caption]

Qui a quitté Dancing on Ice hier soir ?

Le 22 janvier, il a été révélé que l’ancien footballeur John Fashanu était la première star éliminée de Dancing on Ice de cette année.

Il a affronté l’ancien Love Islander Ekin-Su avec son partenaire de danse professionnel Brendyn Hatfield lors du patinage.

John et sa partenaire de danse Alexandra Schauman ont patiné sur Spirit In The Sky de Norman Greenbaum, tandis qu’Ekin-Su a dansé sur No Tears Left To Cry d’Ariana Grande.

Les juges ont tous décidé de voter pour Ekin-Su, ce qui signifiait que c’était la fin de la route pour John dans la compétition ITV.

Parlant de son passage dans l’émission, John a déclaré: “C’était génial… la finale de la FA Cup a encore été merveilleuse… oui, je vais continuer à patiner!”

Qui a quitté Dancing on Ice jusqu’à présent ?

Voici qui a quitté la série jusqu’à présent :

Semaine un: John Fashanu et Alexandra Schauman

Qui reste-t-il encore dans la compétition ?

Au total, 11 célébrités ont participé à Dancing on Ice cette année.

Chaque semaine, il se réduit et il ne reste plus que 10 célébrités.

Les étoiles restantes dans la compétition sont :

Michelle Heaton et Lukasz Rozycki

Carley Stenson et Mark Hanretty

Darren Harriott et Tippy Packard

Joey Essex et Vanessa Bauer

La Vivienne et Colin Grafton

Mollie Gallagher et Sylvain Longchambon

Nil Wilson et Olivia Smart

Ekin-Su Cülcüloğlu et Brendyn Hatfield

Patsy Palmer et Matt Evers

A quand la prochaine télé de Dancing on Ice ?

Dancing on Ice est revenu pour une toute nouvelle saison le dimanche 15 janvier.

L’émission ITV se poursuit le samedi 28 janvier à 18h30.

Il reviendra avec un second épisode le dimanche 29 janvier à la même heure.

L’émission aura une durée d’une heure et demie, l’épisode se terminant à 20 heures.

Phillip Schofield et Holly Willoughby sont à nouveau les hôtes, tandis que Jayne Torvill, Christopher Dean, Ashley Banjo et Oti Mabuse jugent les candidats.