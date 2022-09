Qui a porté le cercueil de la Reine ? Fête des porteurs et porteurs expliqués

LES porteurs qui ont porté le cercueil de la reine lors de ses funérailles d’État le 19 septembre ont été félicités pour leur professionnalisme et leur sang-froid.

Ici, nous jetons un coup d’œil aux hommes qui ont porté le cercueil du monarque le plus ancien du pays.

Le cercueil de la reine Elizabeth II porté par des porteurs lors des funérailles d’État tenues à l’abbaye de Westminster. Crédit : EPA

Qui étaient les porteurs des funérailles de la reine ?

Le groupe porteur était formé de huit soldats de la Queen’s Company 1st Battalion Grenadier Guards.

Bien que nous ne connaissions pas l’identité de tous les porteurs, nous savons que l’équipe était dirigée par le sergent-major de compagnie Dean Jones.

Jones, père d’un enfant, a marché devant le cercueil en chêne de Sa Majesté tout au long de la journée.

Son équipe comprenait Fletcher Cox, 19 ans, de Jersey, qui se trouvait à l’arrière du cercueil.

Cox faisait partie de la Force des cadets de l’Armée de son école et en 2018, il a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur, la plus haute distinction qu’un cadet de Jersey puisse recevoir.

À l’arrière du groupe de porteurs se trouvait le sous-lieutenant Freddie Hobbs du West Sussex, qui donnait les ordres du groupe.

Hobbs a également participé au Queen’s Platinum Jubilee Pageant.

Dean Jones, de Long Eaton, et Luke Simpson, d’un peu plus de la frontière du Nottinghamshire à Selston, faisaient également partie des fiers Grenadier Guards du 1er Bataillon portant le cercueil.

Comment les porteurs ont-ils été sélectionnés pour les funérailles de la reine ?

Les Grenadier Guards sont les plus anciens des régiments des Foot Guards et sont fiers d’être associés à la monarchie depuis sa création en 1656.

Les soldats qui portaient le cercueil de la reine ont été spécialement choisis pour le rôle.

Traditionnellement, les soldats de la Queen’s Company devaient mesurer plus de six pieds (près de 1,83 m), et le bâton de la Queen’s Company était utilisé car la mesure minimale que les candidats devaient atteindre.

De nombreux hommes ont été déployés dans des opérations en Irak le jour de la mort de la reine, mais sont revenus en apprenant sa mort.

L’ancien soldat de l’armée britannique, le major Adrian Weale, a déclaré à l’agence de presse PA : « Ils sont devenus la Queen’s Company immédiatement après la mort de George VI et la reine en est le commandant depuis lors.

“C’est leur rôle de protéger son corps, à la fois dans la vie et dans la mort, en restant la Compagnie de la Reine jusqu’à ce que le roi Charles en décide autrement.

“Leurs fonctions seront ensuite transférées au prochain monarque.”

Combien pesait le cercueil de la reine ?

Le cercueil de la reine, qui a été fabriqué il y a trente ans, pèserait entre 250 et 317 kg.

Cela est dû au fait qu’il est fabriqué à partir de chêne avec des raccords en laiton et une doublure en plomb – qui est utilisée pour ralentir la décomposition.

Le concept de doublure en plomb est une tradition royale depuis l’ère victorienne.

Sceller un corps hermétiquement à l’intérieur d’un cercueil empêche l’humidité de pénétrer dans le cercueil et était important pour le repos au-dessus du sol.

Qu’a-t-on dit des porteurs ?

Le travail des huit porteurs a été souligné par des personnes qui regardaient les événements alors qu’ils se déroulaient à Westminster et à Windsor.

Le député conservateur Tom Hunt a déclaré: «Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être difficile et émotionnellement difficile d’avoir porté le cercueil de Sa Majesté une seule fois.

« Ils l’ont fait maintes et maintes fois cette semaine. Avec des milliards de spectateurs. Ils ont fait la fierté de Sa Majesté et du pays.”

Piers Morgan du Sun a dirigé les remerciements et les éloges pour les huit jeunes hommes sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré: “Ces magnifiques porteurs du 1er Bataillon Grenadier Guard ont rendu leur reine et leur pays fiers. Un travail incroyable dans des conditions extrêmement stressantes.”

La présentatrice Lorraine Kelly a déclaré: “Ces gars étaient irréprochables – une tâche si difficile exécutée de manière impeccable.”